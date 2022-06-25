لبنى منصور.. مهندسة أردنية مزق زوجها جسدها بـ ١٦ طعنة في الإمارات!

وطن- شهدت الإمارات جريمة بشعة ضد مهندسة أردنية فلسطينية، تدعى لبنى منصور، قتلها زوجها الأردني طعناً 16 مرة.

وحش بشري

وفجرت شقيقة المهندسة العشرينية لبنى القضية، عبر “تويتر”، حين كتبت أن شقيقتها ذهبت ضحية جريمة ارتكبها وحش بشري إثر خلافات بينهما.

وأشارت شقيقة الضحية، إلى أن الأخيرة كانت قد رفعت على زوجها قضية طلاق.

وبعد ساعات فقط، تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من كشف غموض الجريمة.

جثة في السيارة

وبحسب بيان شرطة الشارقة، فقد تم العثور على جثة المهندسة في سيارتها بإحدى المناطق في الشارقة، وتمكنت الأجهزة المعنية على القبض على الجاني.

وكانت البداية ورود بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في الشارقة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم. وتوجد خلافات سابقة. وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وانتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث.

وتبين بمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في سيارتها بموقف سيارات المبنى التي تسكن به.

هرب بسيارتها

وأظهرت الكاميرات أيضاً أن الجاني وجّه للضحية عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارتها، وهي معه في المركبة.

وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالشارقة، العقيد فيصل بن نصار، إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على سيارة المجني عليها، وجثتها بها.

وأشار العقيد إلى أنه وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقة بعد هروبه. حيث وجد مختبئاً في إحدى الشواطئ.

وأكد العقيد أنه تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة.

خلافات شخصية!

وبالتحقيق معه، اعترف الجاني بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية.

هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة

والمهندسة لبنى منصور تنحدر من بلدة جوريش بقضاء نابلس وتم فتح عزاء لها هناك. وهي خريجة قسم الهندسة الصناعية بعام 2018 من جامعة العلوم والتكنولوجيا.