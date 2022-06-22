بعد زيارته لمصر.. ناشط سعودي يفضح محمد بن سلمان: “هذا ما فعله بأموالنا”

وطن – شن الناشط السعودي تركي الشلهوب هجوما على ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، بعد رفع حجم الودائع السعودية لدى مصر، خلال زيارة الحاكم الفعلي للمملكة إلى القاهرة.

تركي الشلهوب اتهم محمد بن سلمان بسرقة أموال السعوديين وقوتهم، قائلا في تغريدة عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ودائع السعودية في مصر حوالي 13.5 مليار دولار، واليوم زادها الأرعن ابن سلمان 7.7 مليار دولار، لتصبح 21.2 مليار دولار.. ابن سلمان سرقها من قوت الشعب، وأعطاها للسيسي الذي سرقها هو الآخر”.

للمعلومية: ودائع السعودية في مصر حوالي 13.5 مليار دولار، واليوم زادها الأرعن ابن سلمان 7.7 مليار دولار، لتصبح 21.2 مليار دولار.. ابن سلمان سرقها من قوت الشعب، وأعطاها للسيسي الذي سرقها هو الآخر! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 21, 2022

وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا قبل أيام دول الخليج إلى تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة بدلا من الاعتماد على الودائع في تأمين الاحتياطي النقدي.

وأجرى بن سلمان زيارة لمصر استغرقت يومين، تضمنت توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، وبين القطاع الخاص في الدولتين بقيمة تصل إلى 7.7 مليار دولار.

وفي ختام الزيارة، أعلنت الرئاسة المصرية، أن السعودية تعتزم ضخ استثمارات قيمتها 30 مليار دولار.

وقالت الرئاسة في بيان، إن الجانبين اتفقا على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا.

وسبق أن قال الديوان الملكي السعودي إن محمد بن سلمان أجرى زيارة لمصر، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد، وتشمل الجولة أيضًا زيارة الأردن التي وصل إليها مساء الثلاثاء، وتركيا التي يزورها الأربعاء.

وكانت السعودية والإمارات قد قدمتا لمصر، خلال شهر مايو الماضي، أربعة مليارات دولار في صورة مساعدات عاجلة، لإنقاذ الوضع الاقتصادي المصري المتأزم.

ومصر في حاجة ماسة إلى تغطية عمليات شراء عاجلة لاحتياجات غذائية شهرية خاصة بعدد من السلع الاستراتيجية، في مقدمتها القمح وأنواع أخرى من الحبوب في ظل أزمة الغذاء العالمية.

وعلى هامش افتتاحه أحد مشروعات الإنتاج الحيواني، قبل أيام، طالب السيسي دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية والإمارات، بتحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات.

وقال السيسي: “بما يخص الأشقاء في الخليج، أنتهز الفرصة لأقدم الشكر لهم على تحركهم معنا، من دون أن نطلب منهم ذلك”.