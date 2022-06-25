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فيديو ظهور جثة “القذافي” في صحراء “سرت” يثير جدلا كبيرا

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جثة القذافي في صحراء سرت watanserb.com
جثة القذافي في صحراء سرت

وطن- انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يزعم أنه لجثة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي قتل عام 2011.

ووفقا للفيديو المنشور فقد ظهرت جثة شبه متحلّلة وسط الرمال، وجاء في التعليق المرافق “أنباء عن العثور على جثة معمر القذافي في الصحراء الليبية قرب جفرة في سرت”.

فرانس برس تكشف حقيقة الفيديو

ووفقا لما كشفته خدمة “فرانس برس” لتقصي الحقائق، فإن الفيديو المنشور الذي ادعى ناشروه أنّه يظهر العثور على جثّة العقيد الليبي معمّر القذافي الذي قتل عام 2011 غير حقيقي، مؤكدة أن ما يظهر في الفيدو مجرّد دمية تستخدم في تصوير الأفلام.

وقد حظي الفيديو بآلاف المشاهدات من صفحات عدّة في موقع فيسبوك، وبعشرات آلاف التفاعلات على موقع تيك توك.

الكشف عن الحساب الذي نشر الفيديو

وبحسب “فرانس برس”، فقد أرشد البحث عن العلامة المائيّة الظاهرة في المقطع، إلى الحساب الذي نشره أولاً على موقع تيك توك بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2022.

وأوضح صاحب الحساب في تعليقات عدّة على الفيديو أنّ ما يظهر فيه هو دمية بلاستيكيّة تستخدم في التصوير.

وبعد انتشار الفيديو على أنّه يظهر جثّة القذافي، عاد صاحب الحساب لينشر قبل يومين فيديو آخر للدمية نفسها في شاحنة، وتظهر في الخلفيّة ما يبدو أنّها معدات تصوير.

الفيديو صور في الأردن

ويبدو بحسب لوحة تسجيل الشاحنة والفيديوهات الأخرى المنشورة في الحساب أنّ هذه المشاهد ملتقطة في صحراء وادي رم في الأردن.

مقتل معمر القذافي

يشار إلى أنه في 15 شباط/فبراير 2011، وفي خضم “الربيع العربي”، اندلعت في بنغازي في شرق ليبيا احتجاجات واجهها نظام القذافي بقمع عنيف.

وفي 19 آذار/مارس، بدأ تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن قصفا جويا كثيفا على مقار القوات التابعة للقذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل القذافي في سرت، مسقط رأسه، إلى الشرق من العاصمة الليبية.

وبعد ثلاثة أيام أعلن المجلس الوطني الانتقالي، الأداة السياسية “للثوار” آنذاك، “التحرير الكامل” للبلاد.

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المصدرفرانس برس ، توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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