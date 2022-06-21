هل ابن راغب علامة مثلي جنسياً؟! .. صوره الأخيرة أثارت ضجة! (شاهد)

وطن- فاجأ “لؤي” ابن الفنان اللبناني المعروف “راغب علامة” الجميع بإطلالته واستايل ملابسه الغريبة في عرض أزياء برادا لربيع وصيف 2023، الذي أقيم مؤخرًا في ميلان.

ونشر على حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام” عدداً من الصور بدا في إحداها وهو يرتدي بدلة فضفاضة من القماش اللامع زهرية اللون، ويحمل حقيبة كروس نسائية على خصره وقد انتعل حذاء رياضياً ضخماً باللون الأبيض ، ووضع نظارات شمسية ذات إطار أبيض وعدسات سوداء مما اعتبرها البعض أزياء لا تليق به وبتاريخ والده.

وأثار هذا الحضور من الابن الأصغر للفنان اللبناني موجة من السخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل عبد العزيز :”هذا عرض أزياء نسوي. أو عرض ملابس للمثليين”.

وأضاف: “لا أرى عرض لملابس رجالية كلها pink في pink”. واستدرك أن “التوجه الغربي لتقليص البشرية بنشر المثلية”

هذا عرض ازياء نسوي او عرض ملابس للمثليين

لاني لا ارى عرض لملابس رجالية

كلها pink في pink

لاحول ولا قوم الا بالله

التوجه الغربي لتقليص البشرية بنشر المثلية — Abdulaziz. O (@Abdulaz83426886) June 21, 2022

وقال عبد الله المازن” واضح انه نعووووومي على الآخر”.

واستدرك متحدثاً عن لؤي علامة: “هاد بيستعمل داوني غسول للوجه وديتول غسول للفم”. وأضاف: “هاد أكيد بدل ما يدخل العسكرية دخل نعومي يعمموول شوبينع”.

واضح انه نعووووومي على الاخر😁 هاد بيستعمل داوني غسول للوجه وديتول غسول للفم بكفي بكفي ساعات بحمد الله ع كوني رجل وساعات من شوف هدول بكره اني رجال بس هاد اكيد بدل ما يدخل العسكرية دخل نعومي يعمموول شوبينق🥲 وخلص راح اسكت 😣 — abdullah.al-Mazin (@aboodis11) June 21, 2022

وعلق النوخذة بنبرة تهكم:” كأنه سحلية متزينه لا وبعد وردي استغفر الله بس”.

كانه سحليه متزينه لا وبعد وردي استغفر الله بس ✋🏻 — ا ل ن و خ ذ ة (@MishoshowAdel) June 21, 2022

كما دافع “ايلي مرعب” عن نجل راغب علامة قائلاً إن التنمُّر وقلة الأخلاق بالتعليقات يلي عم تنكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صور لؤيعلامة ابن النجم راغبعلامة كتير مقرفة.

بينما استدرك: “كل إنسان حر يلبس ويتصوَّر ويعيش متل ما بدو .. بشو زعجكم ما فهمت؟.

التنمُّر وقلة الاخلاق بالتعليقات يلي عم تنكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صور #لؤي_علامة ابن النجم #راغب_علامة كتير مقرفة، كل انسان حر يلبس ويتصوَّر ويعيش متل ما بدو .. بشو زعجكم ما فهمت؟ pic.twitter.com/5dUz1tLGmM — Elie Merheb | ايلي مرعب  (@_ElieMerheb) June 21, 2022

والجدير بالذكر أن راغب علامة لديه ابنان وهما خالد ولؤي ويحرص دائماً على نشر صورهم معه. ويجمع لقطات له وهو صغير مع صور لهم مقارناً بينها.

وفي سياق آخر طرح الفنان اللبناني راغب علامة قبل ما يقارب الأسبوعين أغنية جديدة تحمل اسم “تعاليلي” من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد الزعيم، توزيع توما. وتم التسجيل في استديو ناصر الأسعد.

وحمل الكليب توقيع المخرج زياد خوري.