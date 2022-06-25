مشاهد قاسية توثق فظائع ارتكبتها الشرطة المغربية ضد المهاجرين الأفارقة

وطن- بث حقوقيون، مقاطع مصورة وُصفت بأنها مروعة لعمليات القمع التي مارستها الشرطة المغربية بحق مئات المهاجرين الأفارقة.

مشاهد مروعة لعمليات القمع التي مارستها الشرطة المغربية بحق مئات المهاجرين الأفارقة حاولوا أمس العبور إلى مدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية.

التقارير تفيد بوفاة ما لا يقل عن 18 مهاجراً وإصابة العشرات. pic.twitter.com/tZhdxdmxui — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) June 25, 2022

وحاول عدد من المهاجرين العبور إلى مدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية، لكن الشرطة الإسبانية تصدت لهم بالقوة ما أسفر عن سقوط 18 قتيلًا وإصابة العشرات منهم.

وأظهرت اللقطات عشرات المهاجرين وهو مستلقون أرضًا، بين قتيل وجريح بينما تنهال عليهم قوات الشرطة بالضرب المبرح.

وحظي القمع الفظيع الذي ارتكبته الشرطة المغربية ضد المهاجرين إشادة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بعدما منعت عبور هؤلاء المهاجرين إلى بلاده.

رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز" يشيد بأداء السلطات المغربية في الوقت الذي كانت الآلة القمعية تقتل واصيب عشرات المهاجرين في جريمة غير مسبوقة pic.twitter.com/Ae4w3sV07N — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) June 25, 2022

أثارت اللقطات غضبا حادا بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قالت “suad ahmad”: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

حسبنا الله ونعم الوكيل — suad ahmad (@islam1294) June 25, 2022

وكتب “Sas”: “هذا الترتيب إتفاق مع منظمة الإتحاد الافريقي ودول أوروبا وغرب أفريقيا لوقف تسلل الأفارقة وغيرهم الى أوروبا وعمليات التهريب والرق والعبودية.للأسف البعض يستغل العنصرية ولكن ما تفعل بشخص أراد الانتحار لمجرد انه عنصري يكره لونه وجنسه ويريد الذهاب إلى بلد الابيض الذي يكره بنفس الوقت”.

هذا الترتيب إتفاق مع منظمة الإتحاد الافريقي ودول أوروبا وغرب أفريقيا لوقف تسلل الأفارقة وغيرهم الى أوروبا وعمليات التهريب والرق والعبودية.للأسف البعض يستغل العنصرية ولكن ما تفعل بشخص أراد الانتحار لمجرد انه عنصري يكره لونه وجنسه ويريد الذهاب إلى بلد الابيض الذي يكره بنفس الوقت — Sas (@7sJkeaIhQw6IkRg) June 25, 2022

وارتفع عدد قتلى المهاجرين غير النظاميين أثناء محاولتهم اقتحام مدينة مليلية الخاضعة لإدارة إسبانيا إلى 18 قتيلًا، وذلك بعدما اقتحموا السياج الحدودي للمدينة.

وأعلنت إسبانيا، الجمعة، أن أكثر من ألفي مهاجر حاولوا اقتحام مليلية، الواقعة شمالي المغرب وتخضع لإدارة مدريد، حيث تعد المدينة نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو أوروبا.