فضيحة فينس مكمان تُنهي عهده مع “WWE” بعد 42 عاماً

وطن – تنازل الأمريكي فينس مكمان 76 عاماً، عن عرش إدارة مجلس إدارة أكبر شركات اتحاد المصارعة الترفيه الحرة المشهورة ب”WWE”، بعد 42 عاماً، عقب الكشف عن فضحيته الغير الأخلاقية مع امرأة تعمل داخل الشركة العالمية.

تنحي فينس مكمان

وأعلنت شركة “WWE” للمصارعة الحرة، في بيان نشرته، الأحد، جاء فيه: ” بسبب المزاعم الصادرة بحق الرئيس التنفيذي فينس مكمان، فقد تم تخلي مكمان طواعية عن مسؤولياته كرئيس مجلس إدارة شركة (WWE)، حتى انتهاء التحقيق معه”.

Making a public address to the WWE Universe, Mr. McMahon sets the stage for #SmackDown. pic.twitter.com/g7XJqXJPhe — WWE (@WWE) June 19, 2022

كما وأضافت، ” فينس مكمان سيحتفظ بدوره ومسؤولياته المتعلقة فقط بالمحتوى الإبداعي لWWE، خلال الفترة المقبلة، وسيظل ملتزماً بالتعاون مع الشركة”.

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وختمت الشركة بيانها، ” قرر مجلس إدارة شركة (WWE) للمصارعة الترفيه الحرة، تعيين ستيفاني مكمان في منصب الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت”. وهي ابنة فينس مكمان وزوجة المصارع المعتزل تربل إتش.

– صرحت ستيفاني مكمان عبر حسابه الشخصي :

حتى انتهاء التحقيق في الادعاءات الأخيرة ، يشرفني أن أتولى دور الرئيسة المؤقتة والمدير التنفيذي. أنا أحب #WWE وكل ما تواصل فعله للترفيه عن المليارات حول العالم. pic.twitter.com/5igSgmHBT6 — B E S T W R E S T L I N G (@Bestwrestling3) June 17, 2022

فضيحة مكمان

وكشفت العديد من التقاير الصحفية، بأن فضيحة الرئيس التنفيذي لشركة (WWE) فينس مكمان، بإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى موظفات الشركة بالإجبار.

* – #SliceWrestling :

اهتزت مكاتب #WWE و WWE Universe حتى النخاع وهم ينتظرون نتائج هذا التحقيق من قبل مجلس الإدارة. هل هذه نهاية عصر مكمان في WWE؟ يبدو أن الكثيرين يعتقدون ذلك . pic.twitter.com/626ZmMZHPi — B E S T W R E S T L I N G (@Bestwrestling3) June 18, 2022

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كما وأشارت تلك التقارير، بأن الأمريكي مكمان يواجه تهمة دفع 3 ملايين دولار، للموظفة مقابل صمتها، بعد إقامته علاقة غير شرعية معها. ومن المتوقع أن يكشف عن نتائج التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

من هو الأمريكي فينس مكمان؟!

فينس مكمان، هو مصارع معتزل أمريكي الجنسية، وهو من مواليد عام 1945، مروج للعروض ومنتج للأفلام. وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية الحرة (WWE)، وورلد ريسلينغ إنترتاينمينت المتخصصة في الترفيه الرياضي.

وهو مسيحي الديانة، وزوج ليندا مكمان منذ عام 1966، ولديه 2 من الأبناء وهما شين وستيفاني. كما وهو عضو في الحزب الجمهوري.

* – #SliceWrestling :

لا يزال فينس مكمان يمتلك 38٪ من أسهم WWE ويمتلك أيضًا 80٪ من قوة التصويت للأسهم ، ولا يمكن إجباره على الاستقالة فقط إذا طلب منه التنحي و / أو التقاعد. لكن هذا سيعتمد على مدى سوء كل هذا حقًا. pic.twitter.com/ETaIeUOCeT — B E S T W R E S T L I N G (@Bestwrestling3) June 18, 2022

وسبق وقد أعلنت مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة المتخصصة في توفير المعلومات المالية الاقتصادية، بأن ثروة المصارع المعتزل فينس مكمان تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي.

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