جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. قرار عاجل من نائب عام محكمة الجنايات الكبرى

وطن- في تطور جديد في قضية مقتل الطالبة في جامعة العلوم التطبيقية، إيمان مفيد ارشيد برصاص أحد المجهولين، كشفت وسائل إعلام أردنية بأن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى قرر حظر النشر في القضية.

ووفقا لما أروده موقع “الأردنية نت” على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” قرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات حظر النشر في قضية “مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية”.

قرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية" — الأردنية نت (@alurdunyya) June 23, 2022

وكانت جريمة قتل مروعة قد هزت المجتمع الأردني، الخميس، إثر مقتل طالبة عشرينية بعيارات نارية، داخل إحدى الجامعات الخاصة شمالي العاصمة عمّان، دون معرفة الأسباب، حيث أعادت للأذهان المأساة ذاتها التي شهدتها ما عرف بأحداث المنصورة في مصر.

وتحت وسم “جامعة العلوم التطبيقية” وهي الجامعة التي قتلت بداخلها الفتاة، أطلق ناشطون على مواقع التواصل حملة للمطالبة بمحاسبة الجاني، منددين بجرائم العنف المتكررة. كما طالبوا باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء.

5 رصاصات قاتلة

وبحسب وسائل إعلام أردنية، أطلق شخصًا يعتمر قبعة، 5 رصاصات على الفتاة في حرم الجامعة مما أدى إلى إصابتها في رأسها، كما أطلق الجاني عدة رصاصات أخرى في الهواء لتفريق من كانوا حوله، وليفسح الطريق أمام هروبه من مكان الجريمة.

وتوفيت الفتاة متأثرة بجروحها بعدما نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان وصل “القدس العربي” نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن المتهم لاذ بالفرار، وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

الامن العام : التحقيق في مقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زال جاريا للتفاصيل|| https://t.co/Bo1st7rHLq#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/AU4O5ReacX — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) June 23, 2022

كما دعا الناطق الإعلامي في بيان آخر لعدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق في القضية، مؤكدا أن التحقيق ما زال مستمرا.

والد إيمان يكشف عن آخر تواصل معها

من جانبه، قال والد الطالبة الأردنية أن العائلة لا تعرف حيثيات الجريمة حيث لا تزال ظروفها غامضة.

وروى مفيد ارشيد في حديث لقناة “العربية”، أنه في تمام الساعة الثامنة أوصل ابنته إيمان إلى الجامعة، وأبلغته أنها ستنهي امتحانها في تمام الساعة العاشرة، فرد عليها بأنه سيرسل شقيقها لإعادتها.

آخر مكالمة

وأوضح الوالد بأن أن آخر مكالمة بينه وبين ابنته كانت في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الأردن، حيث أخبرته أنها أنهت امتحانها وبانتظار شقيقها.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تواصلت معه بعد ذلك وأبلغته أن ابنته داخل أحد المستشفيات الخاصة في عمّان مصابة بطلق ناري، وحين وصل هناك أبلغوه بوفاتها.

وتابع أن العائلة لا تعرف حيثيات الحادثة، كما لا تعلم أي شيء عن القاتل، مطالبا بإنزال أشد عقوبة على المجرم وهي الإعدام، قائلا: “لا أريد إلا القصاص، ولا نريد لا الصلح ولا غيره”.