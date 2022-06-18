الرئيسيةاقتصادسعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 19 يونيو 2022
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم

وطن – حافظت أسعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الأحد 19 يونيو 2022، على استقرارها في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعـار الذهـب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.79 ريالا للجرام، ما يعادل 59.19 دولارا.

بينما جاء سـعـر الذهــب عيار 22 عند 20.89 ريال للجرام ما يعادل 54.26 دولارًا.

وبلغ سعـر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.94 ريال بما يعادل 51.79 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.09 ريالا، أي ما يعادل 44.39 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.29 ريال بما يعادل 34.53 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.39 ريال بما يعادل 29.59 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الأحد 708.76 ريال بما يعادل 1,841 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 159.53 ريال بما يعادل 414.34 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,790 ريال بما يعادل 59,190 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بالصدفة.. أول تعليق رسمي بشأن العثور على مفقودي الأشخرة يكشف كيفية إنقاذهما

الهدهد

فيديوهات جديدة بشأن مفقودي الأشخرة ونائب رئيس جمعية الصيادين يكشف موعد عودتهما

الهدهد

تفاصيل العثور على “مفقودي الأشخرة” في باكستان ووضعهما الحالي

الهدهد

رفض سلطنة عمان استقبال مجلس القيادة اليمني .. حقيقة أم إشاعة من جهات استخبارية؟

الهدهد

المختار الهنائي .. تضامن عُماني مع قُرب محاكمته .. فما قضيته؟!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 18 يونيو 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

نظام المحافظات الجديد في سلطنة عمان.. صلاحيات جديدة وتحقيق للاستقلالية

الهدهد

المفقودون على سواحل الأشخرة.. قوات التحالف تعترض أحد القوارب المشاركة في البحث

الهدهد

من هو الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان؟

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 17 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

الهدهد

سلطنة عمان توجه جميع مساجدها لنصرة النبي في خطبة الجمعة:”إلا رسول الله”

الهدهد

السلطان هيثم بن طارق والسيدة الجليلة عهد البوسعيدية.. صور عائلية الأكثر رواجا في عُمان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

الملحد ماجد.. مهندس سعودي يعمل في “مايكرسوفت” يسيء للنبي والإسلام!

مفتي عُمان أحمد الخليلي يفتح باب الأمل بشأن “فوزي الرواحي” بعد العثور على مفقودي الأشخرة

هذه هي الصفة التي تجعل الرجل مرغوبًا فيه أكثر وفقًا للعلم

فضيحة فينس مكمان تُنهي عهده مع “WWE” بعد 42 عاماً

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. ارتفاع كبير مفاجئ

نانسي عجرم ترقص بإثارة في الأردن وملابسها تثير الجدل.. كأنها لا ترتد شيئاً! (فيديو)

محلل بالتلفزيون الجزائري يدعو الجزائر لفتح قنصلية بجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة

ما فعله سوري بتركيا بعد عثوره على صندوق “ذهب وألماس” لا يُصدق

شمس الكويتية تستغيث بالسلطات والهاكرز بالسعودية بسبب شاب يدعي الألوهية ويطاردها!

تركي الحمد يناقش “تدويل الحرمين”: من هي الدول المسلمة التي ستدير وتشرف؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا