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المغرب.. تنكر بزي نسائي ليقدم الامتحان بدلاً من حبيبته (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
المغرب.. تنكر بزي نسائي ليقدم الامتحان بدلاً من حبيبته (شاهد) watanserb.com
صورة الطالب الذي تم ضبطه متنكراً بزي طالبة

وطن– ألقت قوات الأمن في المغرب، على طالب جامعي، تنكر بزي نسائي. وذلك من أجل تقديم الامتحانات بدلاً من صديقته في نفس الجامعة.

وذكرت صحيفة “أغادير 24”، المحلية، أنه تم ضبط طالب جامعي بزي نسائي يجتاز الامتحان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية في المغرب.

وضبطت لجنة الحراسة في الكلية، الطالب خلال محاولته خداع لجنة الحراسة. حيث ارتدى ملابس نسائية لاجتياز الامتحانات بدلا من صديقته الطالبة بالكلية ذاتها.

وانتهت هذه المغامرة الطلابية باعتقال الطالب وصديقته الطالبة لتواطؤها في عملية الغش. وتم وضعهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق.

رجل في مصلى النساء

وأعادت الحادثة للأذهان، واقعة مشابهة في الجزائر قبل أشهر  حين تنكر رجل بزي نسائي في صلاة التراويح.

وذكرت حينها صفحة “بومرداس نيوز” المحلية الإخبارية. أن الحادثة وقعت في مسجد علي بن أبي طالب، في  حي الأبطال بولاية عنابة.

حيث شكت إحدى السيدات في مصلى النساء، في الجاني الذي يدعى خالد، وكان يرتدي خمارا، بسبب ضخامة حجمه وعرض منكبيه.

وبعد حالة من الاستنفار والرعب والهلع، أخبرت السيدة القيم على المسجد، والذي استعان بدوره ببعض المصلين ليلقوا القبض عليه ويتم تسليمه للسلطات الأمنية.

نية حسنة!

واعترف الجاني أمام رجال الأمن خلال التحقيق معه أنه أقدم على فعلته بنية حسنة، وقال: ” نيتي كانت صافيه وكنت ناوي لحلال دخلت نختار وحدة باش نروح نخطبها مور العيد”.

ويقصد الجاني أنه كان يبحث عن فتاة بقصد الزواج، ليتمم الخطبة في العيد.

لبناني يتنكر بزي امرأة للحصول على الوقود

وفي لبنان، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بفيديو وثق قيام مواطن لبناني بارتداء ملابس نسائية والتشبه بالنساء لأجل الحصول على الوقود، في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية كارثية غير مسبوقة في تاريخه.

وأظهر الفيديو رجلا تنكر في زي امرأة للحصول على الوقود لسيارته من محطة بنزين بمدينة “زحلة” وسط البلاد، في يوم تم تخصيصه للنساء.

ويظهر الرجل وهو داخل سيارته، واضعا شعرا نسائيا مستعارا فوق رأسه مع ملابس نسائية. ما جعله يبدو تماما كامرأة، إلا أن العاملين في محطة الوقود تبين لهم هويته.

وتم تزويد سيارة الرجل المتنكر بالوقود في نهاية الأمر. بعد ما دفع جميع المتواجدين في المكان إلى الدخول في نوبة ضحك هيسترية بسبب مظهر هيئته.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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