راشفورد يقاضي مواطن مصري بعد اتهامه بالعنصرية (فيديو)

وطن – أكدت تقارير صحفية مصرية، عن رفع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد 24 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، قضية ضد مواطن مصري بسبب شتمه عبر حسابه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي في شهر مارس/ آذار الماضي.

وقال سيد سلامة، المحامي عن المواطن المصري، في تصريح صحفي عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، ” موكلي في القضية المرفوعة ضده من قبل اللاعب راشفورد، جاءني وقال لي أنا مرفوع عليّ قضية من اللاعب، حيث أنني لم أصدق في بداية الأمر. كما أخبرني أن القضية هنا (مصر)”.

راشفورد ومقاضاة مصري

وأردف المحامي سلامة، ” تعجبت بأن النجم الإنجليزي راشفورد قرر مقاضاة مواطن مصري، أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد في قرية مصرية (الشرقية)”.

"راشفورد باعت 10 محاميين..ده أعلن الحرب" إبراهيم فايق يفجر مفاجأة 🔥😮 عن مقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب الإساءة عبر مواقع التواصل #جمهور_التالتة pic.twitter.com/6oDTA8X6wg — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2022

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كما وأضاف، ” لقد كلف اللاعب 10 محامين من أجل مرافعة تلك القضية، ضد موكلي. لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من تلك القضية، واستغرقت الجلسة فترة طويلة لنطق الحكم فيها، بسبب مرافعة المحامين، وتم تأجيل الجلسة حتى ال7 من شهر يوليو/ تموز المقبل”.

15 ألف جنيه مصري

واستكمل سلامة، ” راشفورد والمحامين الذين وكلهم في تلك القضية، طالبوا بتعويض مبلغ قدر ب15 ألف جنيه مصري. كما وبعد ذلك سيطلب التعويض الذي يريده”.

"هو راشفورد فاضي وأنا مصدقتش" 🔥💥 محامي الطالب الموقع ضده دعوى قضائية من راشفورد يكشف تفاصيل خاصة عن القضية #جمهور_التالتة pic.twitter.com/34IbU3yTyh — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2022

وفي السياق ذاته، كشفت تقاير إعلامية أخرى، بأن نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، قد بلغ الشركات التي تراعي حسابات لاعبيه، بالإبلاغ عن أي رسالة إهانة عنصرية مسيئة. ضد أي لاعب أو حتى أسرته خلال الموسم المنصرم.

🚨راشفورد قام بإرسال 10 محامين لمقاضاة شاب مصري من الشرقية بسبب سـ.ـبه على السوشيال ميديا و القضية فى طريقها لإتخاذ مجراها القانوني كاملاً بمحكمة المنصورة بعدما قضت محكمة الشرقية بعدم الاختصاص فى أولى جلساتها . • تم التأجيل ليوم 7/7 لإستكمال المرافعة راشفورد مشخصنها pic.twitter.com/L1PVMzVk1n — 𝐅𝐏𝐋-𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥𝐥𝐚𝐡.𝐁𝐚𝐡𝐣𝐚𝐭 🦁™️ (@Bahjat_100) June 17, 2022

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وأوضحت تلك التقارير، بأن تلك الشركات هي من قامت برفع قضية ضد المواطن المصري الذي شتم ماركوس راشفورد، وليس الأخير ليقوم بهذا الأمر. بسبب عبارات شتم وإساءة. عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

محامي الشاب المصري المتهم في قضية راشفورد: اللاعب أرسل 10 محامين، والطالب لم يقصد الإساءة له 🗣️ pic.twitter.com/HvzIHvsHwx — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 17, 2022

يشار إلى أن عقد راشفورد مع نادي مانشستر يونايتد. ينتهي في صيف عام 2023، حيث يتقاضي اللاعب أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني بريطاني في الأسبوع الواحد رغم تراجع مستواه الموسم الماضي.

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