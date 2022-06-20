الزمالك يحقق مع أشرف بن شرقي بسبب تصرف غير أخلاقي

وطن – أكد نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق مجدي عبد الغني، عن إجراء نادي الزمالك تحقيق مع نجمه المغربي أشرف بن شرقي 27 عاماً، بعد التلفظ بألفاظ خارجة وغير أخلاقية في مباراة القمة أمام غريمه الأزلي الأهلي في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الكابتن المصري عبد الغني، بأن بالفعل نادي الزمالك قد فتح تحقيق مع اللاعب بن شرقي، بسبب التلفظ بلفظ خارج أثناء عملية استبداله في المباراة القمة الماضية أمام الأهلي المصري.

تحقيق الزمالك مع أشرف بن شرقي

وأردف عبد الغني، “مسؤولو الزمالك رفضوا تصرف بن شرقي في مباراة القمة، حيث تم التحقيق مع اللاعب من قبل مدير الكرة في القلعة البيضاء أمير مرتضى منصور. الذي حرص على عقد جلسة معه على هامش مران الفريق، الأحد”.

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وكان الكابتن عبد الغني، قد كشف في وقت سابق، بأن نادي الزمالك يفتح ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي مع قرب انتهاء عقده، من أجل محاولة إقناعه في البقاء في الفريق خلال المواسم المقبلة.

🗣أمير مرتضى منصور: "مشاكل أشرف بن شرقي ليست مادية، هو يحب الحياة و(الانبساط)، مشكلته أنه يريد تغيير الاجواء والانتقال لبلد اخر، أو الاحتراف في أوروبا، وإذا كان لديه رغبة في البقاء في مصر سيكون متواجدًا في الزمالك" pic.twitter.com/AtaYTO7OgT — Btolat.com (@Btolat) June 20, 2022

بديل بن شرقي

من جانبه، أفادت تقارير تونسية عن مفاوضات جدية مع النجم التونسي نعيم السليتي لاعب فريق الاتفاق السعودي، للحصول على خدماته هذا الصيف، وكخيار بديل في حال رحيل أشرف بن شرقي وفشل التوصل إلى اتفاق معه.

بقاء عبد الله جمعة

وفي سياق آخر، أوضح عبد الغني، بأن نادي الزمالك استقر على بقاء عبد الله جمعة لاعب وسط فريق القلعة البيضاء مع الفريق في الموسم المقبل، بعد أن كان قريب من الرحيل نهاية الموسم الحالي.

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كما وبين، بأن النادي اشترط على رحيل عبد الله جمعة. عن صفوف الزمالك، هو الحصول على عرض مناسب أو الدخول في صفقة تبادلية كبرى. وفي حال لم يتوفر كلا الأمرين فسيبقى اللاعب مع الفريق الموسم المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة قوية قادمة أمام سيراميكا كليو باترا، في منافسات الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز، الثلاثاء.

ويتصدر الزمالك البيضاوي صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد45 نقطة، كما بفارق نقطتين فقط عن الوصيف بيراميدز الذي آتى في المركز الثاني برصيد 43 نقطة لهذا الموسم.

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