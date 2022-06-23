إنجي خوري توثق لحظة رسمها “تاتو” بمنطقة حساسة وما كتبته يتخطى حدود الجرأة!

وطن- وثقت مشهورة التواصل الاجتماعي السورية، إنجي خوري، لمتابعيها، لحظة حصولها على وشم “تاتو” جديد في منطقة حساسة من جسدها.

عيش اللحظة

وعبر خاصية الستوري في “انستجرام”، نشرت إنجي خوري صوراً ومقاطع فيديو، وهي تخضع لكتابة عبارة بالتاتو أسفل بطنها. والذي شمل جزءاً من منطقتها الخاصة.

وكانت العبارة التي كتبتها إنجي هناك: “عيش اللحظة”.

ثم ظهرت إنجي بفيديو وهي ترتدي بيكيني فاضح لتستعرض الوشم، وظهرت وهي ترقص على أغنية “اتدلع يا كايدهم” للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، بطريقة فاضحة.

إنجي في مخيمات لاجئين!

في سياق آخر، تداول ناشطون قبل أيام مقطع فيديو قيل أنه يعود لإنجي وهي داخل أحد مخيمات اللاجئين شمال سوريا فيما عدد من الأطفال يدعون لها.

وظهر في الفيديو شخص بين جمع من الأطفال وسط أحد المخيمات وهو يقول متحدثاً عن انجي دون أن تبدو في اليفديو: “الله يوفقك ويجعلها بميزان حسناتك”.

وأضاف: “فرحتيلنا هالولاد”. ثم التفت إلى الأطفال طالباً منهم أن يشكروها فيما يسمع صوت انجي وهي تقول “ميرسي”.

وتابعت: “هذا المخيم الثالث”. ويعود الشخص ذاته ليقول للأطفال “قولولها يعطيكي العافية يا انجي”.

إنجي في اربيل

وسبق أن ظهرت إنجي في شباط الماضي، وهي توزع الطعام على أبناء أحد مخيمات اللجوء في اربيل بإقليم كردستان العراق.

وقامت مؤسسة تطلق على نفسها اسم اتحاد الشباب العربي، بمنح إنجي صفة سفيرة للشباب العربي في مجال الفن والإبداع هذا العام 2022.

أصفر فاقع

وكانت مشهورة السوشيال ميديا السورية، قد فاجأت متابعيها بتغيير شكلها بطريقة جذرية إلى درجة أن البعض لم يميزها.

وظهرت إنجي قبل أيام في مجموعة صور نشرتها عبر خاصية ستوري على حسابها في “انستجرام”، بشعر قصير باللون الأصفر الفاقع.

كما نشرت إنجي مجموعة صور أخرى وهي في حديقة الفراشات بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بنفس اللوك.

هذا وقد أثارت إنجي قلق متابعيها بعدما نشرت صورة لها والكدمات بادية على وجهها المنتفخ.

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وما زاد الشك، تعليق إنجي على الصورة حيث كتبت ما نصه: ” رح يجي يوم واحكي كل شي عن حياتي و جوتي رح تكون اخر يوم بتشوفني فيها #حسبي الله ونعم وكيل”.