الإثنين, يونيو 20, 2022
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رياضة

حمل علم بلاده وغادر.. شاهد اللاعب المصري علي زين يترك احتفالات برشلونة بسبب “الشامبانيا”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اللاعب المصري علي زين watanserb.com
اللاعب المصري علي زين

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار إعجاب الكثيرين، للاعب المصري في فريق برشلونة لكرة اليد، علي زين، بعد لفتته المميزة في أثناء تتويج النادي الكتالوني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر علي زين خلال فيديو نشره الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يحتفل مع زملائه اللاعبين، حاملاً العلم المصري.

علي زين يترك احتفالات برشلونة بسبب “الشامبانيا”

وبحسب الفيديو، فإنه أثناء رفع الكأس قام أحد اللاعبين بفتح زجاجة “الشامبانيا” ورشها على زملائه، وهو الأمر الذي حرص علي زين على تجنبه، فانسحب من الاحتفالات.

وحصد برشلونة لقب دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، بفوزه في النهائي الذي أقيم الأحد 19 يونيو/حزيران 2022، في صالة لانكسيس أرينا بمدينة كولون الألمانية، على نظيره فيف كييلس البولندي.

وشهدت المباراة إثارة بالغة انتهت على أثرها بالتعادل 35-35، ليتم اللجوء إلى رميات الترجيح التي انحازت للفريق الكتالوني بأربعة مقابل ثلاثة.

ثاني لاعب مصري يتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد

وبات علي زين ثاني لاعب مصري يُتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد مواطنه محمد ممدوح هاشم، مع مونبلييه الفرنسي في عام 2018.

ونجح برشلونة في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الحادية عشرة في تاريخه (رقم قياسي)، في مباراة سجل فيها علي زين هدفاً، وأحرز رمية ترجيحية بنجاح.

المباراة الأخيرة لعلي زين

وكانت المباراة ضد فيف كييلس هي الأخيرة لعلي زين مع برشلونة، حيث سيرحل عن النادي الكتالوني بعد موسم واحد قضاه مع “البلوغرانا”.

وحسب تقارير مصرية، فإن علي زين في طريقه إلى الانتقال إلى نادي دينامو بوخارست الروماني.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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