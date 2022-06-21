وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة بطريقة مأساوية! (صور)

وطن – توفيت ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا، عن عمر يناهز 27 عامًا بعد إجراء عملية روتينية لإزالة اللوزتين تركتها في غيبوبة لمدة شهرين.

وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة

وبحسب ما ورد، عانت ملكة جمال البرازيل السابقة من نزيف حاد وأزمة قلبية بعد أيام فقط من الجراحة الروتينية لإزالة اللوزتين. وفق صحيفة “ميرور” البريطانية

وأوضح كاهن العائلة ليديان ألفيس أوليفيرا: “خضعت جليسي كوريا لعملية جراحية لإزالة اللوزتين وبعد خمسة أيام في المنزل، أصيبت بنزيف”.

وأضاف: “ذهبت إلى عيادة خاصة وتعرضت لسكتة قلبية في 4 أبريل، ومنذ ذلك الحين كانت في غيبوبة، بدون أي نشاط عصبي. اليوم ماتت.”

وبعد وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة، تم إرسال الجثة إلى معهد الطب الشرعي للتشريح .

وكتب القس جاك أبرو، الذي يعرف عائلتها، على وسائل التواصل الاجتماعي أن أقاربها يعتقدون أنه كان هناك سوء ممارسة طبية أثناء العملية.

وتوجت جليسي بلقب ملكة جمال القارات المتحدة في البرازيل عام 2018.

كانت ملكة الجمال السابقة أيضًا رائدة أعمال تخصصت في المكياج.كما كسبت أكثر من 50000 متابع على انستغرام.