الأهلي المصري ينفرد في الصدارة .. أكثر 10 أندية عربية متابعة عبر منصات “السوشيال ميديا”

وطن – يتربع نادي الأهلي المصري على صدارة ترتيب الأندية العربية في الوطن العربي، الأكثر متابعة من قبل جماهيره وعشاقه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع عربي بوست إحصائية لأكثر (10) أندية عربية في الوطن العربي والعالم، متابعة عبر منصات السوشيال ميديا، كما يلي:

ويتصدر فريق الأهلي على عرش صدارة النوادي العربية الأكثر متابعة من قبل جماهيره وعشاقه المحبين للقلعة الحمراء صاحب التاريخ العريق على صعيد الكرة المصرية وقارة أفريقيا السمراء، حيث يصل عدد متابعيه على منصات التواصل إلى 35.8 متابع.

كما ويعد الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما ويحصل عدد ألقابه الذي توج بها في منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 42 لقباً، إلى جانب الألقاب والكوؤس المحلية والقارية الأخرى.

ويصل عدد متابعي الفيس بوك (15 مليون)، وتوتير (9 ملايين)، تيك توك ( 2.3 مليون)، اليوتيوب ( 1.7 مليون) متابع حتى الآن.

ويحتل الهلال السعودي في وصافة ترتيب القائمة ب15.6 مليون متابع، كأكثر الأندية السعودية متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ويعد من أكثر الأندية السعودية تتويجاً بالألقاب على صعيد الألقاب المحلية والقارية.

وحل نادي الزمالك البيضاوي حامل لقب الدوري المصري السابق، والمتوج باللقب ل13 مرة في تاريخ مسيرته، في المركز الثالث ضمن قائمة الأندية العربية الأكثر متابعة على مواقع التواصل ب 14.6 مليون متابع.

وجاء الرجاء المغربي البيضاوي، الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات في تاريخه، كما وحصد لقب الدوري المغربي للدرجة الممتازة 12 مرة، في المركز الرابع من الترتيب ب9.2 مليون متابع.

