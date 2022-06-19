كأس العالم في قطر: عقوبة قاسية بانتظار من يمارس الجنس خارج نطاق الزواج

وطن – نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن مصدر مطلع، قوله إنّ عقوبة ممارسة الجنس “خارج نطاق الزواج”، لمشجعي كأس العالم في قطر تصل إلى سبع سنوات.

والجنس خارج نطاق الزواج غير قانوني في دولة قطر.

وقالت الصحيفة، إنّ موظفو إنفاذ القانون في المملكة المتحدة أعربوا عن مخاوفهم بشأن وعي المشجعين بقوانين وأعراف قطر. وحثوا البريطانيين على “الاستعداد”.

قال أحد المطلعين في الشرطة لصحيفة “ديلي ستار”: “الجنس خارج القائمة. إلا إذا كنت قادمًا كزوج وزوجة”.محذراً من أنّ المخاطرة بممارسة الجنس خارج نطاق الزوج قد تؤدي إلى السجن .

وأضاف: “هناك حظر على الجنس في الأساس في كأس العالم هذا العام لأول مرة على الإطلاق. يجب أن يكون المشجعون مستعدين”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجماع بين الأشخاص من نفس الجنس (المثلية) غير قانوني أيضًا في قطر، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن.

وأضاف المصدر: “إن شرب الكحوليات وثقافة الحفلات بعد الألعاب، وهي السائدة في معظم الأماكن، ممنوعة منعا باتا”.

وفي أبريل الماضي، قال مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى وزارة الداخلية القطرية اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري المشرف على أمن دورة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، إن أعلام قوس قزح يمكن أن تسحب من المشجعين المثليين في كأس العالم .

وبرر الأنصاري ذلك، لحمايتهم من أي هجمات قد يتعرضون إليها بسبب الترويج لحقوق المثليين.

في مارس، أوضح هاري كين كابتن إنجلترا أن فريق مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت سيسعى إلى زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بكأس العالم 2022.

وقال كين: “كأمة، نريد أن تستمتع جماهيرنا بالبطولة بقدر ما نتمنى أن نستمتع بالبطولة. ونريدهم أن يشعروا بالأمان والحرية لمشاهدة المباريات كيف يرضون ويتصرفون بالطريقة التي يريدون التصرف بها”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن أي مشجع يفكر في السفر لحضور البطولة يجب عليه قراءة إرشادات السفر الخاصة بكأس العالم في قطر. والاشتراك في تنبيهات البريد الإلكتروني للبقاء على اطلاع بأحدث المعلومات.