الجمعة, يونيو 24, 2022
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رياضة

ليس برشلونة .. صحيفة إنجليزية تكشف عن وجهة محمد صلاح المقبلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول watanserb.com
انتقال محمد صلاح إلى تشيلسي بعد رحيله عن ليفربول

وطن – كشفت صحيفة (ذا أثلتيك) البريطانية، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، في ظل المفاوضات المتعثرة بالتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2023.

وقالت الصحيفة البريطانية، بأن المصري محمد صلاح، قد يتنقل إلى صفوف فريق تشيلسي ( البلوز)، فهو الخيار الأوفر حظاً. في حال رغبة اللاعب في الرحيل عن نادي ليفربول الصيف القادم.

عودة صلاح إلى تشيلسي

وأردفت، ” نادي تشيلسي بعد الخيار المناسب للمصري صلاح، مقارناً بالأندية الأخرى في إنجلترا. مثل مانشستر سيتي واليونايتد. لأن النادي ليس له أي عداء مع ليفربول وجماهيره”.

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كما وأضافت، ” عودة محمد صلاح إلى تشيلسي تجعل نجاحه مضمون، ليقوم بمحي كافة الذكريات الغير الجيدة التي قضاها داخل قلعة (ستامفورد بريدج) سابقاً، قبل الذهاب بعدها إلى إيطاليا والتألق هناك، ثم العودة إلى ليفربول”.

وكانت صحيفة (ميرور) البريطانية، قد تحدثت عن اتفاق شفهي مع نجم ليفربول صلاح، مع نادي برشلونة الإسباني، للإنتقال إلى صفوفه بعد انتهاء عقده مع الريدز الصيف القادم.

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تعيين مايكل إدواردز

وفي سياق متصل، فقد ذكرت شبكة (فوتبول لندن)، بأن محمد صلاح يقترب من نادي تشيلسي، مع احتمالية تعيين مايكل إدواردز الذي كان يعمل كمدير رياضي داخل نادي ليفربول (الريدز). للعمل بهذا المنصب داخل البلوز في أعقاب رحيل مارينا جوانوفسكايا.

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وتابعت الشبكة، ” صلاح يعتبر إضافة كبيرة لصالح نادي تشيلسي في حال تم ذلك، حيث يصل عدد أهدافه طوال مشواره الكروي مع مختلف الأندية إلى أكثر من 219 هدفاً، كما أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل التنافس الشديد مع مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد”.

وشارك المصري صلاح منذ انتقاله إلى نادي ليفربول (الريدز) في صيف عام 2017، 254 مباراة في كافة البطولات المختلفة، مسجلاً 156 هدفاً. كما وصناعة 58 تمريرة حاسمة، إلى جانب تتويجه بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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