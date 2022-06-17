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رياضة

راشفورد يقاضي مواطن مصري بعد اتهامه بالعنصرية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
راشفورد يقاضي مصري بسبب عبارات عنصرية watanserb.com
راشفورد يقاضي مصري بسبب عبارات عنصرية

وطن – أكدت تقارير صحفية مصرية، عن رفع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد 24 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، قضية ضد مواطن مصري بسبب شتمه عبر حسابه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي في شهر مارس/ آذار الماضي.

وقال سيد سلامة، المحامي عن المواطن المصري، في تصريح صحفي عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، ” موكلي في القضية المرفوعة ضده من قبل اللاعب راشفورد، جاءني وقال لي أنا مرفوع عليّ قضية من اللاعب، حيث أنني لم أصدق في بداية الأمر. كما أخبرني أن القضية هنا (مصر)”.

راشفورد ومقاضاة مصري

وأردف المحامي سلامة، ” تعجبت بأن النجم الإنجليزي راشفورد قرر مقاضاة مواطن مصري، أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد في قرية مصرية (الشرقية)”.

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كما وأضاف، ” لقد كلف اللاعب 10 محامين من أجل مرافعة تلك القضية، ضد موكلي. لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من تلك القضية، واستغرقت الجلسة فترة طويلة لنطق الحكم فيها، بسبب مرافعة المحامين، وتم تأجيل الجلسة حتى ال7 من شهر يوليو/ تموز المقبل”.

15 ألف جنيه مصري

واستكمل سلامة، ” راشفورد والمحامين الذين وكلهم في تلك القضية، طالبوا بتعويض مبلغ قدر ب15 ألف جنيه مصري. كما وبعد ذلك سيطلب التعويض الذي يريده”.

وفي السياق ذاته، كشفت تقاير إعلامية أخرى، بأن نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، قد بلغ الشركات التي تراعي حسابات لاعبيه، بالإبلاغ عن أي رسالة إهانة عنصرية مسيئة. ضد أي لاعب أو حتى أسرته خلال الموسم المنصرم.

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وأوضحت تلك التقارير، بأن تلك الشركات هي من قامت برفع قضية ضد المواطن المصري الذي شتم ماركوس راشفورد، وليس الأخير ليقوم بهذا الأمر. بسبب عبارات شتم وإساءة. عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن عقد راشفورد مع نادي مانشستر يونايتد. ينتهي في صيف عام 2023، حيث يتقاضي اللاعب أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني بريطاني في الأسبوع الواحد رغم تراجع مستواه الموسم الماضي.

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المصدروطن + اليوم السابع + أون تايم سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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