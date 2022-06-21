الرئيسيةحياتناهل ابن راغب علامة مثلي جنسياً؟! .. صوره الأخيرة أثارت ضجة! (شاهد)
حياتنا

هل ابن راغب علامة مثلي جنسياً؟! .. صوره الأخيرة أثارت ضجة! (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ابن راغب علامة watanserb.com
ابن راغب علامة

وطن- فاجأ “لؤي” ابن الفنان اللبناني المعروف “راغب علامة” الجميع بإطلالته واستايل ملابسه الغريبة في عرض أزياء برادا لربيع وصيف 2023، الذي أقيم مؤخرًا في ميلان.

ونشر على حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام” عدداً من الصور بدا في إحداها وهو يرتدي بدلة فضفاضة من القماش اللامع زهرية اللون، ويحمل حقيبة كروس نسائية على خصره وقد انتعل حذاء رياضياً ضخماً باللون الأبيض ، ووضع نظارات شمسية ذات إطار أبيض وعدسات سوداء مما اعتبرها البعض أزياء لا تليق به وبتاريخ والده.

ابن راغب علامة
ابن راغب علامة

وأثار هذا الحضور من الابن الأصغر للفنان اللبناني موجة من السخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل عبد العزيز :”هذا عرض أزياء نسوي. أو عرض ملابس للمثليين”.

وأضاف: “لا أرى عرض لملابس رجالية كلها pink في pink”. واستدرك أن “التوجه الغربي لتقليص البشرية بنشر المثلية”

وقال عبد الله المازن” واضح انه نعووووومي على الآخر”.

واستدرك متحدثاً عن لؤي علامة: “هاد بيستعمل داوني غسول للوجه وديتول غسول للفم”. وأضاف: “هاد أكيد بدل ما يدخل العسكرية دخل نعومي يعمموول شوبينع”.

وعلق النوخذة بنبرة تهكم:” كأنه سحلية متزينه لا وبعد وردي استغفر الله بس”.

كما دافع “ايلي مرعب” عن نجل راغب علامة قائلاً إن التنمُّر وقلة الأخلاق بالتعليقات يلي عم تنكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صور لؤيعلامة ابن النجم راغبعلامة كتير مقرفة.

بينما استدرك: “كل إنسان حر يلبس ويتصوَّر ويعيش متل ما بدو .. بشو زعجكم ما فهمت؟.

والجدير بالذكر أن راغب علامة لديه ابنان وهما خالد ولؤي ويحرص دائماً على نشر صورهم معه. ويجمع لقطات له وهو صغير مع صور لهم مقارناً بينها.

وفي سياق آخر طرح الفنان اللبناني راغب علامة قبل ما يقارب الأسبوعين أغنية جديدة تحمل اسم “تعاليلي” من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد الزعيم، توزيع توما. وتم التسجيل في استديو ناصر الأسعد.

وحمل الكليب توقيع المخرج زياد خوري.

راغب علامة يعترف: عشت عاماً مع فتاة دون زواج ولن أعارض ابني لو فعلها!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

عالم أزهري يهاجم راغب علامة بسبب تصريحاته الأخيرة: “ينشر الدياثة والفاحشة”

حياتنا

راغب علامة يعترف: عشت عاماً مع فتاة دون زواج ولن أعارض ابني لو فعلها!

حياتنا

بفستان كشف ساقيها .. روجينا بوصلة رقص مثيرة مع راغب علامة (شاهد)

حياتنا

عارٍ وتتكئ عليه .. شاهدوا زوجة راغب علامة من دون ماكياج على شاطئ البحر!

حياتنا

منال العيسى تتحرش بالفنان السعودي خالد عبدالرحمن وما طلبته منه صدم الجمهور!

حياتنا

راغب علامة يكشف لأول مرة أسباب إطلاق النار عليه في الأردن وإصابته.. ولهذا حذر أبناءه بعدها

حياتنا

“شاهد” ريم النجم في ورطة بعد تسريب هذا الفيديو الفاضح وهي ترقص بدلع وتثير غضباً واسعاً

حياتنا

“لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي”.. “شاهد” ريم النجم “نسيت حالها” أمام راغب علامة وهذا ما فعلته بـ”وقاحة”!

حياتنا

تضرر منازل أشهر أربعة فنانين لبنانيين في انفجار بيروت.. وهذه الممثلة خضعت لعملية 6 ساعات بعد إصابتها الخطيرة!

حياتنا

ما الذي يجري في لبنان.. راغب علامة يدعو الجيش للانقلاب والسيطرة على مفاصل الدولة!

حياتنا

هند القحطاني تتطاول على الفنان راغب علامة في هذا الفيديو!

حياتنا

نجل الفنان اللبناني راغب علامة كاد يموت بحادث سير مروّع!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

يا جزائر يا نوارة.. شاهد: موسيقار مغربي يقاضي الجزائر بزعم سرقة أغنيته للترويج للألعاب المتوسطية

موقع بريطاني: نظام “يانصيب” الحج الذي أقرته السعودية للحجاج الغربيين تحول إلى مهزلة

أوّل تعليق من زوجة إيلون ماسك الأولى على قرار ابنتها المتحولة جنسيا (شاهد)

غضب في لبنان بعد وفاة رضيعة رفضت المستشفيات دخولها قبل دفع 1000 دولار

البيك في مصر مقابل مليار جنيه

ابنة بيل غيتس تشعل المواقع بصورة الـ”بيكيني” (شاهد)

الإمارات تدعم عسكر السودان باستثمارات مليارية عبر الاستيلاء على موانىء وأراض زراعية

نور الدين الطبوبي يكشف عن مخططات لإخضاع تونس للتطبيع لمحاصرة الجزائر

قصّة “مرصد الفاتح” .. نقطة مراقبة لـ”القسام” ترعب الإسرائيليين (صور)

وزير الأوقاف محمد الخلايلة يستنكر تعليم الأطفال القرآن ويثير غضب الأردنيين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا