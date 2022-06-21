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اقتصاد

مؤشرات الاقتصاد السعودي في خطر .. إحمرار أسهم البورصة يمحو مكاسب العام!

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
انهيار البورصة السعودية watanserb.com
انهيار البورصة السعودية
وطن – يعيش الاقتصاد السعودي، أزمة حادة، بعدما سجلت مختلف الأسهم هبوطا حادا واكتست باللون الأحمر، ما أسفر عن محو أي مكاسب تحققت خلال العام الجاري.

وأظهرت إحصاءات مُجمعة، وفقا لبيانات نشرت على وسائل إعلام محلية، نسب الهبوط الضخمة، حيث هبط المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 4.05%، كما بلغا نسبة التراجع منذ بداية العام 20%.

وسجلت أسهم أرامكو النفطية تراجعا بنسبة 4.3%، فيما تراجعت أسهم البنك الأهلي بنسبة 5.1%.

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أسهم البنك السعودي الفرنسي شهدت هي الأخرى تراجعا بنسبة 5.2%، فيما بلغت نسبة التراجع في مصرف الإنماء 5.6%، أما نسبة تراجع أسهم بنك الرياض فقد بلغت 6%.

الانهيارات الكبيرة والتراجعات الضخمة في أسهم البورصة أحرجت المسؤولين السعوديين، الذين أدلوا في أكثر من مناسبة حول مزاعم تقدم وتطور اقتصاد المملكة.

بين من هؤلاء المسؤولين، ما قاله وزير الدولة إبراهيم العساف في منتدى دافوس العالمي، عندما زعم أن اقتصاد المملكة يشهد تطورا مستمرا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتحدث الوزير السعودي عن أرقام تتناقض كلية مع واقع الانهيارات في البورصة السعودية، إذ ادعى أن النمو الاقتصادي للمملكة في العام الماضي كان 3.2% ومن المتوقع أن يصل خلال العام الحالي إلى أكثر من 7.4%.،

وكان البنك الدولي قد حذر في وقت سابق، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا يؤديان إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الاقتصاد يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، ما يزيد من مخاطر الركود التضخمي.

بينما أشار إلى تسبب هذا الوضع في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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