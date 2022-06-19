تفاصيل جلسة محاكمة المختار الهنائي.. العقوبة المتوقعة بحقه ومؤسسة دولية تدخل على الخط

وطن- بدأت، الأحد 19 يونيو 2022، في سلطنة عمان، أولى جلسات محاكمة الصحفي العماني المختار الهنائي، بتهمة نشره تغريدة على تويتر كشف فيها تفاصيل أحكام متعلقة بقضايا فساد.

جلسة محاكمة المختار الهنائي

حسابات عمانية أفادت أن محكمة مسقط الابتدائية حددت يوم 26 يونيو الجاري، موعدا لجلسة المرافعة في قضية الصحفي المختار الهنائي.

#عُمان: عقدت اليوم الأحد بمحكمة مسقط الابتدائية أولى جلسات محاكمة الصحفي العُماني المختار الهنائي، حيث شهدت الجلسة توجيه التهم كما طرحت بعض الأسئلة من المحكمة. وحددت المحكمة ٢٦ يونيو موعداً لجلسة المرافعة في قضية الهنائي، الذي يواجه تهمة نشر أخبار أحكام قضائية متصلة بقضايا فساد. pic.twitter.com/XiItzKRkS5 — تركي البلوشي | Turki Albalushi (@Turki_albalushi) June 19, 2022

وأوضح الصحفي والناشط العماني البارز تركي البلوشي، في تغريدة له بتويتر أن “الهنائي” يواجه تهمة نشر أخبار أحكام قضائية متصلة بقضايا فساد.

وشهدت الجلسة ـ بحسب البلوشي ـ توجيه التهم كما طرحت المحكمة بعض الأسئلة على المختار الهنائي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، شهدت الشهر الماضي، حملة تضامن كبيرة مع “الهنائي”، بعد تداول أخبار عن رفع دعوى قضائية ضده بسبب نشره للتغريدات المذكورة.

بداية أسبوع جديد مع حكومة جُددت فيها الثقة الكريمة السامية، وكلنا أمل في تشريعات محدثة تدعم حرية الصحافة وتئد الفساد في مهده، متضامنون مع زميلنا الصحفي المختار الهنائي ومع حرية الصحافة في سلطنة عُمان وكلنا ثقة بالقضاء ونزاهته.. #كلنا_المختار_الهنائي — أحمد سالم الكندي (@ahmed_kindi) June 19, 2022

وعاد وسم “كلنامختارالهنائي” لصدارة التريند العماني مجددا، منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الصحفي العماني.

منظمة دولية تطالب السلطات العمانية بإطلاق سراح الهنائي

وطالبت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان، السلطات القضائية في سلطنة عمان بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان “مختار الهنائي”.

وشددت المنظمة في بيانها الذي وصل منه نسخة لـ(وطن) عبر البريد، على أن مثل هذه الممارسات تمثل اعتداءً غير مقبولًا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العماني والقانون الدولي على حد سواء.

لا يوجد عذر في محاكمة الصحافة والسلطة الرابعة..أنه مؤشر خطير على تراجع حرية التعبير والنشر وكالعادة جمعية الصحفيين العمانية تتعامل مع القضايا الصحفية بصمت..لا تنديد ولا شجب ولا هم يحزنون..إذا طلع قالوا نحن من قمنا بالامر واذا حكم عليه قالوا ما بيدنا حيلة.#كلنا_المختار_الهنايي pic.twitter.com/n7MKAlU3Ko — د.خالد بن علي الخوالدي (@khalid1330) June 19, 2022

وبينت المنظمة في البيان الصادر عنها، الأحد، بأن اليوم شهد أولى جلسات محاكمة الصحفي العماني “مختار الهنائي” وذلك بعد اتهامه بنشر تغريدة على تويتر يتحدث فيها عن قضايا فساد داخل سلطنة عمان، الأمر الذي دفع الجهات المختصة الى سجنه وتقديمه للمحاكمة في مسقط العاصمة.

وأوضحت “سكاي لاين” أنه تم استدعاء “الهنائي” بتاريخ 15 مارس/آذار 2021، للتحقيق معه من قبل دائرة الادعاء العام في مسقط، بشأن تغريدة نشرها الصحفي بتاريخ 9 مارس/آذار.

العقوبة التي قد يتعرض لها

وشملت التغريدة المشار إليها تعليقه على أحد الأحكام القضائية الصادرة في قضية اختلاس وفساد إداري ومالي، حيث قال ما نصه: “أصدرت محكمة مسقط حكمًا بإدانة ثمانية متهمين في جناية اختلاس وتزوير وقعت في إحدى الوزارات”.

العلاقة بين المواطن والدولة التي تتقد بالإيمان العميق الذي يترسّخ لدى الذات الواعية،هي الدافع نحو التغيير والإنجاز في حياة المواطن، بحيث يكون على مستوى عال من الوعي تجاه الوطن، ويملك الروح الوطنية التي تتجسد في أفعاله بعيداً عن المصالح الفردية#حميد_السعيدي#كلنا_المختار_الهنائي — د. حميد السعيدي (@HmHumaid) June 19, 2022

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن المعلومات الصادرة عن عدة جهات حقوقية أكدت بأن التحقيق مع الصحفي “الهنائي” استمر لنحو ساعتين، بعدها تم إبلاغه بتحويله للمحاكمة، استنادًا للمادة 249 من قانون الجزاء العُماني.

وبحسب بيان المنظمة تنص هذه المادة على “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 مائة ريال عماني، ولا تزيد على 1000 ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال: أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق”.

الفساد لن يمحق بستره وإنما بإظهار مخالفيه ومعاقيره

إن كان سعي الحكومة للشفافية جادا فعليها ان تفتح نوافذ الإعلام لكشف كل فاسد ومفسد فالإختباء خلف القبيلة والمسمى وخاطر هذا وذاك (وتأثر الأهل والجار الذي لا يراعى إلا في قضايا الفساد) لن يحقق التقدم المنشود#كلنا_المختار_الهنايي — بدرية الهادي (@bmja22) June 19, 2022

منع المختار الهنائي من السفر

وأبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن قيام السلطات العُمانية بمنع “الهنائي” من السفر بشكل تعسفي وغير مبرر وإجباره على حذف التغريدة التي شاركها عبر حسابه، يمثل اعتداء واضحا وغير مفهوم على حرية الرأي والتعبير.

أبرز نشطاء احتجاجات 2011 بالسلطنة

و”الهنائي” ـ بحسب البيان ـ معروف بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان ويعد أحد أبرز نشطاء احتجاجات 2011 الشعبية.

لا أعلم من باع الوطن ولكنني رأيت من دفع الثمن.

كلنا معك الشمج#كلنا_المختار_الهنائي pic.twitter.com/nQdwDJS32n — Yousuf Al Farqani (@y5i4i) June 19, 2022

كما أنه اُعتقل عدة مرات، وتعرض للتحقيق والاستهداف، وبالرغم من ذلك استمر في نشاطه المدني المطالب بحقوق المواطنين العُمانيين بشكل سلمي.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات العُمانية إلى ضرورة وقف محاكمة الصحفي والناشط “الهنائي”، مشددة على أهمية الحفاظ على الحد المعقول من هامش الحرية للأفراد والمؤسسات لممارسة حقوقهم الأساسية التي نص عليها الدستور العماني والقانون الدولي كذلك.