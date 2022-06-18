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تفاعل واسع مع فيديو لشاب سعودي أحرج وزير الإسكان بالمملكة و”أخرسه”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مواطن يحرج وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان watanserb.com
مواطن سعودي يحرج وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وطن – أحرج مواطن سعودي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة ماجد الحقيل، حول ما قدمته الوزارة للمواطنين، حسبما بيّن مقطع فيديو متداول على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وظهر المواطن، وهو يتحدث إلى الوزير على مسافة قريبة جدا وهو يقول: “ما ندري والله وش (ماذا) نقول، ما طلبت قرض من البنوك أنا طلبت من وزارة الإسكان”.

وأضاف: “الآن يقولون عندك متقاعد وعندك التزامات ما يعنيه بالتقاعد والالتزامات.. أنا طالب من وزارة الإسكان سكن تدعمني بالي تقدر وأنا اعطيك أقساط شهرية”.

وتابع: “أعطاني 300.. إذا أنا راتبي 20 ألف وعمري 46 سنة و10 أطفال وين بوديهم الأطفال هذول؟ بالله عليك وش قدمت لي وزارة الإسكان”.

ما قاله المواطن أثار حفيظة الوزير الذي قاطعه: “إنت تعتقد أن الوزارة ما قدمت شيء؟”.

فجاء رد المواطن أكثر حدة بقوله: “لا.. ما قدمت شيء.. قدمت لي شقة غرفتين ومطبخ وحمام ولا 3 غرف وعندي 10 أطفال على 15 سنة، 3000 قسطي الشهري هل تشوف هذا الشيء مرضي؟”.

أثارت هذه المواجهة التي جمعت بين الوزير والمواطن ردود أفعال واسعة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ أيد العديد من النشطاء شكوى المواطن واتفقوا مع مضمونها، وصبوا جام غضبهم على الوزير.

إذ قال “Abu”m7md”: “اسلوب الوزير مستفز”.

وكتب “Mohammad AlQhtani”: “كلامه منطقي وبالأرقام ما خلا الوزير يقدر يرد .. لان البنوك كسرت ظهور المواطنين بالشروط و الفوائد .. اللي على راتبه وماعنده دخل اضافي كيف يشتري سياره كيف يتزوج كيف يشتري بيت.. لابد من البنك والبنك ماعنده إلا كسر”.

في حين تفاعل “نوح”: “نعم كلامه صحيح افشل وزاره هي الإسكان”.

بينما ذكر “عبدالله السلمي”: “فعلاً وزارة الاسكان سلمت اغلب المواطنين للبنوك اللي لهط (سرق) جيبوهم.”

وقبل أيام، حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، الإجراء الذي يجب اتخاذه حال إعادة الجدولة من قبل الجهة التمويلية التي يتعامل معها المُستفيد؛ منعا لانقطاع الدعم.

الوزارة قالت – عبر برنامج سكني التابع لها – إنه يجب في حال تمت إعادة جدولة المُستفيد لأي سبب من الأسباب، أن تقوم الجهة التمويلية بتزويد صندوق التنمية العقارية بجدول السداد الجديد ليتم تحديثه بالنظام.

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المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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