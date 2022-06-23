جريمة جامعة العلوم التطبيقية ..والد الطالبة الجامعية المقتولة يروي تفاصيل المكالمة الأخيرة مع ابنته

وطن- في أول تعليق له حول ما تعرضت له نجلته “إيمان مفيد ارشيد” في جامعة العلوم التطبيقية، قال والد الطالبة الأردنية أن العائلة لا تعرف حيثيات الجريمة حيث لا تزال ظروفها غامضة.

وروى مفيد ارشيد في حديث لقناة “العربية”، أنه في تمام الساعة الثامنة أوصل ابنته إيمان إلى الجامعة، وأبلغته أنها ستنهي امتحانها في تمام الساعة العاشرة، فرد عليها بأنه سيرسل شقيقها لإعادتها.

آخر مكالمة

وأوضح الوالد بأن أن آخر مكالمة بينه وبين ابنته كانت في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الأردن، حيث أخبرته أنها أنهت امتحانها وبانتظار شقيقها.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تواصلت معه بعد ذلك وأبلغته أن ابنته داخل أحد المستشفيات الخاصة في عمّان مصابة بطلق ناري، وحين وصل هناك أبلغوه بوفاتها.

وتابع أن العائلة لا تعرف حيثيات الحادثة، كما لا تعلم أي شيء عن القاتل، مطالبا بإنزال أشد عقوبة على المجرم وهي الإعدام، قائلا: “لا أريد إلا القصاص، ولا نريد لا الصلح ولا غيره”.

في تصريحات للعربية.. والد الطالبة الأردنية #إيمان_إرشيد التي قتلت داخل حرم #جامعة_العلوم_التطبيقية، يطالب بالقصاص من قاتلها: بنتي مظلومة ولم تفعل شيئا، لن أتصالح ولن أتنازل عن القصاص#الأردن #العربية pic.twitter.com/JIkQvLLha7 — العربية (@AlArabiya) June 23, 2022

رسالة تهديد

أتى هذا في حين تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنه تهديد من القاتل وجّهه لضحيته قبل يوم من تنفيذ جريمته عبر رسالة نصية.

وفي الرسالة، هدد القاتل الضحية بنفس مصير الفتاة المصرية “نيرة” التي هزت مأساتها الملايين بعدما ذبحها شاب على باب جامعة المنصورة في مصر أيضاً.

وكتب القاتل لضحية الأردن: “بكرة راح أجي أحكي معكي، وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم”، في إشارة منه إلى مصير الفتاة المصرية “نيرة”.

ياريت بعض الأهالي في مجتمعنا الذكوري لما ينبسطوا بخلفه الولد ما ينسوا يربوه ! وياريت تعلموه الرفض وكلمة "لا" بكفي تصدروا نفسيات نرجسية #إعدام_قاتل_التطبيقيه pic.twitter.com/ZP7Lk161oi — عُلا الفارس (@OlaAlfares) June 23, 2022

في حين أكدت العائلة أنها لا تعرف شيئاً عن هذا التهديد، لأن هاتف ابنتهم الراحلة في قبضة السلطات.

السلطات تحذّر

من جانبه، دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، الجميع لعدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية إيمان.

وأكد العقيد السرطاوي في بيان له أن تناقل وتداول مثل تلك الأخبار يتسبب بآثار سلبية بحق الضحية وذويها، لافتا إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا، والبحث عن القاتل مستمر.

كما أشار إلى أن مديرية الإعلام والشرطة تواكب التحقيق الجاري في القضية، وستقوم بنشر مجرياته فوراً.

قتلها بـ5 رصاصات وهرب

يذكر أن الضحية إيمان طالبة تمريض بمرحلة التجسير للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة العلوم التطبيقية، بعد أن حصلت على الدبلوم من كلية جامعية في الأردن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن القاتل لم يكن طالباً في الجامعة، بل دخل والمسدس بحوزته، ثم انتظر خروج الضحية من الامتحان ليطلق عليها 5 رصاصات في أنحاء متفرقة من جسدها.

ثم أطلق القاتل الرصاص في الهواء منعاً من اقتراب أي شخص إلى أن لاذ بالفرار، حيث كان يخفي ملامحه مرتدياً قبعة على رأسه.