جريمة تهز مصر.. زوج يقطع أذن زوجته ويطعنها 20 طعنة بسبب مصروف البيت

وطن – أثارت واقعة اعتداء دام على سيدة مصرية من قبل زوجها، ضجة في مصر، وفتحت مجددا باب الحديث عن العنف الزوجي في مصر.

كالنار في الهشيم، انتشرت صورةٌ لسيدة مصرية اعتدى عليها زوجها بعد خلافات بينهما، اندلعت إثر نقاشهما على “مصروف البيت”.

وطعن المتهم زوجته بسلاح أبيض (سكين) بأن سدد لها 20 طعنة متفرقة، قبل أن يقطع أذنها، فتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني بالعاصمة القاهرة، وهي في حالة صحية متردية.

االزوجة تدعى رنين عزت، وتبلغ من العمر 24 سنة، وقد أصيبت بجروح قطعية في الوجه والأذن والفم، وبطعنات بالصدر والبطن، وجروح سطحية بالكتف والذراعين. وبعد تلقيها بلاغا بالواقعة، ألقت قوات الأمن القبض على الزوج وتبين أنه يدعى محمود، وهو في العقد الثالث من العمر، وهو حاليا قيد الحبس.

واعترف الزوج، أمام جهات التحقيق، أن ارتكب الجريمة نظرًا لنشوب خلافات زوجية مع المعتدَى عليها، وقال إنه حذرها مراراً من مطالبته بالأموال للإنفاق على المنزل، لكنها لم تستمع له فقرر قطع أذنها والاعتداء عليها.

وزادت مؤخرا جرائم الاعتداء على الزوجات في مصر ، فيما سعت السلطات لاحتواء الأزمة حيث صادق مجلس النواب على تعديلات قانونية منحت الزوجة حق مقاضاة شريك حياتها إذا اعتدى عليها بشكل يلحق الأذى بها.