عزم الصادقين.. سرايا القدس تشعل الأجواء برسائل النذير والوعيد.. وأول تحرك للاحتلال

وطن – بدأت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح الاثنين، تنفيذ مناورات عزم الصادقين، التي من المقرر أن تستمر عدة أيام، وسط موجة احتفاء واسعة من قبل الفلسطينيين.

وبث ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية، لقطات تُظهر جانبا من هذه المناورات، بينها لحظة إطلاق صاروخ من العيار الثقيل تجاه البحر، فضلا عن تفجير لغم بحري.

صورة لتفجير لغم بحري ضمن مناورة "عزم الصادقين" التي تنفذها سرايا القدس في قطاع غزة pic.twitter.com/uPxWMwUFBt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 20, 2022

وسمعت أصوات دوي انفجارات وإطلاق صواريخ ثقيلة في بحر قطاع غزة نتيجة التدريبات.

وسبق بدء المناورات، تنويه صادر عن سرايا القدس، بأن شاطئ بحر غزة منطقة عمليات عسكرية مغلقة.

🛑 "سرايا القدس" تنشر تنويهًا مهمًا بشأن مناورات "عزم الصادقين" غدًا. pic.twitter.com/T6gEc2y70q — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) June 19, 2022

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة”، إن المناورات تحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية.

في حين تستهدف المناورات، رفع الجاهزية القتالية لدى المجاهدين، استمرارا لنهج المقاومة وصولا إلى التحرير والعودة.

في المقابل، قال ناشطون فلسطينيون طائرات استطلاع إسرائيلية حامت فوق البحر مقابل قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع مناورات عزم الصادقين التي تنفذها سرايا القدس.

ونشر ناشطون صورا بالأقمار الاصطناعية تظهر تحليق هذه الطائرات الإسرائيلية خلال المناورات.

📷 طائرات استطلاع اسرائيلية تحوم فوق البحر، مقابل قطاع غزة، بالتزامن مع مناورات #عزم_الصادقين" التي تنفذها سرايا القدس pic.twitter.com/pVG9dWUhhE — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) June 20, 2022

احتفاء فلسطيني بمناورات عزم الصادقين

وثمن فلسطينيون إطلاق هذه المناورات كونها تبعث برسالة مهمة للعدو الصهيوني حول حجم استعدادات المقاومة وجاهزيتها لأي مواجهات قد تندلع.

وقال “سامي الشاعر”: “رسائل المقاومة في غزة لا تتوقف نذيرا للاحتلال ووعيدا بما سيلقى إن استمر سارقا للأرض عزم الصادقين مناورة في هذا الاتجاه”.

رسائل المقاومة في غزة لا تتوقف نذيرا للاحتلال ووعيدا بما سيلقى إن استمر سارقا للأرض #عزم_الصادقين مناورة في هذا الاتجاه — سامي الشاعر (@jsami1981) June 20, 2022

وكتب “محمد الهادي”: “اضرب فمن كفيكَ ينهمر الغضب..القوة المدفعية تفتتح مناورات عزم الصادقين بضربات مكثفة و مركزة لأهداف إفتراضية في عرض البحر”.

اضرب فمن كفيكَ …

ينهمر الغضب …

القوة المدفعية تفتتح مناورات #عزم_الصادقين بضربات مكثفة و مركزة لأهداف إفتراضية في عرض البحر. pic.twitter.com/1NfNkDjgLw — محمد الهادي |(طيف اللقاء)| (@tayfallikaa19) June 20, 2022

وتفاعل “محمد الهادي”: “سَترى للرعب ظلالاً ،سَترى في الحرب رجالاً.. هُنا أعددنا لكــــمُ هُنا عدنا ننتقـــــمُ”.

في حين غردت “آية”: “رأيتم بأس الصادقين جهاداً ونريكم من عزم الصادقين إعداداً”.

بينما طالب فلسطينيون، بتوسيع نطاق مثل هذه المناورات لتشمل أيضًا مناطق أخرى مثل الضفة الغربية المحتلة.

ويقول الكاتب السياسي إبراهيم المدهون: “متى نرى مناورات عسكرية لسرايا القدس في محافظات الضفة؟استعدادا للتحرير، ولإنهاء حقبة التنسيق الأمني، الذي كبل المقاومة وقيدها”.

متى نرى مناورات عسكرية لسرايا القدس في محافظات الضفة؟استعدادا للتحرير، ولإنهاء حقبة التنسيق الأمني، الذي كبل المقاومة وقيدها. تأتي مناورة #عزم_الصادقين العسكرية كقوة دفع لشعبنا بالداخل والخارج، وتأكيدا أن بنادقنا وصواريخنا هي الحصن والعنوان الواضح، وتمهد طريق الوحدة والعودة. — إبراهيم المدهون غزة Ebrahem Elmadhoun (@ibmadhun) June 20, 2022

ويضيف: “تأتي مناورة عزم الصادقين العسكرية كقوة دفع لشعبنا بالداخل والخارج. وتأكيدا أن بنادقنا وصواريخنا هي الحصن والعنوان الواضح، وتمهد طريق الوحدة والعودة”.

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