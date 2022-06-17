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حياتنا

زوجة سلطان عمان تخطف الأنظار بساعة مُرصعة بالألماس والزمرد سعرها خيالي (شاهد)

خلال مراسم استقبال رئيسة جمهورية تنزانيا

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ساعة يد وزجة سلطان عمان تخطف الأنظار وسعرها خيالي watanserb.com
ساعة يد وزجة سلطان عمان

وطن – بساعة مرصعة بالألماس، خطفت زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، الأنظار، خلال مراسم استقبال رئيسة جمهورية تنزانيا، سامية صولوحو.

السلطان هيثم بن طارق وزوجته عهد البوسعيدية في استقبال رئيسة جمهورية تنزانيا
السلطان هيثم بن طارق وزوجته عهد البوسعيدية في استقبال رئيسة جمهورية تنزانيا

وكانت رئيسة جمهورية تنزانيا، سامية صولوحو، وصلت إلى العاصمة العمانية مسقط قبل أيام.

خلال الإطلالة، لفتت زوجة السلطان هيثم الأنظار إليها، بساعة مرصعة بالألماس من تصميم دار مجوهرات ”شوبارد“ Chopard الفرنسية العريقة.

ساعة من الألماس والزمرد

وبحث المتابعون عن الساعة التي ظهرت بها السيدة الجليلة، فتبين أنها من إصدارات شوبارد لعام 2019، جاءت مرصعة بالكامل بالألماس والزمرد، الذي جاء على شكل نجمة في الوسط.

ساعة زوجة السلطان هيثم بن طارق
ساعة زوجة السلطان هيثم بن طارق

وأكدوا أن سعر ساعة زوجة سلطان عمان يصل إلى 568 ألف دولار أمريكي؛ ما يعادل 2 مليون ريال سعودي.

وجاءت هذه الساعة بنسختين، الأولى مصنوعة من الألماس والزمرد. والنسخة الثانية منها أطلقت عام 2022 جاءت مرصعة بأحجار الألماس الوردي والياقوت الأصفر والبرتقالي.

وبأناقتها المعتادة، ظهرت “السيدة الجليلة“، فقد ارتدت عباءة سوداء من قماش الشيفون المطرَّز بالزخارف الذهبية والخضراء.

صورة خاصة لـ “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية مع ابنها ذي يزن في ألمانيا (شاهد)

في حين أسدلت شالًا من الشيفون الأسود على رأسها، واعتمدت مكياجا ملفتا، تميز بأحمر الشفاه الأحمر والعيون الدخانية.وفق “فوشيا

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، بحث مع الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حيث وصلت “حسن” إلى مسقط، الأحد في زيارة رسمية استمرت حتى، الثلاثاء.

وترتبط سلطنة عمان وتنزانيا بعلاقات قوية على العديد من المستويات.

وبلغ التبادل التجاري بينهما 50 مليون ريال عماني وفق أحدث بيانات مركز الإحصاء الوطني بالسلطنة.

 

المصدرفوشيا - تويتر - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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