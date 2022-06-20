“الصلح خير” .. إمام عاشور يُصافح وليد سليمان بعد قطيعة لسنوات (فيديو)

وطن – تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو، الأحد، لمصافحة إمام عاشور وليد سليمان، في مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي وغريمه الأزلي الزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهر في الصور المتداولة، عناق إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، نظيره وليد سليمان. الذي كان يجلس على دكة بدلاء الفريق، قبيل بدء المباراة بين الأهلي والزمالك التي جمعت كلا الفريقين على أرض ميدان ملعب ( استاد السلام).

إمام عاشور يصالح وليد سليمان

وأفادت تقارير مصرية، بأن نجم الزمالك عاشور ذهب إلى وليد سليمان الذي أوشك على اعتزال كرة القدم داخل صفوف القلعة الحمراء مع نهاية هذا الموسم بعد مشوار طويل من العطاء والإنجازات التي حققها مع الأهلي المصري منذ انضمامه عام 2011.

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كما قام إمام عاشور بمصافحة وليد سليمان، الذي لم يشارك في مباراة قمة الأهلي والغريم الزمالك، وكان ضمن اللاعبين الجالسين على دكة بدلاء المارد الأحمر.

مشاجرة عاشور وسليمان

بينت تلك التقارير، بأن وليد سليمان قد تشاجر مع إمام عاشور، في مباراة كأس السوبر التي جمعت كلا الفريقين التقليدين في دولة الإمارات عام 2020. وبقيت العلاقات بينهما مقطوعة قبل مصافحة الأخير له في مباراة القمة الماضية.

وليد سليمان و إمام عاشور قبل الديربي ❤️🫂 pic.twitter.com/552Yfc8Zng — كورة بالعربي ⚽ (@korabelarabi) June 19, 2022

كما وشارك إمام عاشور مع فريق الزمالك البيضاوي في التشكيلة الأساسية أمام نظيره الأهلي، على عكس وليد سليمان (37) عاماً. الذي لم يشارك وبقيّ على دكة البلاء طيلة مجريات المباراة.

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تعليق خالد الغندور

وعلق نجم الزمالك السابق خالد الغندور، على الروح الرياضية على تلك الحادثة، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي (تويتر)، قائلاً: ” أحلى حاجة هي الروح الرياضية بين الجماهير في الملعب وشيكا وديانغ، وإمام ووليد. وكابتن أيمن طاهر والشناوي واللاعبون داخل الملعب، حاجة تفرح ..”.

أهداف مباراة الأهلي 2-2 الزمالك | الجولة 20 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Schweppes Egypt | Shell | Hardee's Arabia | Vatika Styling Gel pic.twitter.com/4mGa2EyJii — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 20, 2022

كما وأضاف الغندور، ” عناق إمام عاشور ووليد سليمان، لقطة مهمة في لقاء الروح الرياضية بين الزمالك والأهلي”.

تعادل الأهلي والزمالك

وخيم التعادل الإيجابي بين المارد الأحمر الأهلاوي وغريمه الزمالك البيضاوي، بهدفين لكليهما. في مباراة القمة ال20 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ديانج مستني شيكابالا عشان ياخد قميصه و إمام عاشور يذهب لتحية وليد سليمان ؟؟

حاجات مبتجبش مشاهدات طبعا ولا بتعلي الريتش لمن يتغذوا على التعصب كل واحد حر يشوف كرة القدم زي ما هوا عايز محدش له إنه يحاسبك .. لكن أنا مبحبش اشوفها من منظور الكراهية .. ببساطة. pic.twitter.com/4adkjaenrb — Hussein Mamdouh (@HusseinMamdouh) June 19, 2022

ويتصدر حامل اللقب السابق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، كما وآتى غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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