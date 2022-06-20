حمل علم بلاده وغادر.. شاهد اللاعب المصري علي زين يترك احتفالات برشلونة بسبب “الشامبانيا”

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار إعجاب الكثيرين، للاعب المصري في فريق برشلونة لكرة اليد، علي زين، بعد لفتته المميزة في أثناء تتويج النادي الكتالوني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر علي زين خلال فيديو نشره الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يحتفل مع زملائه اللاعبين، حاملاً العلم المصري.

علي زين يترك احتفالات برشلونة بسبب “الشامبانيا”

وبحسب الفيديو، فإنه أثناء رفع الكأس قام أحد اللاعبين بفتح زجاجة “الشامبانيا” ورشها على زملائه، وهو الأمر الذي حرص علي زين على تجنبه، فانسحب من الاحتفالات.

👋 حيوا الأبطال 💙❤️ 👏 برشلونة يحرز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للعام الثاني على التوالي وللمرة الحادية عشرة في تاريخ البطولة 🏆 👍 @FCBhandbol 💪 pic.twitter.com/L4wh0t34Oy — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 19, 2022

وحصد برشلونة لقب دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، بفوزه في النهائي الذي أقيم الأحد 19 يونيو/حزيران 2022، في صالة لانكسيس أرينا بمدينة كولون الألمانية، على نظيره فيف كييلس البولندي.

وشهدت المباراة إثارة بالغة انتهت على أثرها بالتعادل 35-35، ليتم اللجوء إلى رميات الترجيح التي انحازت للفريق الكتالوني بأربعة مقابل ثلاثة.

ثاني لاعب مصري يتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد

وبات علي زين ثاني لاعب مصري يُتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد مواطنه محمد ممدوح هاشم، مع مونبلييه الفرنسي في عام 2018.

ونجح برشلونة في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الحادية عشرة في تاريخه (رقم قياسي)، في مباراة سجل فيها علي زين هدفاً، وأحرز رمية ترجيحية بنجاح.

المباراة الأخيرة لعلي زين

وكانت المباراة ضد فيف كييلس هي الأخيرة لعلي زين مع برشلونة، حيث سيرحل عن النادي الكتالوني بعد موسم واحد قضاه مع “البلوغرانا”.

وحسب تقارير مصرية، فإن علي زين في طريقه إلى الانتقال إلى نادي دينامو بوخارست الروماني.