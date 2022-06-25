الرئيسيةالهدهدمبروك عطية يعتذر عن تصريح القفة.. ويتحدث عن البنت "مقصوفة الرقبة" (بث...
الهدهد

مبروك عطية يعتذر عن تصريح القفة.. ويتحدث عن البنت “مقصوفة الرقبة” (بث مباشر)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مبروك عطية و تصريح القفة watanserb.com
مبروك عطية و تصريح القفة

وطن- عاد الداعية المصري الشهير مبروك عطية معتذرا بعد أيام من إثارته جدلا عاصفا بتصريحه عن جريمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، ودعوته لضرورة ارتداء الفتيات لـ”القفة”.

وفي بث مباشر عبر فيسبوك، أقسم عطية أنه لم يكن قصد تبرير جريمة قتل نيرة أشرف، وقال إنه كان حريصًا على الدعاء الله بأن يتغمدها بخالص رحمته.

أشار مبروك أيضًا إلى ما أدلى به من تصريحات كان عفويا ولا يستحق كل هذا الجدل الذي أثير منه، وقال إنه يعتذر عن أي إساءة قد يفهم البعض أنها صدرت عنه.

كما وجه الشكر لمن طالبوه بالعودة من الإجازة التي أعلن عنها الأربعاء الماضي، بسبب الهجوم الذي تعرض له على خلفية تصريحاته بشأن جريمة ذبح نيرة أشرف.

وأضاف: “العفوية التي جعلتني أقول لكل فتاة من سن بنتي البسي قفة وعيشي ويبدو أن العفوية تؤخذ على أنها مهرجة أو مسيئة”.

وتابع: “نحن في بيوتنا بنقول لبنتنا اعملي كوباية شاي يامقصوفة الرقبة، هل يريد الأب قصف رقبة ابنته، الله يرحم نيرة ويقتص من قاتلها التي تبدأ محاكمتها غدا إن شاء الله”.

وكان أسامة الأزهري مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية، قد هاجم مبروك عطية، قائلًا: “خطاب هذا الأستاذ مُستهجن ومُبتذل وآذى مشاعر المصريين أكثر ما هم عليه، وأرد عليه بقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)”.

وأضاف: “كلامه مُهين للمصرين جميعاً، ومعالجة شديدة السوء للقضية، ففريضة الحجاب العظيمة لا تُقدم بهذا التهريج المهين للعلم والخطاب الأزهري”.

وكان المجلس القومي للمرأة في مصر قد تقدم بلاغ للنائب العام ضد عطية، وقالت رئيس المجلس مايا مرسي إن هذه الكلمات لا تصدر عن رجل دين.

وأضافت: “ما قيل هو تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها وهي جريمة يعاقب عليها القانون”.

كما اتهمت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عطية بارتكاب عدد من الجرائم عبر تعليقه على الحادثة، ومن تلك الجرائم تعطيل الدستور والقانون، والتحريض على العنف.

مبروك عطية عن ذبح فتاة المنصورة: “لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قفة”

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

صورة محمد رمضان مع قاتل نيرة أشرف تثير الجدل! (شاهد)

حياتنا

قاتل نيرة أشرف تحت الحراسة المشددة بعد هذا التهديد.. واعتراف صادم حول مهارته في استخدام السكاكين!

الهدهد

فيديو جديد يُظهر كيف نفذ قاتل نيرة أشرف جريمته وكيف امتنع المارة عن إنقاذها

حياتنا

بعد نيرة أشرف.. جريمة ذبح جديدة في وضح النهار تهز مصر (فيديو)

حياتنا

نيرة أشرف جديدة.. مجهول يقتل طالبة أردنية بـ 6 رصاصات داخل حرم جامعتها

حياتنا

نيرة أشرف.. قاتل طالبة جامعة المنصورة يمثل جريمته في موقع ارتكابها (فيديو)

الهدهد

نيرة أشرف.. قرار عاجل من النائب العام المصري بحق المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة!

الهدهد

تعليق مثير ومفاجىء لـ مبروك عطية بعد تصريحاته عن طالبة المنصورة.. هل أجبر على ذلك؟!

حياتنا

نيرة أشرف.. رسائل خطيرة على هاتف طالبة المنصورة قبل ذبحها بـ3 أيام لم تعلم بها عائلتها!

الهدهد

مبروك عطية عن ذبح فتاة المنصورة: “لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قفة”

حياتنا

“أنا آسف يا نيرة”.. أحد المتفرجين على جريمة ذبح فتاة المنصورة يبرر عدم إنقاذها!

حياتنا

كيف تورط محمد رمضان في جريمة ذبح فتاة المنصورة نيرة أشرف؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا