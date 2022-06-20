ريم البارودي وحورية فرغلي تفجران مفاجأة حول حياتهما العاطفية

وطن– فاجأت الفنانتان المصريتان حورية فرغلي وريم البارودي، جمهورها، بإعلان ارتباطهما عاطفياً كل على حدة بعد مرور كلتاهما بسلسلة أزمات صعبة.

عريس غامض

ففي البداية، نشرت ريم البارودي صورةً تظهر خاتم الخطوبة في يدها وهي ممسكة بكف رجل. من دون أي تعليق.

وكانت ريم تضع كفها الذي يزينه خاتم خطوبة من الألماس على كف رجل، من دون أي تعليق منها.

وبعد ساعات، سارعت ريم إلى حذف الصورة.

لكن الناشطون تداولوا الصورة بشكل واسع، مع توجيه التهنئة للفنانة المصرية. وسط مطالبتها بكشف هوية العريس.

وسبق أن أعلنت ريم البارودي عن وجود قصة حب في حياتها. ثم عادت ونفت الأمر. ثم قالت إن القصة فشلت.

وأشارت ريم في حينها إلى أنها حالياً لا تفكر في الارتباط. ونفت أن تكون علاقتها بالمطرب أحمد سعد، قد تسببت في “عقدة” من الرجال.

مع الأسف مرتبطة!

أما حورية فرغلي، فقد أعلنت عن ارتباطها عاطفيًا، وذلك بعد أزمتها الصحية التي مرت بها منذ فترة وخضوعها للعديد من العمليات.

وجاء إعلان حورية رداً على سؤال أحد المتابعين عبر حسابها على فيسبوك بشأن ارتباطها. وكتبت الفنانة: “أنا مع الأسف مرتبطة”.

وما يجمع ريم (43 عاماً)، وحورية (44 عاماً)، هو أن كلتاهما بنفس العمر مع فارق سنة فقط، وكلتاهما مرت بأزمة صعبة في حياتها.

أزمات هزت حياة حورية وريم

وسبق أن كشفت حورية أنها تزوجت لمدة ثلاثة أشهر فقط، وكانت مخطوبة قبلها من حب عمرها الذي مات قبل الفرح بيوم

وبيّنت حورية أن والدتها أدخلتها مسابقة “ميس ايجيبت”، حيث كانت تصطحبها الى النادي يوميا، وهناك رآها زوجها وتقدم لطلب يدها، وتم الزواج دون حب”.

ولفتت إلى أنها وزوجها السابق “أصحاب قوي” لحد الآن، رغم انه تزوج وأنجب.

وتأثرت النجمة أثناء حديثها عن تجربة مرضها، حيث قالت: “المرض بيوصلك انك عايزة تموتي وفقدت الثقة في نفسي”.

أما ريم البارودي، فقد عاشت قصة حب طويلة مع المطرب أحمد سعد، تكللت بالخطوبة.

طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

وكشفت ريم لاحقاً أنها تزوجت شرعاً من سعد، لكنه طلب منها عدم الإعلان عن الأمر. قبل أن يتركها ليتزوج سمية الخشاب.

وفي مارس عام 2019 أعلن سعد، انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.

وسبق لأحمد سعد أن أعلن بالفعل خطبته على الفنانة ريم البارودي 3 مرات، وكان يقوم بالإعلان عن فسخ الخطبة دون مبرر ثم سرعان ما يعلن عودته إليها، وكان متزوجا من سيدة من خارج الوسط الفني، وله طفلان منها.