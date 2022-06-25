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لاميتا فرنجية ببدلة رقص وحركات مثيرة على أغنية لاتينية.. وممثل تركي: “كم بيت خربتي؟”!(فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
لاميتا فرنجية ببدلة رقص وحركات مثيرة على أغنية لاتينية.. وممثل تركي:
لاميتا فرنجية

وطن – خطفت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، الأنظار بوصلة رقص لاتينية أبرزت رشاقتها وليونة جسدها.

بدلة رقص

ونشرت لاميتا فرنجية فيديو عبر “انستجرام”، وهي تؤدي رقصة لاتينية بطريقة جريئة وحركات مثيرة.

وكانت عارضة الأزياء اللبنانية ترتدي فستاناً جريئاً أيضاً يتناسب مع الرقص، أشبه ببدلة خاصة به.

وهو عبارة عن فستان قصير جداً باللون الكحلي، مليء بالشراشيب، ومفتوح من الظهر.

وكشفت لاميتا أنها توقفت عن الرقص لمدة أسبوعين، وعادت له مؤخراً.

وكتبت: ” بعد أسبوعين من الإجازة ، عدت إلى الرقص. اليوم درس الذراعين والجزء العلوي من الجسم “.

مصطفى ياباش يتغزل بلاميتا!

وأشاد المتابعون برشاقة وجمال لاميتا فرنجية، وكان أبرز التعليقات ما كتبه الممثل التركي مصطفى ياباش، والذي كتب باللغة العربية: ” ‏‏كل ما تنزلين صورة كم بيت ‏يخرب ‏تقريبا”.

ومصطفى ياباش ممثل تركي شهير، أقام في لبنان لمدة ثلاثة أشهر من أجل تعلم اللغة العربية.

وسبق أن شارك مصطفى ياباش، الفنانة المغربية مريم حسين، بطولة الفيلم التركي Adı Aşk أي “اسمه حب” . وشاركهما أيضاً ملكة جمال العرب السابقة المغربية ​فاتي جمالي​.

حول لاميتا فرنجية

أما لاميتا فرنجية بدأت خطواتها الأولى نحو الشهرة كعارضة أزياء حين عرضت لأبرز المصممين اللبنانيين والعالميين في لبنان والعالم.

وخاضت فرنجية تجربة المشاركة في مسابقة ​ملكة جمال لبنان​ عام 2004، التي كانت من أهم المسابقات التي تعتمد على تصويرها كبرنامج تلفزيون الواقع.

وفازت حينها فرنجية بلقب الوصيفة الأولى، بعد أن تأهلت إلى المرحلة النهائية. ما أتاح لها فرصة تمثيل لبنان في مسابقة ​ملكة جمال العالم​ عام 2005.

ودخلت لاميتا عالم الفن والتمثيل حين شاركت في مسلسل عصر الحريم كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع.

كما مثلت لاميتا في فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز . وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده” إنتاج 2011.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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