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جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. قرار عاجل من نائب عام محكمة الجنايات الكبرى

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جريمة جامعة العلوم التطبيقية watanserb.com
جريمة جامعة العلوم التطبيقية

وطن- في تطور جديد في قضية مقتل الطالبة في جامعة العلوم التطبيقية، إيمان مفيد ارشيد برصاص أحد المجهولين، كشفت وسائل إعلام أردنية بأن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى قرر حظر النشر في القضية.

ووفقا لما أروده موقع “الأردنية نت” على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” قرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات حظر النشر في قضية “مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية”.

وكانت جريمة قتل مروعة قد هزت المجتمع الأردني، الخميس، إثر مقتل طالبة عشرينية بعيارات نارية، داخل إحدى الجامعات الخاصة شمالي العاصمة عمّان، دون معرفة الأسباب، حيث أعادت للأذهان المأساة ذاتها التي شهدتها ما عرف بأحداث المنصورة في مصر.

وتحت وسم “جامعة العلوم التطبيقية” وهي الجامعة التي قتلت بداخلها الفتاة، أطلق ناشطون على مواقع التواصل حملة للمطالبة بمحاسبة الجاني، منددين بجرائم العنف المتكررة. كما طالبوا باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء.

5 رصاصات قاتلة

وبحسب وسائل إعلام أردنية، أطلق شخصًا يعتمر قبعة، 5 رصاصات على الفتاة في حرم الجامعة مما أدى إلى إصابتها في رأسها، كما أطلق الجاني عدة رصاصات أخرى في الهواء لتفريق من كانوا حوله، وليفسح الطريق أمام هروبه من مكان الجريمة.

وتوفيت الفتاة متأثرة بجروحها بعدما نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان وصل “القدس العربي” نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن المتهم لاذ بالفرار، وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

كما دعا الناطق الإعلامي في بيان آخر لعدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق في القضية، مؤكدا أن التحقيق ما زال مستمرا.

والد إيمان يكشف عن آخر تواصل معها

من جانبه، قال والد الطالبة الأردنية أن العائلة لا تعرف حيثيات الجريمة حيث لا تزال ظروفها غامضة.
وروى مفيد ارشيد في حديث لقناة “العربية”، أنه في تمام الساعة الثامنة أوصل ابنته إيمان إلى الجامعة، وأبلغته أنها ستنهي امتحانها في تمام الساعة العاشرة، فرد عليها بأنه سيرسل شقيقها لإعادتها.

آخر مكالمة

وأوضح الوالد بأن أن آخر مكالمة بينه وبين ابنته كانت في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الأردن، حيث أخبرته أنها أنهت امتحانها وبانتظار شقيقها.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تواصلت معه بعد ذلك وأبلغته أن ابنته داخل أحد المستشفيات الخاصة في عمّان مصابة بطلق ناري، وحين وصل هناك أبلغوه بوفاتها.

وتابع أن العائلة لا تعرف حيثيات الحادثة، كما لا تعلم أي شيء عن القاتل، مطالبا بإنزال أشد عقوبة على المجرم وهي الإعدام، قائلا: “لا أريد إلا القصاص، ولا نريد لا الصلح ولا غيره”.

جريمة جامعة العلوم التطبيقية ..والد الطالبة الجامعية المقتولة يروي تفاصيل المكالمة الأخيرة مع ابنته

المصدر الأردنية نت ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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