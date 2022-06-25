مبروك عطية يعتذر عن تصريح القفة.. ويتحدث عن البنت “مقصوفة الرقبة” (بث مباشر)

وطن- عاد الداعية المصري الشهير مبروك عطية معتذرا بعد أيام من إثارته جدلا عاصفا بتصريحه عن جريمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، ودعوته لضرورة ارتداء الفتيات لـ”القفة”.

وفي بث مباشر عبر فيسبوك، أقسم عطية أنه لم يكن قصد تبرير جريمة قتل نيرة أشرف، وقال إنه كان حريصًا على الدعاء الله بأن يتغمدها بخالص رحمته.

أشار مبروك أيضًا إلى ما أدلى به من تصريحات كان عفويا ولا يستحق كل هذا الجدل الذي أثير منه، وقال إنه يعتذر عن أي إساءة قد يفهم البعض أنها صدرت عنه.

كما وجه الشكر لمن طالبوه بالعودة من الإجازة التي أعلن عنها الأربعاء الماضي، بسبب الهجوم الذي تعرض له على خلفية تصريحاته بشأن جريمة ذبح نيرة أشرف.

وأضاف: “العفوية التي جعلتني أقول لكل فتاة من سن بنتي البسي قفة وعيشي ويبدو أن العفوية تؤخذ على أنها مهرجة أو مسيئة”.

وتابع: “نحن في بيوتنا بنقول لبنتنا اعملي كوباية شاي يامقصوفة الرقبة، هل يريد الأب قصف رقبة ابنته، الله يرحم نيرة ويقتص من قاتلها التي تبدأ محاكمتها غدا إن شاء الله”.

تصريحات الداعية #مبروك_عطية حول مقتل الطالبة #نيرة_أشرف لا تزال تشغل بال الرأي العام في #مصر، فماذا حدث وماذا كان رد المؤسسات الدينية الرسمية؟#السياق pic.twitter.com/mhWQ5aJSLr — السياق (@alsyaaq) June 25, 2022

وكان أسامة الأزهري مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية، قد هاجم مبروك عطية، قائلًا: “خطاب هذا الأستاذ مُستهجن ومُبتذل وآذى مشاعر المصريين أكثر ما هم عليه، وأرد عليه بقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)”.

وأضاف: “كلامه مُهين للمصرين جميعاً، ومعالجة شديدة السوء للقضية، ففريضة الحجاب العظيمة لا تُقدم بهذا التهريج المهين للعلم والخطاب الأزهري”.

وكان المجلس القومي للمرأة في مصر قد تقدم بلاغ للنائب العام ضد عطية، وقالت رئيس المجلس مايا مرسي إن هذه الكلمات لا تصدر عن رجل دين.

وأضافت: “ما قيل هو تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها وهي جريمة يعاقب عليها القانون”.

كما اتهمت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عطية بارتكاب عدد من الجرائم عبر تعليقه على الحادثة، ومن تلك الجرائم تعطيل الدستور والقانون، والتحريض على العنف.