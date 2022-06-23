الرئيسيةالهدهدجريمة جامعة العلوم التطبيقية ..والد الطالبة الجامعية المقتولة يروي تفاصيل المكالمة الأخيرة...
الهدهد

جريمة جامعة العلوم التطبيقية ..والد الطالبة الجامعية المقتولة يروي تفاصيل المكالمة الأخيرة مع ابنته

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
والد الطالبة الجامعية المقتولة watanserb.com
والد إيمان مفيد ارشيد

وطن- في أول تعليق له حول ما تعرضت له نجلته “إيمان مفيد ارشيد” في جامعة العلوم التطبيقية، قال والد الطالبة الأردنية أن العائلة لا تعرف حيثيات الجريمة حيث لا تزال ظروفها غامضة.

وروى مفيد ارشيد في حديث لقناة “العربية”، أنه في تمام الساعة الثامنة أوصل ابنته إيمان إلى الجامعة، وأبلغته أنها ستنهي امتحانها في تمام الساعة العاشرة، فرد عليها بأنه سيرسل شقيقها لإعادتها.

آخر مكالمة 

وأوضح الوالد بأن أن آخر مكالمة بينه وبين ابنته كانت في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الأردن، حيث أخبرته أنها أنهت امتحانها وبانتظار شقيقها.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تواصلت معه بعد ذلك وأبلغته أن ابنته داخل أحد المستشفيات الخاصة في عمّان مصابة بطلق ناري، وحين وصل هناك أبلغوه بوفاتها.

وتابع أن العائلة لا تعرف حيثيات الحادثة، كما لا تعلم أي شيء عن القاتل، مطالبا بإنزال أشد عقوبة على المجرم وهي الإعدام، قائلا: “لا أريد إلا القصاص، ولا نريد لا الصلح ولا غيره”.

رسالة تهديد

أتى هذا في حين تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنه تهديد من القاتل وجّهه لضحيته قبل يوم من تنفيذ جريمته عبر رسالة نصية.

وفي الرسالة، هدد القاتل الضحية بنفس مصير الفتاة المصرية “نيرة” التي هزت مأساتها الملايين بعدما ذبحها شاب على باب جامعة المنصورة في مصر أيضاً.

وكتب القاتل لضحية الأردن: “بكرة راح أجي أحكي معكي، وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم”، في إشارة منه إلى مصير الفتاة المصرية “نيرة”.

في حين أكدت العائلة أنها لا تعرف شيئاً عن هذا التهديد، لأن هاتف ابنتهم الراحلة في قبضة السلطات.

السلطات تحذّر

من جانبه، دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، الجميع لعدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية إيمان.

وأكد العقيد السرطاوي في بيان له أن تناقل وتداول مثل تلك الأخبار يتسبب بآثار سلبية بحق الضحية وذويها، لافتا إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا، والبحث عن القاتل مستمر.

كما أشار إلى أن مديرية الإعلام والشرطة تواكب التحقيق الجاري في القضية، وستقوم بنشر مجرياته فوراً.
قتلها بـ5 رصاصات وهرب

يذكر أن الضحية إيمان طالبة تمريض بمرحلة التجسير للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة العلوم التطبيقية، بعد أن حصلت على الدبلوم من كلية جامعية في الأردن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن القاتل لم يكن طالباً في الجامعة، بل دخل والمسدس بحوزته، ثم انتظر خروج الضحية من الامتحان ليطلق عليها 5 رصاصات في أنحاء متفرقة من جسدها.

ثم أطلق القاتل الرصاص في الهواء منعاً من اقتراب أي شخص إلى أن لاذ بالفرار، حيث كان يخفي ملامحه مرتدياً قبعة على رأسه.

جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. بيان عاجل من الأمن العام حول القبض على قاتل إيمان مؤيد ارشيد

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. بيان عاجل من الأمن العام حول القبض على قاتل إيمان مؤيد ارشيد

الهدهد

جامعة العلوم التطبيقية.. تفاصيل جديدة ومروعة حول جريمة قتل الطالبة إيمان مؤيد رشيد في الأردن

حياتنا

نيرة أشرف جديدة.. مجهول يقتل طالبة أردنية بـ 6 رصاصات داخل حرم جامعتها

الهدهد

وزير الأوقاف محمد الخلايلة يستنكر تعليم الأطفال القرآن ويثير غضب الأردنيين

تقارير

زيارة محمد بن سلمان عمّان .. ماذا تريد السعودية والأردن منها!؟

الهدهد

“ابن سلمان “سيسدد فاتورة الانقلاب في الأردن ويحاول إخراج باسم عوض الله مقابل هذا المبلغ

حياتنا

أردنية تتعرض لهتك عرض 60 مرة داخل باص مدرسة!

الهدهد

لأول مرة منذ سنوات.. خطوة أردنية على الحدود مع سوريا تشير لتحول بسياسة الأردن

حياتنا

شيخ أردني يفاجئ محمد رمضان بتصرفه حين التقاه صدفةً بالشارع! (فيديو)

حياتنا

نانسي عجرم ترقص بإثارة في الأردن وملابسها تثير الجدل.. كأنها لا ترتد شيئاً! (فيديو)

حياتنا

الأردن.. تعرية فتاتين وضربهما وسط الشارع من قبل ثلاثة شُبان لسبب صادم! (شاهد)

حياتنا

أردني يقتل زوجته بطريقة بشعة ويدفنها في مكان غير متوقع!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا