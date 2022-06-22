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نجم “إكس فاكتور” يُفجع بموت خطيبته يوم زفافهما! (صور)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
watanserb.com
إكس فاكتور

وطن – كشف “توم مان Tom Mann” المتسابق في برنامج (إكس فاكتور X Factor)، أن خطيبته، دانييل هامبسون، توفيت في يوم زفافهما.

وأوضح “مان” أن “هامبسون” توفيت في الساعات الأولى من يوم 18 يونيو.

توم مان وخطيبته دانييل هامبسون
توم مان وخطيبته دانييل هامبسون

وكانت خطتهما الأولية هي الزواج في أغسطس 2020، لكن كان على الثنائي تأجيل حفل الزفاف مرتين بسبب جائحة كورونا.بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

 

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وكتب مان على إنستغرام: “لا أصدق أنني أكتب هذه الكلمات، لكن حبيبتي داني، كل شيء وأكثر، حب حياتي – مات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، 18 يونيو”.

وأضاف المتسابق في برنامج (إكس فاكتور): “في ما كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياتنا انتهى بحسرة لا رجعة فيها. أشعر وكأنني ذرفت محيطاً من دموع.”

توم مان ودانييل هامبسون
توم مان ودانييل هامبسون

وقال: “سأرتدي هذا الخاتم الذي كان من المفترض أن أرتديه دائمًا كدليل على حبي غير المشروط لك.”

وواصل مان وعده بأنه سيربي ابنهما “بوي” بالطريقة التي أرادها الزوجان قبل أن تفقد هامبسون حياتها.

وأضاف “أنا بصراحة لا أعرف إلى أين أذهب من هنا. لكنني أعلم أنني بحاجة لاستخدام أي قوة يمكنني حشدها من أجل طفلنا الصغير”.

وقال: “أعدك بأنني سأفعل كل ما بوسعي لتربية “بوي” بالطريقة التي أردناها دائمًا. أعدك أنه سيعرف كم كانت أمه رائعة. أعدك أن أجعله فخور جدا. ”

توم مان ودانييل هامبسون وابنهما
توم مان ودانييل هامبسون وابنهما
المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن - انستغرام
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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