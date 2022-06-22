حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة .. ما سبب القرارات المفاجئة التي أعلنها ولي عهد الكويت!؟

وطن – أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة، بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي قال إنّها تمزق المشهد السياسي.

حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة

وقال ولي العهد في كلمةٍ نيابة عن أمير الكويت: “قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي”. مضيفاً أنّ مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب من المواطنين حسن اختيار من يمثلهم. معتبراً أنّ الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول.

وناشد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المواطنين “عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا”.

ودعا ولي العهد “الجميع للالتفاف حول أمير البلاد”.

وقال إنّ الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم. مشيراً إلى أنّ عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين.

وأشار إلى أنّ هناك تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتبت عليه ممارسات تهدد الوحدة الوطنية.

وقال: “ننشغل بمسائل بعيدة عن الطموح وسط كل هذه المخاطر والمشهد السياسي تمزقه الخلافات والصراعات”.

واكد: “نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب”.

وشدد على أن القيادة الكويتية لن تحيد عن الدستور ولن تقوم بتعديله ولا تعطيله أو تعليقه أو المساس به.