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قاتل نيرة أشرف تحت الحراسة المشددة بعد هذا التهديد.. واعتراف صادم حول مهارته في استخدام السكاكين!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
قاتل نيرة أشرف تحت الحراسة المشددة بعد هذا التهديد watanserb.com
نيرة أشرف قتلت على يد محمد عادل ذبحاً

وطن– هدد قاتل الطالبة المصرية، نيرة أشرف، والمدعو محمد عادل، بالانتحار وإنهاء حياته، بعد جريمته المعروفة إعلامياً بـ”ذبح طالبة المنصورة“.

تهديد بالانتحار

ونقلت صحيفة “القاهرة 24” عن مصدر أمني مطلع، قوله إن قاتل نيرة أشرف يخضع للاحتجاز في  قسم أول المنصورة تحت  حراسة أمنية مشددة. وذلك بعد تهديده بالانتحار وإنهاء حياته.

وأشار المصدر إلى أن المتهم لا يزال داخل أحد مكاتب قسم شرطة أول المنصورة، منذ إلقاء القبض عليه.

وأضاف المصدر، أن المتهم محمد عادل لم يتكلم مع أحد من جهات التحقيق منذ أمس وحتى الآن، لافتًا إلى أن النيابة العامة انتدبت محام للمتهم للحضور معه خلال التحقيقات.

طباخ ماهر

إلى هذا، كشفت التحقيقات أن المتهم حدد موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من وجود نيرة بالجامعة.

وأخفى قاتل نيرة خلال استقلالها الحافلة سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بطعنات عدة. سقطت أرضًا على إثرها، فتوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها.

وحول اختياره ثالث أيام الامتحانات لقتل نيرة، قال محمد عادل في التحقيقات: “أنا كنت خايف إن يكون معاها حد من أصحابها أو أهلها.  ولأن هي كانت عارفة إني مش هسكت، فقلت لازم أطمنها لحد ما أتمكن من تنفيذ اللي أنا عايزه”.

وكشف عادل سبب استخدامه سكيناً لقتل نيرة، قائلاً: “عشان ده اللي يناسبني وأنا شغال طباخ. وبعرف أستخدم السكاكين كويس”.

وتابع: “أنا عارف إن السكينة الحامية هي اللي ممكن تدبح، وأنا بستخدمها كويس لأن ده شغلي”.

شفيت غليلي

وعن سبب قتل طالبة المنصورة، قال المتهم: “أنا قلت لازم أخلص عليها ومخلهاش على وش الدنيا. وكنت هعمل كده من زمان، بس أخرت”.

نيرة أشرف

وأردف: “نزلت يوم 20 يونيو، ومعي السكين، وركبت الأتوبيس ولقيتها قاعدة هي وزمايلها. ولما شفتها قلت دي فرصة إني أريح نفسي واخلص منها وهي نازلة من الباص”.

واستطرد القاتل: “أول ما نزلنا هي كانت سبقاني بشوية وأنا نزلت. وكان كل اللي في دماغي إني أروح أخلص عليها. وأول ما قربت منها طلعت السكينة من الجراب اللي أنا كنت حاطه فيها، وشفيت غليلي منها”.

“ادفنوني في حضنها”

وفي سياق متصل، قال المحامي الموكل من قبل عائلة نيرة أشرف، أحمد حجازي، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول طلب المتهم أن يدفن بجانبها، عاري عن الصحة.

نيرة أشرف

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أقوال منسوبة إلى القاتل، والتي يقول فيها: “بعد ما تعدموني ادفنوني في حضنها أرجوكم”.

وحددت جهات التحقيق غداً الأحد أولى جلسات محاكمة، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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