مزاعم عن وفاة حمادي الجبالي.. ماذا حدث لـ”أسير كل العصور” في تونس بعد اعتقاله؟

وطن – قال زياد طاهر محامي رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي (المعتقل منذ يوم الخميس)، إن الأخير تم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحبيب ثامر، بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حالة الجبالي تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام دون تناول أدوية لأمراض القلب والسكري.

والجبالي تولى مسبقا منصب الأمين العام لحزب النهضة الإسلامي، وتولى رئاسة الوزراء من عام 2011 إلى 2013 كما استقال من حزب النهضة عام 2014.

وبحسب المحامي، فإن الشرطة لم تسلم الأدوية للجبالي على الرغم من سماح النيابة لأسرته بنقلها إلى مركز الشرطة.

عاجل | مصدر مسؤول بحركة النهضة: الأمن التونسي يوقف رئيس الحكومة الأسبق #حمادي_الجبالي ويقتاده إلى جهة مجهولة#تونس pic.twitter.com/EkP6yhCvgz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2022

ولفت إلى أن الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس، دون الكشف عن سبب رسمي لاعتقاله.

بينما قالت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، إن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة أذن بتوقيف الجبالي بتهمة الاشتباه في تبييض أموال عبر جمعية خيرية.

بعد توقيفه للمرة الثانية.. رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يضرب عن الطعام pic.twitter.com/h6BsXGydkW — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 24, 2022

ويخضع الجبالي للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب المحامي.

وسبق أن داهمت الشرطة هذا المصنع في أيار/ مايو الماضي، وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة “مدرجة بجدول المواد الخطرة”.

تصريح السفير السابق و عضو جبهة الانقاذ عبد الرؤوف بالطبيب من امام مستشفى الحبيب ثامر تضامنا مع رئيس الحكومة المخطوف حمادي الجبالي pic.twitter.com/L4dPlKGJqw — mehrez laamari (@mehrezlaamari5) June 26, 2022

وأثارت واقعة اعتقال الجبالي وانتهاكه حقه في العلاج غضبا عارما بين النشطاء التونسيين الذين تداولوا بدورهم مقاطع فيديو أظهرت منع عائلة المعتقل من دخول المستشفى للاطمئنان عليه.

وانتشر مقطع فيديو لزوجة الجبالي أمام المستشفى، تتهم فيه السلطات بمحاولة قتل زوجها، ظهرت وهي تتحدث إلى رجال الأمن للدخول والاطمئنان عليه، لكن أبواب المستشفى كانت مغلقة بما يوحي بمنعها من الدخول.

#تونس الأن زوجة رئيس الحكومة الأسبق ٢٠١٢-٢٠١٤ #حمادي_الجبالي من أمام مستشفى حبيب ثامر "يحبو يقتلو زوجي" الذي تم إدخاله قسم الإنعاش بعد تعكر صحته في حالة توقيف.#Tunisie #Tunisia 🇹🇳 pic.twitter.com/Cr6vqZYb3c — Amilcar Tv (@TvAmilcar) June 25, 2022

كما زعم نشطاء تونسيون وفاة الجبالي جرّاء تردي حالة الصحية، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

عاجل / بالصور : أنباء عن وفاة حمادي الجبالي https://t.co/t6wdFUVKuY pic.twitter.com/NEoQfzSZXh — أخبار تونس اليوم (@news_day7) June 26, 2022

فيما تحدث آخرون عن إصابته بجلطة قلبية بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي.

اصابة المهندس رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بجلطة قلبية بعد إختطافه اللهم لطفك بالأخ حمادي

وحسبنا الله ونعم الوكيل في الضالم المستبد pic.twitter.com/XXwPaZpAeu — Mohamed Dadsi محمد الدادسي (@MohamedDadsi2) June 25, 2022

وكانت هيئة الدفاع عن الجبالي قد أعلنت أنه صدر قرار بتمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام، وأنه سيعرض على قاضي التحقيق يوم الخميس المقبل.

هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق #حمادي_الجبالي: تمديد احتجاز الجبالي 5 أيام ويعرض على قاضي التحقيق الخميس المقبل pic.twitter.com/FRMdo5vxBi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2022

وتفاعل النشطاء مع قصة الجبالي، إذ قالت “Ikbel Jmili”: “حمادي الجبالي أسير كل العصور وسجين كل الحقبات “بورقيبة، بن علي واليوم ” شفى الله حمادي الجبالي شيخ المساجين في تونس”.

حمادي الجبالي أسير كل العصور وسجين كل الحقبات " بورقيبة، بن علي واليوم ".

شفى الله حمادي الجبالي شيخ المساجين في تونس.. ✏️ الأسعد البوعزيزي — Ikbel Jmili (@jmili_ikbel) June 25, 2022

وكتبت “Radhia Bougatfa”: “”احتجاز السيد حمادي الجبالي هو بغرض صرف الانظار عن فشل مشروع دستور ق.س (الرئيس قيس سعيد) واستباقا لفشل الاستفتاء”.

"احتجاز السيد حمادي الجبالي هو بغرض صرف الانظار عن فشل مشروع دستور ق.س واستباقا لفشل الاستفتاء،"

سمير ديلو. — Radhia Bougatfa (@RBougatfa) June 25, 2022

وكتب “الشيخ القيرواني”: “”اطلقوا سراح رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي كفى عبثا بالمقامات سيأتي يوما لن يحفظ لكم مقام لأنكم لم تتعلموا فنّ الصراع السياسي النبيل ولا بد لليل أن ينجلي”

#المنصف_المرزوقي ✍️ "اطلقوا سراح رئيس الحكومة السابق #حمادي_الجبالي

كفى عبثا بالمقامات سيأتي يوما لن يحفظ لكم مقام لأنكم لم تتعلموا فنّ الصراع السياسي النبيل

ولا بد لليل أن ينجلي"#تونس#يسقط_الإنقلاب #الشيخ_القيرواني pic.twitter.com/W8xNlpVYZ0 — الشيخ القيرواني (@SheikhQayrawani) June 25, 2022

اعتقال الجبالي

واعتقل الجبالي يوم الخميس للمرة الثانية في شهرين، وتم اقتياده من قبل فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه في مقر الأمن ببوشوشة في العاصمة.

وتم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق في سوسة من قبل فرقة أمنية، كما تم التحفظ على هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده إلى وجهة غير معلومة.

رئيس الحكومة الأسبق #حمادي_الجبالي يدخل في إضراب جوع بعد توقيفه في #تونس.. ما القصة؟ pic.twitter.com/Ff6MraU9az — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) June 24, 2022

وأرجعت قوات الأمن توقيف الجبالي إلى عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية، منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة.

عائلة حمادي #الجبالي للجزيرة مباشر: لم نتمكن من مقابلته وما حدث هو اختطاف#تونس pic.twitter.com/3OysDliu97 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2022

في المقابل، حملت عائلة الجبالي الرئيس التونسي قيس سعيد كامل المسؤولية على سلامة رئيس الحكومة الأسبق الجسدية والنفسية.

كما دعت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور.