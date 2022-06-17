زوجة سلطان عمان تخطف الأنظار بساعة مُرصعة بالألماس والزمرد سعرها خيالي (شاهد)

وطن – بساعة مرصعة بالألماس، خطفت زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، الأنظار، خلال مراسم استقبال رئيسة جمهورية تنزانيا، سامية صولوحو.

وكانت رئيسة جمهورية تنزانيا، سامية صولوحو، وصلت إلى العاصمة العمانية مسقط قبل أيام.

خلال الإطلالة، لفتت زوجة السلطان هيثم الأنظار إليها، بساعة مرصعة بالألماس من تصميم دار مجوهرات ”شوبارد“ Chopard الفرنسية العريقة.

ساعة من الألماس والزمرد

وبحث المتابعون عن الساعة التي ظهرت بها السيدة الجليلة، فتبين أنها من إصدارات شوبارد لعام 2019، جاءت مرصعة بالكامل بالألماس والزمرد، الذي جاء على شكل نجمة في الوسط.

وأكدوا أن سعر ساعة زوجة سلطان عمان يصل إلى 568 ألف دولار أمريكي؛ ما يعادل 2 مليون ريال سعودي.

وجاءت هذه الساعة بنسختين، الأولى مصنوعة من الألماس والزمرد. والنسخة الثانية منها أطلقت عام 2022 جاءت مرصعة بأحجار الألماس الوردي والياقوت الأصفر والبرتقالي.

وبأناقتها المعتادة، ظهرت “السيدة الجليلة“، فقد ارتدت عباءة سوداء من قماش الشيفون المطرَّز بالزخارف الذهبية والخضراء.

في حين أسدلت شالًا من الشيفون الأسود على رأسها، واعتمدت مكياجا ملفتا، تميز بأحمر الشفاه الأحمر والعيون الدخانية.وفق “فوشيا”

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، بحث مع الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حيث وصلت “حسن” إلى مسقط، الأحد في زيارة رسمية استمرت حتى، الثلاثاء.

وترتبط سلطنة عمان وتنزانيا بعلاقات قوية على العديد من المستويات.

وبلغ التبادل التجاري بينهما 50 مليون ريال عماني وفق أحدث بيانات مركز الإحصاء الوطني بالسلطنة.