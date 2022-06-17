من هو الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان؟

وطن – عقب إصدار سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوما بتعيين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير، تصدر اسم “العلوي” قائمة الأسماء الأكثر بحثا على “جوجل”.

وتسلط صحيفة “وطن” الضوء على المعلومات المتوافرة عن الشيخ غصـن بن هلال العلوي.

السيرة الذاتية

وتولى الشيخ غـصن بن هلال العلوي منصب مساعد رئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات برتبة لواء، وتم ترفيعه بحسب المرسوم إلى مرتبة وزير ورئيسًا لجهاز الرقابة المالية والإدراية للدولة.

المؤهـلات

حصل الشيخ غصن العلوي على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة “ويبستر” بالولايات المتحدة عام ١٩٨٨م، وقضى 33 عاما خدمة في القطاع الأمني.

نال “وسام السلطان قابوس” من الدرجة الثانية عام 2021، و”وسام عُمان العسكري” من الدرجة الثانية عام 2015.

الخبرات السابقة

تولى منصب مساعد رئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات برتبة لواء ركن للفترة (۲02۲-۳۰۱۳م).

يملك الشيخ “العلوي” خبرة واسعة وإلمام بالعديد من الدراسات الإستراتيجية في المجالين الإداري والأمني.

إعادة تشكيل مجلس الوزراء

وكان سلطان عمان “هيثم بن طارق”، قد أصدر الخميس، مراسيم سلطانية، قضى أبرزها بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإجراء تغييرات فيه.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء العمانية، فقد قرر السلطان تعيين “هلال السبتي” وزيرا للصحة، و”سالم العوفي” وزيرا للطاقة والمعادن، و”محمد المعمري” وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

وشملت المراسيم إنشاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء، وعيّن “عيسى بن حمد بن محمد العزري”، أمينا عام له، إضافة لتعيين نائب لرئيسه.

كما تم تعيين الشيخ “غصن بن هلال العلوي” رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.

وأمر السلطان بإصدار نظام المحافظات، وتحديد وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

وتقرر أيضا تعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، ونقل اختصاص وحصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.