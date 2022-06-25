فيديو يوثق جريمة سرقة في محل ذهب بالكويت.. ونشطاء يسخرون من “غباء السارق”

وطن- وثّقت لقطات من كاميرات مراقبة، جريمة به سرقة بإحدى محلات الذهب في قيصرية الجهراء في دولة الكويت.

وأظهر مقطع فيديو لم تتجاوز مدته 33 ثانية، حيث مد يده وسرق قطعة ذهبية وأخذ يطالعها قبل أن يخفيها داخل ملابسه.

ولم يرتكب هذا الشخص جريمة السرقة منفردا، لكن ظهر إلى جانبه شخص آخر، حاول التشويش على عملية السرقة.

اللافت أن جريمة السرقة أثارت سخرية نشطاء موقع التدوين المصغر ضد السارق الذي من المفترض أن يعلم بوجود كاميرات مراقبة في محال الذهب.

وقال “بو يوسف وليد”: “يعني معقوله مايدري انه في كاميرات مراقبه ؟”.

يعني معقوله مايدري انه في كاميرات مراقبه ؟ — .. بويوسف وليد الشمري (@Boysaafy) June 25, 2022

وكتب “BaBaOoooooD”: “اكثر من هالغباء ما فيه..كل محلات الذهب ومحلات المقتنيات الثمينه بها كاميرات مراقبه”.

اكثر من هالغباء ما في ..

كل محلات الذهب ومحلات المقتنيات الثمينه بها كاميرات مراقبه .. — 🇰🇼BaBaOoooooD🇰🇼 (@aziiiiz56) June 25, 2022

وتنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي الصادر عام 1960 على أن “كل من أختلس مالا منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا”.

وتنص المادة 219 بأنه يعاقب على السرقة بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الا إذا نص القانون على غير ذلك.

وطبقا لنص المادة (46) الخاص بجريمة الشروع، يتضح أن العقاب على جريمة الشروع فى السرقة هو الحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة أو الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة، أى العقوبة تكون لا تتجاوز سنة أو بغرامة الف دينار ، مالم ينص القانون على غير ذلك.