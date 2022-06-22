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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الدولار السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم

وطن – سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، ارتفاعا محدودا في بنوك السودان وفي السوق السوداء (الموازية).

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في السودان، 567 جنيها للشراء مقابل 571.25 جنيه للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 570.6 جنيهًا سودانيًّا.

بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 595.46 جنيها للشراء، و599.92 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 674.7 جنيه للشراء، و679.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.8 جنيه للشراء، مقابل 151.9 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.6 جنيها للشراء، مقابل 154.6 جنيه للبيع.

السودان يشهد أزمة اقتصادية حادة، وتقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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