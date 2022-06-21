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حماس تقرر استئناف علاقاتها مع نظام “الأسد”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حماس ونظام الأسد watanserb.com
حماس ونظام الأسد

وطن- كشفت مصادر في حركة “حماس” إنها قررت استئناف علاقاتها مع النظام السوري، بعد عشر سنوات من مقاطعة قيادتها دمشق؛ بسبب معارضتها لحملة الرئيس السوري بشار الأسد على انتفاضة ضد حكمه، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال مسؤول بالحركة- طلب عدم الكشف عن هويته- إن “الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لتحقيق ذلك”. وقال مسؤولان بالحركة إن حماس “اتخذت قراراً بالإجماع لإعادة العلاقة مع سوريا”.

هنية يزور لبنان

وجاء ذلك تزامناً مع زيارة يقوم بها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية على رأس وفد إلى لبنان تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها عدداً من القيادات السياسية والحزبية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وكان قادة حماس قد أيدوا علناً الثورة الذي هدفت إلى الإطاحة بحكم الأسد، وتركوا مقارهم في دمشق، الامر الذي أثارغضب حليفهم المشترك إيران.

عودة العلاقات مع إيران

وأعيدت العلاقات بين حماس وإيران في وقت لاحق وأشاد مسؤولون في الحركة الإسلامية الفلسطينية بالمساعدة في بناء ترسانة غزة من الصواريخ بعيدة المدى التي استخدموها في قتال إسرائيل.

صحيفة لبنانية تكشف كواليس ترميم العلاقة بين حماس والنظام السوري

ويأي هذا الإعلان بالتزامن مع تعهد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، بإفشال أي حلف عربي تكون فيه إسرائيل ويجعل من إيران العدو الأول لدول المنطقة.

وقال “أبو مرزوق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رغم أن حماس حركة تحرر وطني، عدوها المركزي الكيان الصهيوني، وسياستها تنص ألا تكون في أي محور؛ إلا أننا سنفشل سياسة إسرائيل أن “تكون جزءًا من حلف عربي، يجعلون فيه إيران العدو الأول لدول المنطقة”.

وأكد على أن ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول هذ الموضوع ليس إلا دعاية انتخابية مبكرة.

“حماس” تتعهد بإفشال أي تحالف عربي مع إسرائيل ضد إيران

المصدررويترز ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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