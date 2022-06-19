تسريب خطة جنازة الملكة إليزابيث .. لن تُدفن إلا بعد 10 أيام من وفاتها!

وطن – احتفلت الملكة إليزابيث بعيد ميلادها الـ 96 واليوبيل البلاتيني لها هذا العام وسط مخاوف صحية متزايدة، والآن، تم الإبلاغ عن خطط لجنازتها في أستراليا.

وفقًا للتقارير، حدث التسريب بعد أن تم تقديم إحاطة محدثة لرئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيز عن موعد وفاة الملكة.

وبحسب ما ورد في الإحاطة ، التي حصلت عليها صحيفة The Australian ، أنه سيتم إبلاغ رئيس الوزراء الأسترالي بوفاة الملكة قبل ساعة من إصدار بيان عام من قبل قصر باكنغهام.كما نقلت شبكة “geo.tv”

وسيتبع هذا الإعلان حدادًا لمدة عشرة أيام في دول الكومنولث مع رفع جميع الأعلام. كما سيرتدي رئيس الوزراء ألبانيز ربطة عنق سوداء بمجرد إعلان الوفاة.

جنازة الملكة إليزابيث

وبحسب ما ورد ستقام جنازة الملكة بعد 10 أيام من وفاتها؛ حيث سيتم نقل نعشها أولاً من قلعة “وندسور” إلى قصر باكنغهام ، حيث سيبقى لمدة أربعة أيام، وبعد ذلك سيتم نقله إلى قاعة وستمنستر في الولاية لمدة أربعة أيام أخرى.

تأتي التفاصيل في الوقت الذي يظل فيه البريطانيون قلقين بشأن تدهور صحة الملكة؛ حيث فاتتها العديد من المشاركات رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الافتتاح الرسمي للبرلمان.