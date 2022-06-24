سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 25 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

وطن- سجلت أسـعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، السبت 25 يونيو 2022، ارتفاعا محدودا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعـار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.63 ريالا للجرام، ما يعادل 58.76 دولارا.

بينما جاء سـعـر الذهــب عيار 22 عند 20.74 ريال للجرام ما يعادل 53.86 دولارًا.

وبلغ سعـر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.80 ريال بما يعادل 51.42 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.97 ريالا، أي ما يعادل 44.07 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.20 ريال بما يعادل 34.28 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.31 ريال بما يعادل 29.38 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسـعار أوقية الذهب اليوم السبت 703.67 ريال بما يعادل 1,827 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 158.39 ريال بما يعادل 411.32 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,626 ريالًا بما يعادل 58,759 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسـعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان