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مشاهد قاسية توثق فظائع ارتكبتها الشرطة المغربية ضد المهاجرين الأفارقة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الشرطة المغربية والمهاجرين الأفارقة watanserb.com
الشرطة المغربية والمهاجرين الأفارقة

وطن- بث حقوقيون، مقاطع مصورة وُصفت بأنها مروعة لعمليات القمع التي مارستها الشرطة المغربية بحق مئات المهاجرين الأفارقة.

وحاول عدد من المهاجرين العبور إلى مدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية، لكن الشرطة الإسبانية تصدت لهم بالقوة ما أسفر عن سقوط 18 قتيلًا وإصابة العشرات منهم.

وأظهرت اللقطات عشرات المهاجرين وهو مستلقون أرضًا، بين قتيل وجريح بينما تنهال عليهم قوات الشرطة بالضرب المبرح.

وحظي القمع الفظيع الذي ارتكبته الشرطة المغربية ضد المهاجرين إشادة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بعدما منعت عبور هؤلاء المهاجرين إلى بلاده.

أثارت اللقطات غضبا حادا بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قالت “suad ahmad”: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتب “Sas”: “هذا الترتيب إتفاق مع منظمة الإتحاد الافريقي ودول أوروبا وغرب أفريقيا لوقف تسلل الأفارقة وغيرهم الى أوروبا وعمليات التهريب والرق والعبودية.للأسف البعض يستغل العنصرية ولكن ما تفعل بشخص أراد الانتحار لمجرد انه عنصري يكره لونه وجنسه ويريد الذهاب إلى بلد الابيض الذي يكره بنفس الوقت”.

وارتفع عدد قتلى المهاجرين غير النظاميين أثناء محاولتهم اقتحام مدينة مليلية الخاضعة لإدارة إسبانيا إلى 18 قتيلًا، وذلك بعدما اقتحموا السياج الحدودي للمدينة.

وأعلنت إسبانيا، الجمعة، أن أكثر من ألفي مهاجر حاولوا اقتحام مليلية، الواقعة شمالي المغرب وتخضع لإدارة مدريد، حيث تعد المدينة نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو أوروبا.

فيديو صادم.. أفراد من الشرطة المغربية يتحرشون بفتيات في الشارع العام (شاهد)

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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