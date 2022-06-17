الرئيسيةالهدهدوزيرة خارجية جنوب أفريقيا تهاجم إسرائيل وتطالب بوضع حد لمأساة الفلسطينيين
الهدهد

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تهاجم إسرائيل وتطالب بوضع حد لمأساة الفلسطينيين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وزيرة خارجية أفريقيا تهاجم اسرائيل watanserb.com
وزيرة خارجية أفريقيا ناليدي باندور

وطن – طالبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، المجتمع الدولي بوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني، داعية إياه لمعاقبة إسرائيل على الظروف اللانسانية التي يعيشها الفلسطينيون منذ 73 عاما.

وقالت “باندور” في كلمتها أمام اجتماع نظمته لجنة الأمم المتحدة، المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، الذي عقد لمناقشة تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير/ شباط الماضي، تحت عنوان “الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام الهيمنة الوحشي والجريمة ضد الإنسانية”، الخميس، “تقع المسؤولية الآن على عاتقنا كدول أعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فعلت الأمم المتحدة في نهاية المطاف مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا”.

وأضافت: “كجنوب أفريقيين، نجد شبهًا في ماضينا مع الفلسطينيين، وإنني الآن أتذكر جنازة شيرين أبو عاقلة وما حدث لنعشها.. إنه يذكرني بالمدافن التي كان علينا إجراؤها في ظل اضطهاد جنود الفصل العنصري”.

إسرائيل تمارس نظام فصل عنصري

من جانبها، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أنييس كالامارد” في مشاركتها خلال المؤتمر أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر المخاوف الأمنية نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

وأردفت: “كل النظم القمعية تتذرع دائمًا بالأمن لتبرير سياساتها. إن تقرير منظمة العفو الدولية يظهر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديموغرافيًا، وفرضت إجراءات للسيطرة على وجودهم وتقليله”.

حشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

بدوره أوضح السفير السنغالي لدي الأمم المتحدة، “الشيخ نيانغ”، الذي يتولى أيضا رئاسة اللجنة الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، أن “أنشطة اللجنة تهدف إلى حشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين “.

وقال في مداخلته خلال المؤتمر: “التهجير القسري للفلسطينيين، وهدم بيوتهم، والتوسع الاستيطاني، جميعها عوامل ترسخ الاحتلال، وتساهم في تكرار دورات العنف التي تؤثر على الفلسطينيين والإسرائيليين”.

اتهامات بمعاداة السامية

من جانبه، كشف المفوض الأممي السابق لحقوق الإنسان “زيد الحسين” أن التقرير “تعرض لانتقادات بزعم استهداف إسرائيل”. واعتبرته بعض الأصوات “تقريرا غير متوازن، ولا يتطرق بشكل كبير إلى الزاوية الأمنية ومخاوف إسرائيل”.

زيد الحسين المفوض الأممي السابق لحقوق الإنسان

واستعرض الحسين تجربته كمفوض أممي لحقوق الإنسان (2014-2018) حيث اتُهم بمعاداة السامية، عندما علّق على “الوضع المروّع” في قطاع غزة.

يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قد أنشئت عام 1975. وأسند إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

اقرأ ايضا:

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

إسبانيا تثير غضب إسرائيل.. اتخذت قرارا بشأن فلسطين هو الأول من نوعه في أوروبا

الهدهد

أكملوا عملهم غير آبهين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار صوب مزارعين جنوب لبنان

الهدهد

اتفاق أمني بين إسرائيل ودول عربية خلال زيارة بايدن للسعودية

الهدهد

مشاركة الإمارات في قمة مع الهند بعد إساءة حزبها الحاكم للرسول يفجر موجة غضب

الهدهد

إيران تزيح الستار عن عمليات سرية نفذتها ضد إسرائيل في “الداخل والخارج”

حياتنا

ماذا فعل المشهور السعودي نايف العنزي بعدما طلب سائح إسرائيلي تصويره في تايلند!

تقارير

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل اغتيال إسرائيل لعالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

الهدهد

عبدالخالق عبدالله يبرر نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات:”مضطرين”

الهدهد

تحذير عاجل للإسرائيليين في تركيا: غادروا فورا.. ما القصة؟

الهدهد

هل يفعلها حزب الله ويضرب منصة “كاريش”!؟

تقارير

الأمر أبعد من التطبيع .. إسرائيل تنشر منظومة رادارات في الإمارات والبحرين

الهدهد

مستشار إعلامي لـ”ابن سلمان” يدعو لإقامة “مملكة فلسطين الهاشمية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا