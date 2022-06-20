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رياضة

الزمالك يحقق مع أشرف بن شرقي بسبب تصرف غير أخلاقي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تحقيق الزمالك مع أشرف بن شرقي بسبب التلفظ بألفاظ خارجة watanserb.com
تحقيق الزمالك مع أشرف بن شرقي بسبب التلفظ بألفاظ خارجة

وطن – أكد نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق مجدي عبد الغني، عن إجراء نادي الزمالك تحقيق مع نجمه المغربي أشرف بن شرقي 27 عاماً، بعد التلفظ بألفاظ خارجة وغير أخلاقية في مباراة القمة أمام غريمه الأزلي الأهلي في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الكابتن المصري عبد الغني، بأن بالفعل نادي الزمالك قد فتح تحقيق مع اللاعب بن شرقي، بسبب التلفظ بلفظ خارج أثناء عملية استبداله في المباراة القمة الماضية أمام الأهلي المصري.

تحقيق الزمالك مع أشرف بن شرقي

وأردف عبد الغني، “مسؤولو الزمالك رفضوا تصرف بن شرقي في مباراة القمة، حيث تم التحقيق مع اللاعب من قبل مدير الكرة في القلعة البيضاء أمير مرتضى منصور. الذي حرص على عقد جلسة معه على هامش مران الفريق، الأحد”.

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وكان الكابتن عبد الغني، قد كشف في وقت سابق، بأن نادي الزمالك يفتح ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي مع قرب انتهاء عقده، من أجل محاولة إقناعه في البقاء في الفريق خلال المواسم المقبلة.

بديل بن شرقي

من جانبه، أفادت تقارير تونسية عن مفاوضات جدية مع النجم التونسي نعيم السليتي لاعب فريق الاتفاق السعودي، للحصول على خدماته هذا الصيف، وكخيار بديل في حال رحيل أشرف بن شرقي وفشل التوصل إلى اتفاق معه.

بقاء عبد الله جمعة

وفي سياق آخر، أوضح عبد الغني، بأن نادي الزمالك استقر على بقاء عبد الله جمعة لاعب وسط فريق القلعة البيضاء مع الفريق في الموسم المقبل، بعد أن كان قريب من الرحيل نهاية الموسم الحالي.

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كما وبين، بأن النادي اشترط على رحيل عبد الله جمعة. عن صفوف الزمالك، هو الحصول على عرض مناسب أو الدخول في صفقة تبادلية كبرى. وفي حال لم يتوفر كلا الأمرين فسيبقى اللاعب مع الفريق الموسم المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة قوية قادمة أمام سيراميكا كليو باترا، في منافسات الجولة ال22 من الدوري المصري الممتاز، الثلاثاء.

ويتصدر الزمالك البيضاوي صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد45 نقطة، كما بفارق نقطتين فقط عن الوصيف بيراميدز الذي آتى في المركز الثاني برصيد 43 نقطة لهذا الموسم.

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المصدروطن + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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