نجم “إكس فاكتور” يُفجع بموت خطيبته يوم زفافهما! (صور)

وطن – كشف “توم مان Tom Mann” المتسابق في برنامج (إكس فاكتور X Factor)، أن خطيبته، دانييل هامبسون، توفيت في يوم زفافهما.

وأوضح “مان” أن “هامبسون” توفيت في الساعات الأولى من يوم 18 يونيو.

وكانت خطتهما الأولية هي الزواج في أغسطس 2020، لكن كان على الثنائي تأجيل حفل الزفاف مرتين بسبب جائحة كورونا.بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

View this post on Instagram A post shared by Tom Mann (@tommanninsta)

وكتب مان على إنستغرام: “لا أصدق أنني أكتب هذه الكلمات، لكن حبيبتي داني، كل شيء وأكثر، حب حياتي – مات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، 18 يونيو”.

وأضاف المتسابق في برنامج (إكس فاكتور): “في ما كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياتنا انتهى بحسرة لا رجعة فيها. أشعر وكأنني ذرفت محيطاً من دموع.”

وقال: “سأرتدي هذا الخاتم الذي كان من المفترض أن أرتديه دائمًا كدليل على حبي غير المشروط لك.”

وواصل مان وعده بأنه سيربي ابنهما “بوي” بالطريقة التي أرادها الزوجان قبل أن تفقد هامبسون حياتها.

وأضاف “أنا بصراحة لا أعرف إلى أين أذهب من هنا. لكنني أعلم أنني بحاجة لاستخدام أي قوة يمكنني حشدها من أجل طفلنا الصغير”.

وقال: “أعدك بأنني سأفعل كل ما بوسعي لتربية “بوي” بالطريقة التي أردناها دائمًا. أعدك أنه سيعرف كم كانت أمه رائعة. أعدك أن أجعله فخور جدا. ”