ليس برشلونة .. صحيفة إنجليزية تكشف عن وجهة محمد صلاح المقبلة

وطن – كشفت صحيفة (ذا أثلتيك) البريطانية، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، في ظل المفاوضات المتعثرة بالتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2023.

وقالت الصحيفة البريطانية، بأن المصري محمد صلاح، قد يتنقل إلى صفوف فريق تشيلسي ( البلوز)، فهو الخيار الأوفر حظاً. في حال رغبة اللاعب في الرحيل عن نادي ليفربول الصيف القادم.

عفوًا 🖐 محمد صلاح غير قابل للإيقاف 😍pic.twitter.com/d7wAquL71m — جول مصر – GOAL (@goaleg) June 23, 2022

عودة صلاح إلى تشيلسي

وأردفت، ” نادي تشيلسي بعد الخيار المناسب للمصري صلاح، مقارناً بالأندية الأخرى في إنجلترا. مثل مانشستر سيتي واليونايتد. لأن النادي ليس له أي عداء مع ليفربول وجماهيره”.

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كما وأضافت، ” عودة محمد صلاح إلى تشيلسي تجعل نجاحه مضمون، ليقوم بمحي كافة الذكريات الغير الجيدة التي قضاها داخل قلعة (ستامفورد بريدج) سابقاً، قبل الذهاب بعدها إلى إيطاليا والتألق هناك، ثم العودة إلى ليفربول”.

زي النهارده من 5 سنوات انضم محمد صلاح لليفربول ولكن فرق إنجلترا لم تعرف وقتها أنه جاء لينتقم للريدز من الجميع ويعيد إليهم المجد والبطولات الغائبة 🌟👑 – 245 مباراة

– 156 هدفا

– 63 أسيست pic.twitter.com/uclHeNvoBI — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2022

وكانت صحيفة (ميرور) البريطانية، قد تحدثت عن اتفاق شفهي مع نجم ليفربول صلاح، مع نادي برشلونة الإسباني، للإنتقال إلى صفوفه بعد انتهاء عقده مع الريدز الصيف القادم.

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تعيين مايكل إدواردز

وفي سياق متصل، فقد ذكرت شبكة (فوتبول لندن)، بأن محمد صلاح يقترب من نادي تشيلسي، مع احتمالية تعيين مايكل إدواردز الذي كان يعمل كمدير رياضي داخل نادي ليفربول (الريدز). للعمل بهذا المنصب داخل البلوز في أعقاب رحيل مارينا جوانوفسكايا.

5 سنوات من كتابة التاريخ 📖

5 سنوات من الإبداع 💫

5 سنوات من الأرقام القياسية 🥇 5 سنوات من محمد صلاح 🇪🇬👑 pic.twitter.com/lr6MxjSkYp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2022

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وتابعت الشبكة، ” صلاح يعتبر إضافة كبيرة لصالح نادي تشيلسي في حال تم ذلك، حيث يصل عدد أهدافه طوال مشواره الكروي مع مختلف الأندية إلى أكثر من 219 هدفاً، كما أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل التنافس الشديد مع مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد”.

دوري محمد صلاح الممتاز 👑💪 pic.twitter.com/NBC3151frx — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) June 23, 2022

وشارك المصري صلاح منذ انتقاله إلى نادي ليفربول (الريدز) في صيف عام 2017، 254 مباراة في كافة البطولات المختلفة، مسجلاً 156 هدفاً. كما وصناعة 58 تمريرة حاسمة، إلى جانب تتويجه بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية.

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