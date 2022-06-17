وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تهاجم إسرائيل وتطالب بوضع حد لمأساة الفلسطينيين

وطن – طالبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، المجتمع الدولي بوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني، داعية إياه لمعاقبة إسرائيل على الظروف اللانسانية التي يعيشها الفلسطينيون منذ 73 عاما.

وقالت “باندور” في كلمتها أمام اجتماع نظمته لجنة الأمم المتحدة، المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، الذي عقد لمناقشة تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير/ شباط الماضي، تحت عنوان “الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام الهيمنة الوحشي والجريمة ضد الإنسانية”، الخميس، “تقع المسؤولية الآن على عاتقنا كدول أعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فعلت الأمم المتحدة في نهاية المطاف مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا”.

وأضافت: “كجنوب أفريقيين، نجد شبهًا في ماضينا مع الفلسطينيين، وإنني الآن أتذكر جنازة شيرين أبو عاقلة وما حدث لنعشها.. إنه يذكرني بالمدافن التي كان علينا إجراؤها في ظل اضطهاد جنود الفصل العنصري”.

.@DIRCO_ZA South African Foreign Minister Dr. Naledi Pandor “The events & images the world has witnessed in the past months emerging from the Occupied Palestinian Territory evoke unpleasant memories of life under apartheid rule in South Africa.” pic.twitter.com/9s1i9w5JtX — UN Palestinian Rights Committee (@UNISPAL) June 16, 2022

إسرائيل تمارس نظام فصل عنصري

من جانبها، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أنييس كالامارد” في مشاركتها خلال المؤتمر أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر المخاوف الأمنية نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

وأردفت: “كل النظم القمعية تتذرع دائمًا بالأمن لتبرير سياساتها. إن تقرير منظمة العفو الدولية يظهر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديموغرافيًا، وفرضت إجراءات للسيطرة على وجودهم وتقليله”.

تابعوا مباشرة: حدث افتراضي رفيع المستوى بعنوان "الفصل العنصري والقانون الدولي والأرض الفلسطينية المحتلة​" محادثة بين المدير التنفيذي لمعهد السلام الدولي @raad_zeid ​والأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية @AgnesCallamard

https://t.co/RABSdz03bq — الأمم المتحدة (@UNarabic) June 16, 2022

حشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

بدوره أوضح السفير السنغالي لدي الأمم المتحدة، “الشيخ نيانغ”، الذي يتولى أيضا رئاسة اللجنة الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، أن “أنشطة اللجنة تهدف إلى حشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين “.

وقال في مداخلته خلال المؤتمر: “التهجير القسري للفلسطينيين، وهدم بيوتهم، والتوسع الاستيطاني، جميعها عوامل ترسخ الاحتلال، وتساهم في تكرار دورات العنف التي تؤثر على الفلسطينيين والإسرائيليين”.

اتهامات بمعاداة السامية

من جانبه، كشف المفوض الأممي السابق لحقوق الإنسان “زيد الحسين” أن التقرير “تعرض لانتقادات بزعم استهداف إسرائيل”. واعتبرته بعض الأصوات “تقريرا غير متوازن، ولا يتطرق بشكل كبير إلى الزاوية الأمنية ومخاوف إسرائيل”.

واستعرض الحسين تجربته كمفوض أممي لحقوق الإنسان (2014-2018) حيث اتُهم بمعاداة السامية، عندما علّق على “الوضع المروّع” في قطاع غزة.

يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قد أنشئت عام 1975. وأسند إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

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