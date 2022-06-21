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كيف تورط محمد رمضان في جريمة ذبح فتاة المنصورة نيرة أشرف؟

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
كيف تورط محمد رمضان في جريمة ذبح فتاة المنصورة نيرة أشرف؟ watanserb.com
محمد رمضان ونيرة أشرف

وطن– أقحم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان المصري محمد رمضان، في جريمة ذبح فتاة المنصورة نيرة أشرف.

بلطجة وعنف

حيث ركز عدد كبير من الناشطين على أعمال محمد رمضان الفنية، ودورها في نشر العنف والسلوك الإجرامي بين الشباب والبلطجة.

فكتب الإعلامي أسامة جاويش: “مصر تجني ثمار مسلسلات #محمد_رمضان ونشر ثقافة البلطجة والسيوف والسلاح. مصر تجني انشغال النظام بمطاردة المعارضين والنخب وترك المجرمين الحقيقيين يفسدون في الأرض رحم الله هذه الفتاة ورزق أهلها الصبر”.

وكتب ناشط آخر: “انا لله وانا اليه راجعون ذبح طالبة امام #جامعة_المنصوره .وسلملي علي بلد الامن والامان في عصر الاسطورة محمد رمضان”.

أغاني نرجسية

وكتب القارئ مصعب عرفات: “لن نسامح فيما صنعت شاشات الدراما والسينما من البلطجة التي جرأت الناس على الجرائم والقتل بدافع التقليد. وسنظل نذكر محمد رمضان وأمثاله باللعنات ولن ننسى أنكم المتهم الأول”.

وتابع: “لن نسامح صناع الأغاني النرجسية التي زرعت في الشباب حديث السن أنه من حقه امتلاك كل شئ. وأن الكون كله مطوّع له لأن سيادته (حتة تقيلة في البلد ولوحده حملة … إلخ ) وأخيرًا في جزيرة غمام: أنا أحسن حاجة في الدنيا!! وبدون أي مؤهلات لذلك حتى لو كان مابيعرفش يفك الخط. أجيال مشوّهة الهوية، ضعيفة الدين والإيمان، هلامية الفكر والعلم والثقافة. وهانحن نجني الثمار”.

وقال مغرد سعودي: “هذا هو البلطجي المجرم الحقيقي ..سكوت المصريين عن هذي الاشكال لا يتوقعو الا كثرة الجرائم بشكل مقزز على سوالف غبية”.

واسترجع آخر عبارات محمد رمضان في أعماله، وكتب :” يابت إنتى بتاعتي واللى هيقرب منك هموته واموتك انتى كمان.” سينما السبكي الرخيصة و الوضيع محمد رمضان عبده موته و الألماني و الأسطورة … الله يرحم #نيرة_أشرف طالبة #جامعة_المنصورة اللى راحت ضحية مجتمع قبل على نفسه و على أولاده يشوفوا الغلط صح والبلطجه قوة “.

 

 

 

 

أيمن سلامة يدافع

بدوره، دافع السيناريست أيمن سلامة عن محمد رمضان، مؤكدا أن جريمة قتل نيرة أشرف، لا علاقة لها بالفنان.

وكتب أيمن سلامة عبر حسابه على “فيسبوك”: “بعض الناس كاتبه ان جريمة اليوم التي حدثت امام باب جامعة المنصورة سببها الفن وافلام محمد رمضان. والي هؤلاء اقول وهل قابيل لما قتل هابيل كان شاف افلام محمد رمضان؟ ولا ريا وسكينة لما دبحت كل الستات دي كانت دخلت سينما اصلا”.

وتابع أيمن سلامة: “زليخة لما غوت سيدنا يوسف وقبلها اخواته لما رموه في البير وكانوا عايزين يدبحوه. كان بتأثير من افلام سينما”.

واستطرد: “ولما اجتمع كفار قريش علي قتل سيدنا محمد وباتوا امام بيته في مكة. كانت الفكرة وليدة السينما؟ وهل شاهد قاتلوا الخليفة عثمان بن عفان مسلسلا او فيلما فتأثروا به وقرورا ان يقلدوه؟”.

وأضاف: “الجريمة ياناس فعل انساني قديم يقوم به الانسان عندما تصطدم رغباته مع وجود الاخرين. فيقرر انهاء حياة الاخر لتحقيق رغبته ، لا تقولي فن ولا ظروف اقتصادية ولا كل ده”.

واختتم سلامة: “الجماعات الاسلامية المتطرفة لا بتشوف فن ولا عندها مشكلة اقتصادية. ومع ذلك بتدبح وتقتل والحروب بتقوم بين دول. لا بسبب افلام ولا مسلسلات يبقي شماعة الفن دي ننساها ونشوف حل لمثل هذه الجرائم والحل من وجهه نظري الردع. واحكام سريعة بالإعدام”.

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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