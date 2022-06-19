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صحيفة تكشف تفاصيل زيارة السيسي المرتقبة لسلطنة عمان

باسل النجار
كتب باسل النجار
زيارة السيسي لسلطنة عمان watanserb.com
زيارة السيسي لسلطنة عمان

وطن- كشفت صحيفة ” أثير” العمانية عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى سلطنة عمان، في نهاية شهر يونيو الجاري.

زيارة السيسي لسلطنة عمان

وقالت “أثير” إن علمت بهذه الزيارة وموعدها عبر مصادر مطلعة لها بالقاهرة ـ لم تسمها ـ .

وأوضحت المصادر المشار إليها لمكتب “أثير” بالقاهرة، أن هذه الزيارة ستشمل مباحاثات وقمة عمانية- مصرية هي الأولى من نوعها منذ تولي السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم في السلطنة.

جدير بالذكر أن آخر زيارة للسيسي إلى سلطنة عمان، كانت في العام 2018، والتقى خلالها السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأوضحت مصادر الصحيفة العمانية أنه سيتم خلال زيارة السيسي المرتقبة للسلطنة، بحث سبل تعزيز العلاقات بين عُمان ومصر على جميع الأصعدة.

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السيسي والسلطان هيثم بن طارق

كما سيتم مناقشة تطورات القضايا الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بالمنطقة وسبل تعزيز الجهود، للتوصل إلى تسويات سياسية.

وتهدف هذه المناقشات ـ وفق الصحيفة ـ لحفظ وحدة أراضي الدول التي تمر بأزمات وسلامتها الإقليمية.

وقالت المصادر أيضا ـ بحسب “أثير” ـ أن هذه الزيارة تأتي في إطار تمثل فيه العلاقات المصرية – العمانية محور ارتكاز مهما على الساحة السياسية العربية.

وقالت الصحيفة إن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، تعكس قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسي المشترك تجاه مختلف القضايا.

ويشار إلى أن سلطنة عمان كانت ضمن 3 دول لم تقطع علاقتها بمصر بعد اتفاقية كامب ديفيد 1977- 1978، واتفاقية السلام التي عقدها السادات مع الاحتلال.

حيث كانت عُمان أحد الدول الثلاث مع السودان والمغرب، التي استمرت في تواصلها مع مصر.

وتحافظ سلطنة عمان على سياسة الحياد مع محيطها العربي، وتجمعها علاقات طيبة بكل الدول حيث تتبع مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

رسالة السيسي لسلطان عمان طلب منه زيارة القاهرة في أقرب فرصة

المصدرأثير العمانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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