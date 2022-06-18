السبت, يونيو 18, 2022
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رياضة

باتريس بوميل مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر .. تعرف على سيرته وألقابه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
من هو الفرنسي باتريس بوميل المرشح لتولي مهمة تدريب منتخب مصر watanserb.com
من هو الفرنسي باتريس بوميل المرشح لتولي مهمة تدريب منتخب مصر

وطن – يتواجد المدرب الفرنسي باتريس بوميل 44 عاماً، المساعد السابق لمواطنه هيرفي رينار المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، ضمن قائمة المرشحين بقوة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة القادمة بعد إقالة إيهاب جلال.

باتريس بوميل وتدريب منتخب مصر

وذكرت وسائل إعلام مصرية، عن تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم بالفعل مع الفرنسي بوميل، خلال الأيام القليلة الماضية، لإقناعه بتولي قيادة تدريب الفراعنة المصري، بعد خيبة الآمال على صعيد النتائج والهجوم الحاد الذي تعرض له الجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال.

كما وبينت التقارير، بأن ترشيح الفرنسي باتريس بوميل، جاء بعد فشل الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتوصل إلى اتفاق بعودة البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب المصري من جديد بعد إقالته.

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من هو باتريس بوميل؟!

يستعرض وطن السيرة الذاتية السريعة للمرشح الفرنسي بوميل لتولي تدريب منتخب مصر بعد إقالة المدرب المصري إيهاب جلال مع نهاية الأسبوع الماضي.

يبلغ باتريس بوميل من العمر 44 عاماً، وهو فرنسي الجنسية، كان يلعب في مركز الدفاع طوال مشواره كلاعب التي قضاها مع نادي نيم أولمبيك الفرنسي حتى عام 2000. ليقرر بعدها الاعتزال والذهاب إلى عالم التدريب.

عمل كمدرب مساعد مع مواطنه هيرفي رينار الذي تولى في الوقت الحالي تدريب منتخب السعودية (النسور أو الخضر)، المتأهل للمشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامته في دولة قطر مع أواخر شهر نوفمبر القادم.

كما وكان من ضمن المنتخبات الأفريقية التي دربها كمدرب مساعد. مع مواطنه رينار، زامبيا، كوت ديفوار (ساحل العاج)، المغرب (أسود الأطلس)، إلى جانب نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

التتويج بكأس أمم أفريقيا

ونجح الفرنسي بوميل مع مواطنه رينار، في تتويج منتخب زامبيا بكأس أمم أفريقيا عام 2012، وكذلك مع منتخب ساحل العاج عام 2015.

كما وقرر الانفصال عن الجهاز الفني لمواطنه هيرفي رينار، بعد موافقة الأخير على قيادة تدريب منتخب السعودية، وتوليه بعدها عام 2020 تدريب منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج). الذي ترك منصبه في شهر إبريل / نيسان الماضي.

وتمكن الفرنسي بوميل من قيادة منتخب الفيلة عام 2021، إلى الأدوار الإقصائية كمدرب، إلا أنه أقصي أمام المنتخب المصري بركلات الترجيح. كما وفشل في صعود كوت ديفوار إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر. ليصبح بدون منصب حتى يومنا هذا.

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كما وخاض كمدرب مع منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج)، في 20 مباراة. في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 5 مباريات. وتلقيه الخسارة في 5 مباريات أخرى.

تعليق الفرنسي بوميل

وفي سياق متصل، علق المدرب الفرنسي باتريس بوميل عن ترشيح اسمه لقيادة منتخب مصر (الفراعنة) خلال الفترة القادمة، في تصريح له عبر قناة (صدى البلد) المصرية، قائلاً: ” كل شيء ممكن”.

كما وأضاف بوميل، ” لا أستطيع التحدث عن وجود أي مفاوضات. من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم من عدمه، دعنا ننتظر ماذا سيحدث في الأيام القادمة؟!”.

يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن مؤخراً عن إقالة المدرب إيهاب جلال وجهازه الفني. من قيادة تدريب منتخب مصر، بعد النتائج المخيبة لعشاق وجماهير الكرة المصرية في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

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المصدروطن + قناة صدى البلد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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