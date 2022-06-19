ياسمين صبري في موقف مُحرج بعدما كشف طليق روبي الحقيقة حول “الشادر”!

وطن– يبدو أن حالة النشاط الفني التي تعيشها الفنانة ياسمين صبري، بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لن تسير كما هو مخطط لها.

انسحاب

فقد أعلنت ياسمين صبري دون مقدمات، انسحابها من مسلسل “الشادر” المكون من 15 حلقة، والذي تم الإعلان عنه قبل شهرين وكان من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت ياسمين صبري في تصريحات صحفية، إن انسحابها من مسلسل “الشادر” جاء بعد رفضها السيناريو المكتوب. والذي وجدت أنه لن يناسبها، وذلك قبل بدء التصوير بأيام.

لكن مخرج المسلسل، سامح عبدالعزيز، أحرج ياسمين ووضعها في أزمة، بعدما كشف أنه تم استبعاد الفنانة المصرية ولم تنسحب كما تدعي.

غير ملائمة

وأوضح سامح عبدالعزيز في بيان صحفي أنه تم الاستغناء عن ياسمين لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها. مشيراً إلى أنها غير مناسبة لأدائها.

وأكد عبدالعزيز أنه هو من قرر عدم التعاون مع طليقة أبو هشيمة، وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها.

وبدا المخرج عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي، منزعجًا من التصريحات المغلوطة التي أدلت بها ياسمين .

حيث أكد في البيان أنه مستاء من تصريحات ياسمين المسيئة للعمل بحسب تعبيره. مشيرًا إلى أن المسلسل مستمر وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن فريق العمل بالأسماء خلال أيام قليلة، مع البدء في التجهيز للتصوير.

مسلسل الشادر

ومسلسل الشادر من نوعية الدراما الشعبية، وتدور أحداثه في منطقة شادر سمك، على مدار 15 حلقة فقط.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من طارق صبري، أشرف عبدالباقي، دينا، محمود حافظ وطارق عبدالحليم. والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج منى قطب.

وبدأت ياسمين في وقت سابق، تحضيرات فيلم “صقر المحروسة” مع الفنان أحمد عز.

أحمد عز وياسمين معاً

وذكرت صحيفة “القاهرة 24” أن ياسمين تواصل تحضيرات فيلم صقر المحروسة، لتبدأ تصويره مع مطلع شهر يوليو المقبل.

وخلال أحداث الفيلم، يقع أحمد عز في حب ياسمين، كما يجسدان شخصيتان حقيقيتان في العصر الإسلامي، ولكن لم يتم تناولهما بشكل درامي من قبل.

وتدور أحداث فيلم صقر المحروسة في إطار تاريخي عن إحدى الفترات في العصر الإسلامي.

وتتضمن مشاهد الفيلم 15 معركة حربية، ويتم تصوير مشاهد الفيلم بين مصر ودبي والمغرب والأردن.

كما تم ترشيح الفنان المصري ماجد الكدواني، للمشاركة، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.

والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وتحت قيادة المخرج أحمد علاء