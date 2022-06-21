كيف تورط محمد رمضان في جريمة ذبح فتاة المنصورة نيرة أشرف؟

وطن– أقحم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان المصري محمد رمضان، في جريمة ذبح فتاة المنصورة نيرة أشرف.

بلطجة وعنف

حيث ركز عدد كبير من الناشطين على أعمال محمد رمضان الفنية، ودورها في نشر العنف والسلوك الإجرامي بين الشباب والبلطجة.

فكتب الإعلامي أسامة جاويش: “مصر تجني ثمار مسلسلات #محمد_رمضان ونشر ثقافة البلطجة والسيوف والسلاح. مصر تجني انشغال النظام بمطاردة المعارضين والنخب وترك المجرمين الحقيقيين يفسدون في الأرض رحم الله هذه الفتاة ورزق أهلها الصبر”.

طالب يذبح زميلته في #جامعه_المنصوره لرفضها الزواج منه أمام أعين المارة في الشارع مصر تجني ثمار مسلسلات #محمد_رمضان ونشر ثقافة البلطجة والسيوف والسلاح مصر تجني انشغال النظام بمطاردة المعارضين والنخب وترك المجرمين الحقيقيين يفسدون في الأرض رحم الله هذه الفتاة ورزق أهلها الصبر — Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 20, 2022

وكتب ناشط آخر: “انا لله وانا اليه راجعون ذبح طالبة امام #جامعة_المنصوره .وسلملي علي بلد الامن والامان في عصر الاسطورة محمد رمضان”.

انا لله وانا اليه راجعون

ذبح طالبة امام #جامعة_المنصوره

وسلملي علي بلد الامن والامان في عصر الاسطورة محمد رمضان#هتتحاسب_يا_سيسي pic.twitter.com/VjJw9kp37S — المعلم داغر (@officialhta2522) June 20, 2022

أغاني نرجسية

وكتب القارئ مصعب عرفات: “لن نسامح فيما صنعت شاشات الدراما والسينما من البلطجة التي جرأت الناس على الجرائم والقتل بدافع التقليد. وسنظل نذكر محمد رمضان وأمثاله باللعنات ولن ننسى أنكم المتهم الأول”.

وتابع: “لن نسامح صناع الأغاني النرجسية التي زرعت في الشباب حديث السن أنه من حقه امتلاك كل شئ. وأن الكون كله مطوّع له لأن سيادته (حتة تقيلة في البلد ولوحده حملة … إلخ ) وأخيرًا في جزيرة غمام: أنا أحسن حاجة في الدنيا!! وبدون أي مؤهلات لذلك حتى لو كان مابيعرفش يفك الخط. أجيال مشوّهة الهوية، ضعيفة الدين والإيمان، هلامية الفكر والعلم والثقافة. وهانحن نجني الثمار”.

وقال مغرد سعودي: “هذا هو البلطجي المجرم الحقيقي ..سكوت المصريين عن هذي الاشكال لا يتوقعو الا كثرة الجرائم بشكل مقزز على سوالف غبية”.

هذا هو البلطجي المجرم الحقيقي ..سكوت المصريين عن هذي الاشكال لا يتوقعو الا كثرة الجرائم بشكل مقزز على سوالف غبية#جامعة_المنصوره #حق_نيرة_أشرف #قاطعوا_محمد_رمضان pic.twitter.com/8KKzBN8Nkv — قـومي ســعودي🇸🇦 (@saudiman2222) June 20, 2022

واسترجع آخر عبارات محمد رمضان في أعماله، وكتب :” يابت إنتى بتاعتي واللى هيقرب منك هموته واموتك انتى كمان.” سينما السبكي الرخيصة و الوضيع محمد رمضان عبده موته و الألماني و الأسطورة … الله يرحم #نيرة_أشرف طالبة #جامعة_المنصورة اللى راحت ضحية مجتمع قبل على نفسه و على أولاده يشوفوا الغلط صح والبلطجه قوة “.

#جامعة_المنصورة

"يابت إنتى بتاعتي واللى هيقرب منك هموته واموتك انتى كمان"

سينما السبكي الرخيصة و الوضيع محمد رمضان

عبده موته و الألماني و الأسطورة …

الله يرحم #نيرة_أشرف طالبة #جامعة_المنصورة اللى راحت ضحية مجتمع قبل على نفسه و على أولاده يشوفوا الغلط صح والبلطجه قوة . — باروون👑الهاشمي (@BaroonMsr) June 20, 2022

لحد امتي هيفضل كل يوم والتاني حادثة جديدة وضحية جديدة

الشباب اصبح مثلهم الاعلي واحد زي محمد رمضان والبنات اصبحن يتسابقن ف العُري والفجور

حسبنا الله ونعم الوكيل #جامعة_المنصوره #حق_نيرة_أشرف #تيم_معركة_الوعي — #تيم_معركة_الوعى(البديل) (@ELWAY_4_you) June 20, 2022

حادثه #جامعه_المنصوره عندما يحكم العسكر هتفضل دي النتيجه طول ما الشعب شايف مفيش عدل يبقاالشعب هيفضل يقتل ف بعضه ودي نتيجه الافلام الهابطه #محمد_رمضان و امثالةحسبي الله ونعم الوكيل في هذا النظام الفاسد شابه لسه ف عز شبابها اتوفت بعد ذبحها من صاحبها #السيسي_قاتل_صوتنا_المنتخب pic.twitter.com/a0h2CHp1DC — ا🇪🇬الهرررررم 🇵🇸الجيزاوي سابقا (@Jizawi12) June 20, 2022

قال امن وامان 🙄

هو فين الامن و الامان ده

لما بنت لسهوفي مستهل عمرها تتقتل بالطريقه دي. هذا فكره زراعها العسكر في اذهان الشعب و هي الان تجني ثمارها

من يوم فض رابعه الي مسلسلات محمد رمضان النظام هو المذنب الاول #جامعه_المنصوره — ✌كلمة حق ✌ (@hwdh49894732) June 20, 2022

أيمن سلامة يدافع

بدوره، دافع السيناريست أيمن سلامة عن محمد رمضان، مؤكدا أن جريمة قتل نيرة أشرف، لا علاقة لها بالفنان.

وكتب أيمن سلامة عبر حسابه على “فيسبوك”: “بعض الناس كاتبه ان جريمة اليوم التي حدثت امام باب جامعة المنصورة سببها الفن وافلام محمد رمضان. والي هؤلاء اقول وهل قابيل لما قتل هابيل كان شاف افلام محمد رمضان؟ ولا ريا وسكينة لما دبحت كل الستات دي كانت دخلت سينما اصلا”.

وتابع أيمن سلامة: “زليخة لما غوت سيدنا يوسف وقبلها اخواته لما رموه في البير وكانوا عايزين يدبحوه. كان بتأثير من افلام سينما”.

واستطرد: “ولما اجتمع كفار قريش علي قتل سيدنا محمد وباتوا امام بيته في مكة. كانت الفكرة وليدة السينما؟ وهل شاهد قاتلوا الخليفة عثمان بن عفان مسلسلا او فيلما فتأثروا به وقرورا ان يقلدوه؟”.

وأضاف: “الجريمة ياناس فعل انساني قديم يقوم به الانسان عندما تصطدم رغباته مع وجود الاخرين. فيقرر انهاء حياة الاخر لتحقيق رغبته ، لا تقولي فن ولا ظروف اقتصادية ولا كل ده”.

واختتم سلامة: “الجماعات الاسلامية المتطرفة لا بتشوف فن ولا عندها مشكلة اقتصادية. ومع ذلك بتدبح وتقتل والحروب بتقوم بين دول. لا بسبب افلام ولا مسلسلات يبقي شماعة الفن دي ننساها ونشوف حل لمثل هذه الجرائم والحل من وجهه نظري الردع. واحكام سريعة بالإعدام”.