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الأهلي المصري ينفرد في الصدارة .. أكثر 10 أندية عربية متابعة عبر منصات “السوشيال ميديا”

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
فريق الأهلي المصري watanserb.com
فريق الأهلي المصري

وطن – يتربع نادي الأهلي المصري على صدارة ترتيب الأندية العربية في الوطن العربي، الأكثر متابعة من قبل جماهيره وعشاقه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع عربي بوست إحصائية لأكثر (10) أندية عربية في الوطن العربي والعالم، متابعة عبر منصات السوشيال ميديا، كما يلي:

(1) نادي الأهلي المصري ” المارد الأحمر”:

ويتصدر فريق الأهلي على عرش صدارة النوادي العربية الأكثر متابعة من قبل جماهيره وعشاقه المحبين للقلعة الحمراء صاحب التاريخ العريق على صعيد الكرة المصرية وقارة أفريقيا السمراء، حيث يصل عدد متابعيه على منصات التواصل إلى 35.8 متابع.

كما ويعد الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما ويحصل عدد ألقابه الذي توج بها في منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 42 لقباً، إلى جانب الألقاب والكوؤس المحلية والقارية الأخرى.

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ويصل عدد متابعي الفيس بوك (15 مليون)، وتوتير (9 ملايين)، تيك توك ( 2.3 مليون)، اليوتيوب ( 1.7 مليون) متابع حتى الآن.

(2) نادي الهلال السعودي ” الزعيم الآسيوي”:

ويحتل الهلال السعودي في وصافة ترتيب القائمة ب15.6 مليون متابع، كأكثر الأندية السعودية متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ويعد من أكثر الأندية السعودية تتويجاً بالألقاب على صعيد الألقاب المحلية والقارية.

(3) نادي الزمالك المصري ” القلعة البيضاء”:

وحل نادي الزمالك البيضاوي حامل لقب الدوري المصري السابق، والمتوج باللقب ل13 مرة في تاريخ مسيرته، في المركز الثالث ضمن قائمة الأندية العربية الأكثر متابعة على مواقع التواصل ب 14.6 مليون متابع.

(4) الرجاء المغربي ” البيضاوي”:

وجاء الرجاء المغربي البيضاوي، الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات في تاريخه، كما وحصد لقب الدوري المغربي للدرجة الممتازة 12 مرة، في المركز الرابع من الترتيب ب9.2 مليون متابع.

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(5) اتحاد جدة السعودي ” العميد أو النمور”:

وآتى نادي اتحاد جدة السعودي، الذي توج بلقب الدوري السعودي الممتاز 8 مرات في تاريخ مسيرته، كما أنه يصارع على اللقب هذا الموسم. إلى جانب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، في خامس جدول الترتيب ب6.2 مليون متابع.

(6) النصر السعودي ” العالمي القاري”:

وفي المركز السادس جاء نادي النصر السعودي، الذي توج 9 مرات بلقب الدوري السعودي الممتاز، ب4.47 متابع عب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

(7) الوداد المغربي ” البيضاوي”:

كما وجاء الوداد المغربي المتوج مؤخراً بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، ويعد من أكثر الأندية المغربية تتويجاً بالألقاب في المغرب برصيد 44 لقباً في البطولات المختلفة، في المركز السابع من الترتيب ب 3.6 متابع.

(8) أهلي جدة السعودي ” قلعة الكؤوس أو الراقي”:

وآتى نادي أهلي جدة الذي لم يسبق له التتويج بأي من الألقاب القارية، على عكس حصده الكثير من الألقاب على صعيد المحلي، في المركز الثامن ب3.18 مليون متابع.

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(9) الترجي التونسي ” الذهب أو شيخ الأندية”

بينما احتل نادي الترجي التونسي القريب من التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز، حيث يصل عدد ألقابه المحلية 31 لقباً، كما وتوج 4 مرات بدوري أبطال أفريقيا. في المركز التاسع ب1.53 مليون متابع.

(10) العين الإماراتي ” الزعيم”:

ويعد نادي العين الإماراتي من أكثر الأندية تتويجاً بالدوري الممتاز برصيد 14 لقباً، كما وسبق وأن توج بلقب دوري أبطال آسيا وحيد في عام 2001. ليحتل المركز العاشر كأكثر الأندية العربية متابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ب1.02 مليون متابع.

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المصدروطن + عربي بوست
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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