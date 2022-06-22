تعرّفوا على أغنى 10 نساء في عام 2022 (صور)

وطن – إنها حقيقة، أن العديد من الصناعات حول العالم يسيطر عليها الرجال. ومع ذلك، هناك سيدات يعارضن ما يعتبر شائعًا بل ويصبحن قادة، ويمكن أن يكون التعرف على أغنى 10 نساء في عام 2022بمثابة مصدر إلهام للكثيرين.

أغنى 10 نساء في عام 2022 بحسب موقع “techiegamers“:

1. فرانسواز مايرز – 65.4 مليار دولار

أغنى امرأة في العالم حاليًا هي فرانسواز مايرز، الرئيسة والوريثة الوحيدة لماركة مستحضرات التجميل L’Oréal.

تمتلك عائلتها 33٪ من الشركة الفرنسية الشهيرة التي تأسست عام 1909.

أسس جدها أوجين شويلر شركة L’Oréal. بهذا، أصبحت والدة فرانسواز ، ليليان بيتينكور ، أكثر النساء ازدهارًا حتى وفاتها.

منذ عام 1997 ، كانت مايرز عضوًا في مجلس إدارة الشركة العائلية. دورها التنفيذي الحالي وملكية الأسهم يضعها في القمة من خلال منحها صافي ثروة تقدر بـ 65.4 مليار دولار.

2. جوليا كوش – 58.9 مليار دولار

جوليا كوش هي أرملة زوجة ديفيد كوخ.

ترأس زوجها الراحل شركة Koch Industries، Inc. وهي أكبر شركة خاصة في أمريكا. ورثت هي وأطفالها 43٪ من الشركة.

قبل أن تقابل ديفيد، عملت جوليا كعارضة أزياء ومساعدة لمصمم الأزياء الشهير Adolfo Sardiña.

ومع ذلك، قررت تجنب الأضواء بعد زواجها من رجل أعمال.

ساعدت ديفيد في متابعة الأنشطة الخيرية المختلفة وأصبحت في النهاية جزءًا من مجلس إدارة شركة Koch Industries.

تبلغ ثروتها الصافية حوالي 58.9 مليار دولار، لتكون ضمن أغنى 10 نساء في عام 2022

3- أليس والتون – 56.6 مليار دولار

وريثة لثروة Walmart، حيث تمتلك أليس والتون حصة 50 ٪ في متجر التجزئة متعدد الجنسيات مع أشقائها.

مع ارتفاع أسعار أسهم وول مارت في السنوات الأخيرة، ارتفعت ثروتها أيضًا.

أليس هي الابنة الوحيدة لمؤسس وول مارت، سام والتون.

قبل انضمامها إلى والدها، عملت في البداية كمديرة أموال ومحللة أسهم وسمسار في البورصة.

حتى أنها أصبحت الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري لشركة Llama ولعبت دورًا مهمًا في إنشاء مطار Northwest Arkansas الإقليمي.

الآن ، تعتني بمجموعة فنية فاخرة وثروة تبلغ 56.6 مليار دولار.

4. ماكنزي سكوت – 31.5 مليار دولار

معروف أنّ ماكنزي سكوت هي الزوجة السابقة لجيف بيزوس.

أمضت أكثر من 25 عامًا مع مؤسس Amazon. بعد انفصالهما، حصلت على 38 مليار دولار ، وهي أكبر تسوية طلاق في التاريخ.

عملت في صندوق تحوط عندما قابلت بيزوس.

خلال زواجهما ، قدمت ماكنزي مساعدة كبيرة لزوجها في بناء شركة بدأت في بيع الكتب وانتقلت لاحقًا إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

شهدت سكوت عن كثب صعود أمازون، وشهدت العديد من انتصاراتها.

عندما طلقت بيزوس ، حصلت على حصة 4٪ في الشركة ، وهو العامل الرئيسي في ثروتها الصافية البالغة 31.5 مليار دولار.

سكوت شغوفة بالعمل الخيري وستتبرع بمعظم ثروتها لأسباب جيدة.

5. جاكلين مارس – 29.8 مليار دولار

جاكلين مارس هي وريثة أخرى وصلت إلى هذه القائمة.

مصدر ثروتها الأساسي هو شركة Mars، Incorporated. تمتلك أكثر من 33٪ من صناعة الحلويات وأغذية الحيوانات الأليفة ورعاية الحيوانات.

كان جدها ، فرانكلين كلارنس مارس ، هو من أسس شركة حلوى الشوكولاتة. جعلها فرانك وأطفاله علامة تجارية منزلية ، ولم يكن يمتلكها سوى عائلاتهم.

أما بالنسبة لجاكلين ، فقد عملت لأكثر من عقدين في شركة مارس. كانت عضوًا في مجلس الإدارة حتى عام 2016 ولديها حاليًا صافي ثروة قدرها 29.8 مليار دولار.

6. جينا رينهارت – 28.5 مليار دولار

قطب التعدين جينا رينهارت هي الرئيس التنفيذي لشركة Hancock Prospecting، وهي شركة أسترالية كبيرة للتعدين والزراعة. وهي أيضًا وريثة الشركة.

والدها هو لانج هانكوك، الرجل الذي بنى شركة هانكوك بروسبكتينج من الألف إلى الياء.

على الرغم من أنه جعلها شركة تعدين كبيرة في أستراليا، إلا أن ابنته هي التي حولتها إلى شركة دولية ذات وزن ثقيل.

تولت جينا زمام الأمور لأول مرة عندما مات لانج.

حققت نجاحًا في طفرة خام الحديد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كانت الصين أكبر زبون لها.

كما استثمرت سيدة الأعمال في مشاريع أخرى ساهمت في ثروتها البالغة 28.5 مليار دولار.

7. ميريام أديلسون – 25.4 مليار دولار

على الرغم من أنها طبيبة من حيث المهنة، إلا أنه من الأفضل الاعتراف بميريام أديلسون كمانحة للجهود السياسية المحافظة في الولايات المتحدة وإسرائيل. تترأس مجلة Israel Hayom.

كانت ميريام لديها مهنة طويلة نسبيًا في المجال الطبي. لم يكن الأمر كذلك حتى تعقدت مع قطب الكازينو شيلدون أديلسون حتى أصبحت من كبار المؤيدين السياسيين.

8- سوزان كلاتن – 23.6 مليار دولار

تعتبر سوزان كلاتن أغنى امرأة في ألمانيا.

تدير 19.2 ٪ من ماركة السيارات المشهورة BMW أثناء إشرافها على شركة أدوية تسمى أتلانتا.

اكتسبت في البداية خبرة العمل في بنك (Dresdner Bank AG). عندما توفي والدها، هربرت كوانت ، ورثت سوزان 50.1٪ من أتلانتا و 12.5٪ من BMW.

زادت أسهمها في BMW عندما توفيت والدتها جوانا كوانت.

شقت كلاتن طريقها لتصبح نائب رئيس مجلس الإدارة والمالك الوحيد لأتلانتا.

هذا هو السبب في أن صافي ثروتها يبلغ 23.6 مليار دولار.

9- ايريس فونتبونا – 19.7 مليار دولار

عندما توفي مؤسس مجموعة Luksic، ترك Andrónico Luksic ثروة كبيرة لزوجته، ايريس فونتبونا. هي وأطفالها الآن يمتلكون العديد من المناجم في جميع أنحاء تشيلي.

قبل الزواج لم تكن ايريس مشهورة. ومع ذلك ، فقد ظهرت على شاشات التلفزيون في المناسبات الخيرية. إنها كبيرة في العمل الخيري، حيث تتبرع بالمليارات للمحتاجين.

صافي ثروة ايريس تبلغ 19.7 دولارًا يكفي لجعلها واحدة من أغنى النساء على قيد الحياة.

10- أبيجيل جونسون – 18 مليار دولار

أبيجيل جونسون من بين أنجح السيدات في مجال إدارة الأموال. هي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الاستثمار Fidelity Investments.

تأسست الشركة التي ترأسها حاليًا على يد جدها الراحل إدوارد سي. جونسون الثاني. بدأت أبيجيل كمديرة محفظة ومحللة ، وتسلقت سلم الشركة ببطء.

في عام 2014 تم اختيارها أخيرًا كرئيس تنفيذي لشركة Fidelity Investments.

قدمت أبيجيل استثمارًا في العملة المشفرة في الشركة، وساعدها في الحصول على صافي ثروة بقيمة 18 مليار دولار.