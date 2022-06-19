الرئيسيةحياتناتسريب خطة جنازة الملكة إليزابيث .. لن تُدفن إلا بعد 10 أيام...
حياتنا

تسريب خطة جنازة الملكة إليزابيث .. لن تُدفن إلا بعد 10 أيام من وفاتها!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
تسريب خطة جنازة الملكة إليزابيث watanserb.com
الملكة إليزابيث

وطن – احتفلت الملكة إليزابيث بعيد ميلادها الـ 96 واليوبيل البلاتيني لها هذا العام وسط مخاوف صحية متزايدة، والآن، تم الإبلاغ عن خطط لجنازتها في أستراليا.

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

وفقًا للتقارير، حدث التسريب بعد أن تم تقديم إحاطة محدثة لرئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيز عن موعد وفاة الملكة.

وبحسب ما ورد في الإحاطة ، التي حصلت عليها صحيفة The Australian ، أنه سيتم إبلاغ رئيس الوزراء الأسترالي بوفاة الملكة قبل ساعة من إصدار بيان عام من قبل قصر باكنغهام.كما نقلت شبكة “geo.tv

أنتوني ألبانيز
أنتوني ألبانيز

وسيتبع هذا الإعلان حدادًا لمدة عشرة أيام في دول الكومنولث مع رفع جميع الأعلام. كما سيرتدي رئيس الوزراء ألبانيز ربطة عنق سوداء بمجرد إعلان الوفاة.

جنازة الملكة إليزابيث

وبحسب ما ورد ستقام جنازة الملكة بعد 10 أيام من وفاتها؛ حيث سيتم نقل نعشها أولاً من قلعة “وندسور” إلى قصر باكنغهام ، حيث سيبقى لمدة أربعة أيام، وبعد ذلك سيتم نقله إلى قاعة وستمنستر في الولاية لمدة أربعة أيام أخرى.

صحة الملكة إليزابيث
صحة الملكة إليزابيـث تشغل البريطانيين

تأتي التفاصيل في الوقت الذي يظل فيه البريطانيون قلقين بشأن تدهور صحة الملكة؛ حيث فاتتها العديد من المشاركات رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الافتتاح الرسمي للبرلمان.

المصدرgeo.tv - The Australian - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ماذا سيحدث عند وفاة الملكة إليزابيث؟!

حياتنا

طريقة غريبة تأكل بها الملكة إليزابيث الموز حتى لا تكون مثل القرود

حياتنا

لماذا تمنع الملكة إليزابيث أفراد عائلتها من تناول البطاطس؟!

حياتنا

منها الثوم.. أطعمة محظورة على العائلة المالكة ببريطانيا

الهدهد

حارس للملكة “إليزابيث” يهرب ويتطوع للقتال في أوكرانيا ولندن متخوفة من القبض عليه من قبل روسيا

حياتنا

سر عمرها الطويل.. 4 قواعد تتبعها الملكة إليزابيث للبقاء بصحة جيدة!

فيديو

عناصر الحرس الملكي البريطاني يدوسون طفلاً بقسوة وما فعلوه لاحقاً أكثر صدمة!

الهدهد

فيديو مخيف .. مسلح بقوس وسِهام يهدد باغتيال الملكة إليزابيث!

الهدهد

السلطان هيثم وزوجته عهد البوسعيدية في ضيافة الملكة إليزابيث (شاهد)

حياتنا

ما الذي لم تجرؤ الأميرة ديانا على فعله على الطاولة أمام إليزابيث الثانية؟

رياضة

حقيقة طلب الملكة البريطانية إليزابيث الغريب من كريستيانو رونالدو

حياتنا

ميغان ماركل والأمير هاري يرزقان بمولودة أطلقا عليها اسماً غير متوقع!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا