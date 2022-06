مبادرة إنسانية .. ساديو ماني يحول قريته إلى مدينة متكاملة الخدمات (شاهد)

وطن – يواصل النجم السنغالي الخلوق ساديو ماني 30 عاماً، لاعب بايرن ميونخ الألماني الجديد، مبادراته الإنسانية، بعد قيامه مؤخراً بتغيير معالم قريته (بامبالي) جنوب السنغال، التي عاش فيها طفولته إلى مدينة متكاملة الخدمات.

وقالت منصة (Sport Bible) البريطانية، بأن السنغالي ساديو ماني، حافظ على الدوام بعلاقته القوية مع أهل قريته (بامبالي). التي يبلغ تعداد سكانها 2000 نسمة.

وقد تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور مشاركة السنغالي ماني، في مباراة الأسبوع الماضي على أرض ترابية، بجوار الحاج ضيوف وبابيس سيسي. قبل الذهاب السفر إلى ألمانيا لتوقيع عقد انضمامه إلى نادي بايرن ميونخ بعد مغادرة ليفربول هذا الصيف.

مبادرة ساديو ماني

وأردفت المنصة البريطانية، ” خلال الفترة الماضية، تبرع ماني بمبالغ كبيرة من المال، من أجل تحسين ظروف قريته النائية (بامبالي). حيث وصل المبلغ إلى 500 ألف جنيه إسترليني لبناء مشفى جديد داخل القرية”.

كما وأضافت، ” وبعدها تبرع ب 200 ألف جنيه إسترليني لإنشاء مدرسة ثانوية جديدة، كما قام بتبرع ببناء محطة وقود ومكتب بريد لمساعد سكان القرية المحللين”.

لا أفعل ذلك من أجل الدعاية

ورفض نجم المنتخب السنغالي ماني، الحديث عن مبادرته في بناء مدرسة داخل قريته عبر صحيفة ( ديلي تيلغرام) البريطانية، قائلاً: ” أنا لا أفعل هذا من أجل الدعاية”.

وعن رغباته الحقيقة في الحياة، علق ساديو ماني في مقابلات صحفية أجرت معه في وقت سابق، ” لماذا أريد 10 سيارات فيراري أو 20 ساعة ماسية أو طائرتين؟!، ماذا ستفعل هذه الأشياء لي وللعالم؟!”.

الفقر المدقع

كما واستكمل، ” كنت جائعاً، واضطررت إلى العمل في الميدان، لقد عشت الأوقات الصعبة. ولعبت كرة القدم حافي القدمين، ولم أحصل على تعليم وأشياء أخرى كثيرة. لكن اليوم ما أكسبه بفضل كرة القدم، يمكنني مساعدة شعبي”.

وتابع ماني، ” لقد بينت مدراس وملعباً ونوفر الملابس والأحذية والطعام للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، علاوة على ذلك أعطي 70 يورو شهرياً لجميع الناس في منطقة فقيرة في السنغال. مما يساهم في اقتصاد أسرهم”.

وختم حديثه، ” لست بحاجة إلى عرض السيارات الفاخرة والمنازل والرحلات وحتى الطائرات، أفضل أن يلتقى شعبي القليل مما أعطتني لي الحياة”.

ومن الجدير بالذكر، بأن ساديو ماني قد انتقل إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني بصفقة 32 مليون جنيه إسترليني ل3 مواسم كاملة، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز مالية، بعد قرار رحيله عن ناديه ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

