فضيحة فينس مكمان تُنهي عهده مع “WWE” بعد 42 عاماً

وطن – تنازل الأمريكي فينس مكمان 76 عاماً، عن عرش إدارة مجلس إدارة أكبر شركات اتحاد المصارعة الترفيه الحرة المشهورة ب”WWE”، بعد 42 عاماً، عقب الكشف عن فضحيته الغير الأخلاقية مع امرأة تعمل داخل الشركة العالمية.

وأعلنت شركة “WWE” للمصارعة الحرة، في بيان نشرته، الأحد، جاء فيه: ” بسبب المزاعم الصادرة بحق الرئيس التنفيذي فينس مكمان، فقد تم تخلي مكمان طواعية عن مسؤولياته كرئيس مجلس إدارة شركة (WWE)، حتى انتهاء التحقيق معه”.

Making a public address to the WWE Universe, Mr. McMahon sets the stage for #SmackDown. pic.twitter.com/g7XJqXJPhe

— WWE (@WWE) June 19, 2022