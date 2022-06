وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تهاجم إسرائيل وتطالب بوضع حد لمأساة الفلسطينيين

وطن – طالبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، المجتمع الدولي بوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني، داعية إياه لمعاقبة إسرائيل على الظروف اللانسانية التي يعيشها الفلسطينيون منذ 73 عاما.

وقالت “باندور” في كلمتها أمام اجتماع نظمته لجنة الأمم المتحدة، المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، الذي عقد لمناقشة تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير/ شباط الماضي، تحت عنوان “الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام الهيمنة الوحشي والجريمة ضد الإنسانية”، الخميس، “تقع المسؤولية الآن على عاتقنا كدول أعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فعلت الأمم المتحدة في نهاية المطاف مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا”.

وأضافت: “كجنوب أفريقيين، نجد شبهًا في ماضينا مع الفلسطينيين، وإنني الآن أتذكر جنازة شيرين أبو عاقلة وما حدث لنعشها.. إنه يذكرني بالمدافن التي كان علينا إجراؤها في ظل اضطهاد جنود الفصل العنصري”.

.@DIRCO_ZA South African Foreign Minister Dr. Naledi Pandor “The events & images the world has witnessed in the past months emerging from the Occupied Palestinian Territory evoke unpleasant memories of life under apartheid rule in South Africa.” pic.twitter.com/9s1i9w5JtX

— UN Palestinian Rights Committee (@UNISPAL) June 16, 2022