إعلامي عراقي يوجه رسالة صادمة لأي سعودي يرغب في زيارة بلاده

وطن – عبر الإعلامي العراقي محمد جبار، عن رفضه لاستقبال أي سعودي على أراضي بلاده، وذلك في أعقاب قرار المملكة بالسماح بسفر مواطنيها إلى العراق.

وقال جبار في برنامجه “بوضوح” الذي يعرض على قناة زاكروس عربية، إنه لا يوجد سبب يدفع السعوديين لزيارة العراق وذلك بعد قرار المملكة الأخير.

وأضاف: “لا اهلا ولا مرحبا إذا جاء السعودي للعراق”.

بعد قرار السماح بسفر السعوديين الى العراق.. الاعلامي العراقي محمد جبار مذيع برنامج بوضوح الذي يعرض على قناة زاكروس عربية : وش عنده جاي؟ لا هلا ولا مرحباً بالسعودي ! pic.twitter.com/tWOTTZhZ4k — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 23, 2022

تصريح الإعلامي العراقي أثار غضب الناشطين السعوديين الذين تفاعلوا مع ذلك عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قالت “سنين العنزي”: “من قال بنروح”.

من قال بنروح — سين العنزي🇸🇦🧔🏻 (@dxxq33) June 23, 2022

وكتب حساب باسم “sul”: “بالله مين يروح لديره ماقبل العصر الحجري”.

بالله مين يروح لديره ماقبل العصر الحجري — sul (@vnvn_) June 23, 2022

وغرد “محمد”: “مضيع عقلي اروح العراق”.

مضيع عقلي اروح العراق — #CFC محمد (@falcon_454) June 23, 2022

وكتب حساب باسم “.s.a.e”: “الدول التي لا ينصح الذهاب لها لسياحه ١- دولة مصر لا تنفع ابداً لسياحه او الراحه ٢- تركيا دوله جميله جداً لكن شعبها سيء جداً جداً ٣- العرق اكيد لا والف لا لذهاب للعراق”.

الدول التي لا ينصح الذهاب لها لسياحه ١- دولة مصر لا تنفع ابداً لسياحه او الراحه ٢- تركيا دوله جميله جداً لكن شعبها سيء جداً جداً ٣- العرق اكيد لا والف لا لذهاب للعراق — .s.a.e (@h8z3a) June 23, 2022

إصدار تصريح سفر إلى العراق

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية، قد حددت قبل أيام، أحد الاشتراطات اللازمة لإصدار تصريح السفر إلى العراق، وتحديدا عمر المتقدم بطلب التصريح.

جاء ذلك ردا على تساؤلات من بعض المستفيدين عما إذا كان يشترط لإصدار تصريح السفر إلى العراق أن يكون طالب التصريح ذكرًا فوق 40 عاما.

وقالت المديرية إن طالب التصريح يجب أن يكون ذكرًا وعمره فوق 40 عاما، ويمكن إضافة عدد 2 مرافقين دون تحديد للجنس أو السن.

وفي نيسان / أبريل الماضي، سمحت السلطات الأمنية السعودية لمواطنيها السفر إلى العراق، كاشفة عن الإجراءات المطلوبة لإتمام ذلك.

وفي ذلك الوقت، أدرجت المديرية العامة للجوازات خدمة “إصدار تصاريح السفر إلى العراق” ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة “أبشر”.

وقالت المديرية إنه يُمكن الوصول للخدمة عبر حساب المستفيد في منصة “أبشر”، واختيار “خدمات” من قائمة “خدماتي”، وتحديد قطاع الجوازات، ثم اختيار خدمة “تواصـل”، وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب “خدمة تصاريح السفر إلى الدول المستثناة”، ثم اختيار الخدمة الفرعية “تصريح سفر إلى جمهورية العراق”.

وأشارت المديرية إلى ضرورة إرفاق صورة من الهوية الوطنية لطالب التصريح وكارت الأسرة للمرافقين.

وفي 2021، كان “طيران ناس” أول ناقل سعودي يطلق 35 رحلة أسبوعية إلى العراق بعد انقطاع 27 عامًا.

وكانت السلطات السعودية قد فرضت حظرًا على سفر مواطنيها إلى العراق منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد.

وفي 2014، ذكرت تقارير إعلامية سعودية أن كل مواطن يسافر إلى العراق أو تايلاند سيجد نفسه معرضاً لغرامة مالية لا تقل عن 2700 دولار، ومنع لمدة ثلاث سنوات من السفر.

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