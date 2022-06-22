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حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة .. ما سبب القرارات المفاجئة التي أعلنها ولي عهد الكويت!؟

تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أنس السالم
كتب أنس السالم
ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة watanserb.com
ولي عهد الكويت

وطن – أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة، بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي قال إنّها تمزق المشهد السياسي.

حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة

وقال ولي العهد في كلمةٍ نيابة عن أمير الكويت: “قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي”. مضيفاً أنّ مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة.

مجلس الأمة الكويتي watanserb.com
مجلس الأمة الكويتي

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب من المواطنين حسن اختيار من يمثلهم. معتبراً أنّ الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول.

وناشد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المواطنين “عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا”.

ودعا ولي العهد “الجميع للالتفاف حول أمير البلاد”.

وقال إنّ الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم. مشيراً إلى أنّ عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين.

وأشار إلى أنّ هناك تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتبت عليه ممارسات تهدد الوحدة الوطنية.

وقال: “ننشغل بمسائل بعيدة عن الطموح وسط كل هذه المخاطر والمشهد السياسي تمزقه الخلافات والصراعات”.

واكد: “نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب”.

وشدد على أن القيادة الكويتية لن تحيد عن الدستور ولن تقوم بتعديله ولا تعطيله أو تعليقه أو المساس به.

المصدرمتابعات وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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