قصف مدفعي لجيش الاحتلال شمال غزة بعد سقوط منطاد مراقبة واستيلاء المقاومة عليه

وطن – في عملية وصفها جيش الاحتلال بأنه “خطيرة جدا”، سقط منطاد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة، يشتبه أنه سقط بفعل إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة.

المنطاد العسكري الذي يُستخدم لأغراض المراقبة والتجسس، سقط ظهر الجمعة في المنطقة الشرقية من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

فيديو: المــ ـــــQـــ ــ!و.مـ.. ـة بغزة تسيطر على منطاد عسكري اسرائيلي يستخدم في التجسس والمراقبة بعد سقوطه في بيت حانون شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/oJvLq5Vc9H — حراس Hurras (@huraasnet) June 17, 2022

ونجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في السيطرة على المنطاد، وأيضًا على كل كاميرات التجسس التي كان المنطاد مجهز بها.

منطاد عسكري إسرائيلي كان يستخدم للتجسس يسقط على غزة. pic.twitter.com/I3OiJfqimd — قبل وبعد (@be4after) June 17, 2022

بعد ذلك، دوت صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة من محيط معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال قصفا على أرض زراعية بالبلدة التي سقط عليها المنطاد.

صورة| مصادر محلية: "القــصف الإســرائيلي الأخير الذي استهدف أرضاً زراعية قرب حاجز بيت حانون بعد إسقاط منطاد عســكري إســرائيلي". pic.twitter.com/W5aM1C2rMN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 17, 2022

طائرات الاستطلاع أطلقت بعد ذلك، صاروخًا ثانيا تجاه نفس قطع الأرض.

واحتفى نشطاء بهذا النجاح الذي حققته المقاومة ونجاحها في كسر هيبة الاحتلال، إذ قال الصحافي والكاتب عثمان بدر: “المقاومة الفلسطينية اسقطت منطادا عسكريا تجسسيا لعصابات الاحتلال النازي الصهيوني وسيطرت على أجهزة المراقبة التي كان يحملها الذي تم اسقاطة شمال قطاع غزة.. إلى إيران در من أجل تحليل الصور والمعلومات التي تحويها الكميرات،المجد للمقاومة والخزي والعار للمستسلمين الجبناء”.

المقاومة الفلسطينية اسقطت منطادا عسكريا تجسسيا لعصابات الاحتلال النازي الصهيوني وسيطرت على أجهزة المراقبة التي كان يحملها الذي تم اسقاطة شمال قطاع غزة…!!

الى ايران در من اجل تحليل الصور والمعلومات التي تحويها الكميرات،المجد للمقاومة والخزي والعار للمستسلمين الجبناء..!! — الصحافي والكاتب عثمان بدر (@AlshafyBdr) June 17, 2022

بينما كتب “خالد الجهني”: “تمكنت المقاومة الفلسطينية من السيطرة على منطاد عسكري صهيوني يحمل أجهزة مراقبة متطورة جداً وقد تم تأمين كافة محتويات المنطاد. المنطاد كان معلق على ارتفاع ١٥٠٠ متر، الاحتلال قام بإنزال كل مناطيد المراقبة خشية إسقاطها.. المقاومة تمثلني”.

تمكنت المقاومة الفلسطينية من السيطرة على منطاد عسكري صهيوني يحمل أجهزة مراقبة متطورة جداً وقد تم تأمين كافة محتويات المنطاد ، المنطاد كان معلق على ارتفاع ١٥٠٠ متر، الاحتلال قام بإنزال كل مناطيد المراقبة خشية إسقاطها #المقاومة_تمثلني pic.twitter.com/WbChnXB9iE — خالد الجهني (@KhaledEljuhani) June 17, 2022

في حين كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اغتالت فجر الجمعة، ثلاثة شبان وأصابت 8 آخرين، خلال عملية عسكرية نفذتها في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

📸 السيارة التي اغتالت قوات الاحتلال شهداء الفجر في #جنين (يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح) وهم بداخلها . pic.twitter.com/yGB3lfWpPv — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 17, 2022

وتسللت قوة احتلالية خاصة إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهاد يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح.

وبث ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” اللحظات الأولى لعملية استهداف الشبان الثلاثة داخل مركبتهم، وإطلاق النار عليهم بشكلٍ كثيف وإعدامهم بدمٍ بارد.

📸فيديو يوثق لحظة اغتيال قوات الاحتلال شهداء الفجر في #جنين (يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح) خلال تواجدهم داخل مركبتهم . pic.twitter.com/Fr31ZTH5Qo — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 17, 2022

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