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رياضة

فضيحة فينس مكمان تُنهي عهده مع “WWE” بعد 42 عاماً

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
فضيحة فينس مكمان مع أحد موظفات شركة WWE watanserb.com
فضيحة فينس مكمان مع أحد موظفات شركة WWE

وطن – تنازل الأمريكي فينس مكمان 76 عاماً، عن عرش إدارة مجلس إدارة أكبر شركات اتحاد المصارعة الترفيه الحرة المشهورة ب”WWE”، بعد 42 عاماً، عقب الكشف عن فضحيته الغير الأخلاقية مع امرأة تعمل داخل الشركة العالمية.

تنحي فينس مكمان

وأعلنت شركة “WWE” للمصارعة الحرة، في بيان نشرته، الأحد، جاء فيه: ” بسبب المزاعم الصادرة بحق الرئيس التنفيذي فينس مكمان، فقد تم تخلي مكمان طواعية عن مسؤولياته كرئيس مجلس إدارة شركة (WWE)، حتى انتهاء التحقيق معه”.

كما وأضافت، ” فينس مكمان سيحتفظ بدوره ومسؤولياته المتعلقة فقط بالمحتوى الإبداعي لWWE، خلال الفترة المقبلة، وسيظل ملتزماً بالتعاون مع الشركة”.

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وختمت الشركة بيانها، ” قرر مجلس إدارة شركة (WWE) للمصارعة الترفيه الحرة، تعيين ستيفاني مكمان في منصب الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت”. وهي ابنة فينس مكمان وزوجة المصارع المعتزل تربل إتش.

فضيحة مكمان

وكشفت العديد من التقاير الصحفية، بأن فضيحة الرئيس التنفيذي لشركة (WWE) فينس مكمان، بإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى موظفات الشركة بالإجبار.

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كما وأشارت تلك التقارير، بأن الأمريكي مكمان يواجه تهمة دفع 3 ملايين دولار، للموظفة مقابل صمتها، بعد إقامته علاقة غير شرعية معها. ومن المتوقع أن يكشف عن نتائج التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

من هو الأمريكي فينس مكمان؟!

فينس مكمان، هو مصارع معتزل أمريكي الجنسية، وهو من مواليد عام 1945، مروج للعروض ومنتج للأفلام. وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية الحرة (WWE)، وورلد ريسلينغ إنترتاينمينت المتخصصة في الترفيه الرياضي.

وهو مسيحي الديانة، وزوج ليندا مكمان منذ عام 1966، ولديه 2 من الأبناء وهما شين وستيفاني. كما وهو عضو في الحزب الجمهوري.

وسبق وقد أعلنت مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة المتخصصة في توفير المعلومات المالية الاقتصادية، بأن ثروة المصارع المعتزل فينس مكمان تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي.

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المصدروطن + WWE
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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