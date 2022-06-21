تزامنا مع الذكرى الأولى لاغتياله.. سلطة رام الله تطلق سراح قتلة نزار بنات

وطن-تزامنا مع الذكرى الأولى لاغتياله على ايدى أفراد من الامن الوقائي، قررت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المتهمين الـ14 بقضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، بكفالة مالية.

وتداولت وسائل إعلام وثيقة القرار التي بينت شروط الافراج بتقييد حركتهم والتزامهم بحضور جلسات المحاكمة، وذلك بحجة تفشي فيروس كورونا.

محامي عائلة بنات يستنكر

وفي تعقيب له، قال محامي عائلة بنات غاندي الربعي في تصريح صحفي انه لا يوجد لديهم أي معلومة بخصوص ذلك القرار كونهم يقاطعون جلسات المحاكمة منذ فترة.

وأضاف الربعي انه جرى سابقا الإفراج عن جميع المتهمين في القضية بدون قرار محكمة او موافقتها على ذلك.

العدالة ماتت

من جانبه، قال فريد الأطرش محامي الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في الأراضي الفلسطينية، إن “الافراج عن المتهمين بقتل الشهيد نزار بنات رحمه الله دون مسوغ قانوني سليم ، ونحن على موعد بعد ايام من الذكرى السنوية الاولى لقتله وفي ظل عدم وجود تسوية للملف “.

وأضاف في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” إن “العدالة قد ماتت..عظم الله أجركم .”

وتابع: “للأسف لا استطيع الحديث أكثر من ذلك لأنني لا اريد الذهاب الى هناك، ولأنه لا توجد حماية للمدافعين عن حقوق الانسان ، وأنني لا أشعر بالأمان .”

واختتم قائلا: “نزار كان يحكي إنو مش في أمان وكان مطارد وأطلق الرصاص على زوجته واطفاله ولم يتم اعتقال أي أحد لغاية الان ، واحنا ما قدرنا نحميه .”

جسد نزار بنات تعرض لـ42 ضربة

وكان طبيب التشريح الفلسطيني سمير أبو زعرور قد أكد أن “بنات” لـ42 ضربة في أنحاء جسده.

وأضاف طبيب التشريح في تصريحات صحفية في فبراير/شباط الماضي أن لم يتم إضافة أي إصابة لم يُشاهدها فريق التشريح في التقرير الطبي، لافتًا إلى أن الوفاة وقعت بسبب الاختناق جراء غازل الفلفل الذي تعرض له نزار.

وفاة غير طبيعية

كما كشف تقرير الطب الشرعي أن جثة نزار ظهرت عليها كدمات وخدوش وأن الوفاة غير طبيعية بعكس ما أعلنت السلطة.

كما كشفت وثيقة مسربة عن النائب العام أكرم الخطيب أكد فيها أن مذكرة اعتقال نزار صدرت لشرطة الخليل، ومحاولة اعتقاله من قِبل الوقائي لم يكن وفق القانون.

يذكر أن نزار بنات على يد قوة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حَضرت إلى منزله واعتقلته ليلاً، وفي ساعات الصباح الأولى أعلنت وفاته في 24 يونيو/حزيران 2021