الرئيسيةحياتناوفاة ملكة جمال البرازيل السابقة بطريقة مأساوية! (صور)
حياتنا

وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة بطريقة مأساوية! (صور)

بعد إجراء عملية روتينية لإزالة اللوزتين

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا watanserb.com
ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا

وطن – توفيت ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا، عن عمر يناهز 27 عامًا بعد إجراء عملية روتينية لإزالة اللوزتين تركتها في غيبوبة لمدة شهرين.

ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا
ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا

وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة

وبحسب ما ورد، عانت ملكة جمال البرازيل السابقة من نزيف حاد وأزمة قلبية بعد أيام فقط من الجراحة الروتينية لإزالة اللوزتين. وفق صحيفة “ميرور” البريطانية

وأوضح كاهن العائلة ليديان ألفيس أوليفيرا: “خضعت جليسي كوريا لعملية جراحية لإزالة اللوزتين وبعد خمسة أيام في المنزل، أصيبت بنزيف”.

عانت ملكة جمال البرازيل السابقة من نزيف حاد وأزمة قلبية بعد أيام من الجراحة الروتينية لإزالة اللوزتين
عانت ملكة جمال البرازيل السابقة من نزيف حاد وأزمة قلبية بعد أيام من الجراحة الروتينية لإزالة اللوزتين

وأضاف: “ذهبت إلى عيادة خاصة وتعرضت لسكتة قلبية في 4 أبريل، ومنذ ذلك الحين كانت في غيبوبة، بدون أي نشاط عصبي. اليوم ماتت.”

وبعد وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة، تم إرسال الجثة إلى معهد الطب الشرعي للتشريح .

جليسي كوريا
جليسي كوريا

وكتب القس جاك أبرو، الذي يعرف عائلتها، على وسائل التواصل الاجتماعي أن أقاربها يعتقدون أنه كان هناك سوء ممارسة طبية أثناء العملية.

وتوجت جليسي بلقب ملكة جمال القارات المتحدة في البرازيل عام 2018.

كانت ملكة الجمال السابقة أيضًا رائدة أعمال تخصصت في المكياج.كما كسبت أكثر من 50000 متابع على انستغرام.

جليسي كوريا توجب باللقب عام 2018
جليسي كوريا توجب باللقب عام 2018
المصدرميرور - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا