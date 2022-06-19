الرئيسية رياضة كأس العالم في قطر: عقوبة قاسية بانتظار من يمارس الجنس خارج نطاق...

كأس العالم في قطر: عقوبة قاسية بانتظار من يمارس الجنس خارج نطاق الزواج

الجنس خارج نطاق الزواج غير قانوني في الدولة

بواسطة
رفيف عبدالله
-
عقوبة ممارسة مشجعي كأس العالم الجنس في قطر watanserb.com
عقوبة ممارسة مشجعي كأس العالم الجنس في قطر خارج إطار الزواج تصل لـ7 سنوات سجناً

وطن – نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن مصدر مطلع، قوله إنّ عقوبة ممارسة الجنس “خارج نطاق الزواج”، لمشجعي كأس العالم في قطر تصل إلى سبع سنوات.

والجنس خارج نطاق الزواج غير قانوني في دولة قطر.

وقالت الصحيفة، إنّ موظفو إنفاذ القانون في المملكة المتحدة أعربوا عن مخاوفهم بشأن وعي المشجعين بقوانين وأعراف قطر. وحثوا البريطانيين على “الاستعداد”.

قال أحد المطلعين في الشرطة لصحيفة “ديلي ستار”: “الجنس خارج القائمة. إلا إذا كنت قادمًا كزوج وزوجة”.محذراً من أنّ المخاطرة بممارسة الجنس خارج نطاق الزوج قد تؤدي إلى السجن .

شراء تذاكر كأس العالم 2022 في قطر watanserb.com
مونديال قطر ينطلق بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022) بمشاركة 32 منتخبا

وأضاف: “هناك حظر على الجنس في الأساس في كأس العالم هذا العام لأول مرة على الإطلاق. يجب أن يكون المشجعون مستعدين”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجماع بين الأشخاص من نفس الجنس (المثلية) غير قانوني أيضًا في قطر، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن.

وأضاف المصدر: “إن شرب الكحوليات وثقافة الحفلات بعد الألعاب، وهي السائدة في معظم الأماكن، ممنوعة منعا باتا”.

وفي أبريل الماضي، قال مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى وزارة الداخلية القطرية اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري المشرف على أمن دورة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، إن أعلام قوس قزح يمكن أن تسحب من المشجعين المثليين في كأس العالم .

جماهير تحمل أعلام المثليين
جماهير تحمل أعلام المثليين

وبرر الأنصاري ذلك، لحمايتهم من أي هجمات قد يتعرضون إليها بسبب الترويج لحقوق المثليين.

في مارس، أوضح هاري كين كابتن إنجلترا أن فريق مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت سيسعى إلى زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بكأس العالم 2022.

وقال كين: “كأمة، نريد أن تستمتع جماهيرنا بالبطولة بقدر ما نتمنى أن نستمتع بالبطولة. ونريدهم أن يشعروا بالأمان والحرية لمشاهدة المباريات كيف يرضون ويتصرفون بالطريقة التي يريدون التصرف بها”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن أي مشجع يفكر في السفر لحضور البطولة يجب عليه قراءة إرشادات السفر الخاصة بكأس العالم في قطر. والاشتراك في تنبيهات البريد الإلكتروني للبقاء على اطلاع بأحدث المعلومات.

مصدرميرور - ديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

المواد ذات الصلة

تفاصيل مونديال كأس العالم 2026 watanserb.com

كل ما تريد معرفته عن الدول والنظام الجديد لمونديال كأس العالم...

رياضة فارس أبو شيحة -
قطر تخطط لإقامة 1000 خيمة لمشجعي كأس العالم watanserb.com

بسبب كثافة حجز الفنادق .. قطر تخطط لإقامة 1000 خيمة لمشجعي...

الهدهد سالم حنفي -
مطار حمد الدولي افضل مطار في العالم watanserb.com

مطار حمد الدولي الأفضل عالمياً بعد منافسة مع 550 مطارًا (صور)

الهدهد خالد السعدي -
قطر من أفضل وجهات الشمس في فصل الشتاء watanserb.com

لماذا تعتبر قطر من أفضل “وجهات الشمس” في فصل الشتاء؟!

تقارير ايمان الباجي -
مشجعي كأس العالم تايوان watanserb.com

تطبيق دخول المشجعين لحضور كأس العالم في قطر يثير غضب تايوان.....

الهدهد سالم حنفي -
قطر للطاقة اتفاق شراكة توتال إنرجي watanserb.com

قطر للطاقة توقع اتفاقا جديدا بشأن أكبر مشروع في العالم للغاز...

الهدهد شيراز ماضي -
موازنة قطر تحقق فائضاً بـ 13.6 مليار ريال watanserb.com

الموازنة العامة لقطر تحقق فائضاً بـ 13.6 مليار ريال في الربع...

اقتصاد باسل النجار -
فضيحة لمنتخب الجزائر في قطر watanserb.com

الكشف عن فضيحة لمنتخب الجزائر في قطر فجرت غضب جمال بلماضي

الهدهد باسل النجار -
الفيلم الهندي المسيء للإسلام watanserb.com

الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المسيء للإسلام يفشل وهبوط كبير بإيراداته

الهدهد باسل النجار -

لا يوجد تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا