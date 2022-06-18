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ريتشارد خراط يخرج عن صمته ويعلق على اعتقاله في الإمارات بسبب “نكتة”

باسل النجار
كتب باسل النجار
ريتشارد خراط watanserb.com
ريتشارد خراط

وطن- خرج الطبيب اللبناني “ريتشارد خراط” عن صمته بعد شهرين من إطلاق سراحه، وعلق على حادث اعتقاله في دولة الإمارات العربية المتحدة في أوائل، أبريل الماضي، بسبب تغريدة قديمة له وصفها بأنها كانت مجرد “نكتة”.

ريتشارد خراط يعلق على اعتقاله بالإمارات

وكان ريتشارد خراط، قد أثارت قضيته الجدل وخرجت للعلن بداية أبريل الماضي، عندما نقلت وسائل إعلام محلية لبنانية أنه مفقود من فندقه في أبوظبي، ورفضت السلطات الإماراتية التعليق على قضيته.

وبعد إعلان لبنان وقتها أنها تتابع القضية مع السلطات الإماراتية، تم الإفراج عن ريتشارد يوم، 28 ابريل الماضي، تحديدا وبعد فترة احتجاز دامت أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب تغريدة نشرها قبل سنوات.

“خراط” وبعد فترة صمت خرج يعلق على الحادث في تغريدة جديدة له، السبت.

موقع أمريكي: لماذا يجب أن يُزعج توقيف طبيب لبناني كل زائر للإمارات؟!

وقال ريتشارد بحسب ما رصدت (وطن): ” آخر الكلام تم توقيفي بأبو ظبي شهر بسبب تغريدة نكتة عمرها سنتين، نتيجة وشاية من واطيين خسيسين.”

وتابع أن النيابة العامة في أبوظبي أطلقت سراحه، مضيفا:”من لفّق خبريات وكتب سيناريوهات، بتمنّالو الشفاء مع إنّو صعبة”.

واستطرد:”هناك من بلع لسانو وما تجرّأ يدافع عن إبن بلدو، بشفق عليه، أمّا لأهل الأصل والوفاء، انتو الأغلبية.”

ويشار إلى أن التغريدة التي يقصدها “خراط” وتسببت باعتقاله في الإمارات، نشرها قبل عامين على حسابه بتويتر، تحت عنوان “عاجل أنصار الله الحوثيين يتوعدون الإمارات بقصف برج خليفة.. يارب يكون الخبر صحيح”.

وهي تغريدة نشرها الطبيب اللبناني من باب السخرية ووصفها بـ”النكتة”، إعادة نشر هذه التغريدة من بعض الشخصيات اللبنانية الذين تم اتهامهم بالتحريض ضد “خراط”، تسببت باعتقاله حينها.

وكانت الإعلامية اللبنانية” ديانا مقلد” علقت على الأمر وقتها بالقول إن السبب في توقيف خراط ليس التحريض ضده في لبنان، بل في نظام الإمارات الذي يسجن الناس على خلفية تغريدات ساخرة ولكن لا أحد يجرؤ على الإنتقاد كما قالت.

وتساءل عبد العزيز: “تخيّلوا أيضا أن نظام الإمارات يحتجز طبيباً من أجل تغريدة في حين أنه يستقبل قائد ميليشيا الشواهين التابع لبشار الأسد وإيران التي قتلت وجرت مئات الآلاف من السوريين”.

بينما حمل Al-Dossary, Majid مسوؤلية التوقيف إلى الطبيب ذاته معتبراً أنه تصرف بغباء وليس نظام الإمارات.

وأضاف “من الغباء أن تتمنى دمار دولة ومن ثم يفر إليها هارباً ليقتات رزقه ، وغباء من يعتقد ان تغريداته كانت ساخرة.”

نقابة أطباء لبنان طالبت بالإفراج عن خراط

وكانت نقابة أطباء لبنان طالبت السلطات الإماراتية في نيسان الماضي الإفراج عن الطبيب ريتشارد خراط الذي اعتقل خلال وجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية شكوى مقامة من الصحفية نيكول الحجل بحق الطبيب المذكور على خلفية فقدان ولدين لها بعد ولادة مبكرة.

وأدانت النقابة أي تحريض أو وشاية بحق الطبيب خراط وأهابت بالسلطات القضائية اللبنانية للتحرك والتحقق من أي امكانية تحريض أو وشاية بقصد الأذى.

تقييد حرية التعبير على الانترنت

والمجال الإلكتروني في الإمارات محفوفاً بالمخاطر، وتنكل السلطات الإماراتية بأولئك الذين يعبرون عن معارضتهم أو انتقاداتهم على الإنترنت.

وبداية العام الحالي أقرت الإمارات قانونًا بمنطوق غامض لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وينص هذا القانون على سجن مستخدم الإنترنت لمشاركة أو توثيق أو الإبلاغ عن معلومات قد تضر بمصالح وصورة الدولة.

القانون الذي قوبل بتأكيد جماعات حقوقية على مفاقمته لتقييد حرية التعبير على الإنترنت، في هذا البلد الخليجي.

ريتشارد خراط طبيب لبناني اعتقلته الإمارات بسبب تغريدة .. ما علاقة ديما صادق ونيكول الحجل؟!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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