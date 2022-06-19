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تفاصيل جلسة محاكمة المختار الهنائي.. العقوبة المتوقعة بحقه ومؤسسة دولية تدخل على الخط

باسل النجار
كتب باسل النجار
محاكمة المختار الهنائي watanserb.com
محاكمة المختار الهنائي

وطن- بدأت، الأحد 19 يونيو 2022، في سلطنة عمان، أولى جلسات محاكمة الصحفي العماني المختار الهنائي، بتهمة نشره تغريدة على تويتر كشف فيها تفاصيل أحكام متعلقة بقضايا فساد.

جلسة محاكمة المختار الهنائي

حسابات عمانية أفادت أن محكمة مسقط الابتدائية حددت يوم 26 يونيو الجاري، موعدا لجلسة المرافعة في قضية الصحفي المختار الهنائي.

وأوضح الصحفي والناشط العماني البارز تركي البلوشي، في تغريدة له بتويتر أن “الهنائي” يواجه تهمة نشر أخبار أحكام قضائية متصلة بقضايا فساد.

المختار الهنائي .. لهذا السبب أصبح حديث العُمانيين وحملة تضامن معه

وشهدت الجلسة ـ بحسب البلوشي ـ توجيه التهم كما طرحت المحكمة بعض الأسئلة على المختار الهنائي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، شهدت الشهر الماضي، حملة تضامن كبيرة مع “الهنائي”، بعد تداول أخبار عن رفع دعوى قضائية ضده بسبب نشره للتغريدات المذكورة.

وعاد وسم “كلنامختارالهنائي” لصدارة التريند العماني مجددا، منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الصحفي العماني.

منظمة دولية تطالب السلطات العمانية بإطلاق سراح الهنائي

وطالبت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان، السلطات القضائية في سلطنة عمان بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان “مختار الهنائي”.

وشددت المنظمة في بيانها الذي وصل منه نسخة لـ(وطن) عبر البريد، على أن مثل هذه الممارسات تمثل اعتداءً غير مقبولًا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العماني والقانون الدولي على حد سواء.

وبينت المنظمة في البيان الصادر عنها، الأحد، بأن اليوم شهد أولى جلسات محاكمة الصحفي العماني “مختار الهنائي” وذلك بعد اتهامه بنشر تغريدة على تويتر يتحدث فيها عن قضايا فساد داخل سلطنة عمان، الأمر الذي دفع الجهات المختصة الى سجنه وتقديمه للمحاكمة في مسقط العاصمة.

وأوضحت “سكاي لاين” أنه تم استدعاء “الهنائي” بتاريخ 15 مارس/آذار 2021، للتحقيق معه من قبل دائرة الادعاء العام في مسقط، بشأن تغريدة نشرها الصحفي بتاريخ 9 مارس/آذار.

العقوبة التي قد يتعرض لها

وشملت التغريدة المشار إليها تعليقه على أحد الأحكام القضائية الصادرة في قضية اختلاس وفساد إداري ومالي، حيث قال ما نصه: “أصدرت محكمة مسقط حكمًا بإدانة ثمانية متهمين في جناية اختلاس وتزوير وقعت في إحدى الوزارات”.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن المعلومات الصادرة عن عدة جهات حقوقية أكدت بأن التحقيق مع الصحفي “الهنائي” استمر لنحو ساعتين، بعدها تم إبلاغه بتحويله للمحاكمة، استنادًا للمادة 249 من قانون الجزاء العُماني.

وبحسب بيان المنظمة تنص هذه المادة على “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 مائة ريال عماني، ولا تزيد على 1000 ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال: أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق”.

منع المختار الهنائي من السفر

وأبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن قيام السلطات العُمانية بمنع “الهنائي” من السفر بشكل تعسفي وغير مبرر وإجباره على حذف التغريدة التي شاركها عبر حسابه، يمثل اعتداء واضحا وغير مفهوم على حرية الرأي والتعبير.

أبرز نشطاء احتجاجات 2011 بالسلطنة

و”الهنائي” ـ بحسب البيان ـ معروف بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان ويعد أحد أبرز نشطاء احتجاجات 2011 الشعبية.

كما أنه اُعتقل عدة مرات، وتعرض للتحقيق والاستهداف، وبالرغم من ذلك استمر في نشاطه المدني المطالب بحقوق المواطنين العُمانيين بشكل سلمي.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات العُمانية إلى ضرورة وقف محاكمة الصحفي والناشط “الهنائي”، مشددة على أهمية الحفاظ على الحد المعقول من هامش الحرية للأفراد والمؤسسات لممارسة حقوقهم الأساسية التي نص عليها الدستور العماني والقانون الدولي كذلك.

المختار الهنائي .. تضامن عُماني مع قُرب محاكمته .. فما قضيته؟!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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