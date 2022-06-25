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فيديو يوثق جريمة سرقة في محل ذهب بالكويت.. ونشطاء يسخرون من “غباء السارق”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سرقة محل ذهب بالكويت watanserb.com
سرقة محل ذهب بالكويت

وطن- وثّقت لقطات من كاميرات مراقبة، جريمة به سرقة بإحدى محلات الذهب في قيصرية الجهراء في دولة الكويت.

وأظهر مقطع فيديو لم تتجاوز مدته 33 ثانية، حيث مد يده وسرق قطعة ذهبية وأخذ يطالعها قبل أن يخفيها داخل ملابسه.

ولم يرتكب هذا الشخص جريمة السرقة منفردا، لكن ظهر إلى جانبه شخص آخر، حاول التشويش على عملية السرقة.

اللافت أن جريمة السرقة أثارت سخرية نشطاء موقع التدوين المصغر ضد السارق الذي من المفترض أن يعلم بوجود كاميرات مراقبة في محال الذهب.

وقال “بو يوسف وليد”: “يعني معقوله مايدري انه في كاميرات مراقبه ؟”.

وكتب “BaBaOoooooD”: “اكثر من هالغباء ما فيه..كل محلات الذهب ومحلات المقتنيات الثمينه بها كاميرات مراقبه”.

وتنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي الصادر عام 1960 على أن “كل من أختلس مالا منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا”.

وتنص المادة 219 بأنه يعاقب على السرقة بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الا إذا نص القانون على غير ذلك.

وطبقا لنص المادة (46) الخاص بجريمة الشروع، يتضح أن العقاب على جريمة الشروع فى السرقة هو الحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة أو الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة، أى العقوبة تكون لا تتجاوز سنة أو بغرامة الف دينار ، مالم ينص القانون على غير ذلك.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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