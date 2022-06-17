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حياتنا

دينا الشربيني بإطلالة مكشوفة تشعل المواقع! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
دينا الشربيني watanserb.com
دينا الشربيني

وطن – أشعلت الفنانة المصرية دينا الشربيني مواقع التواصل، في أحد إطلالة لها على جمهورها.

ونشرت دينا الشربيني صوراً جديدةً على حسابها في “انستغرام“، وظهرت بإطلالة جريئة، كشفت بطنها، بينما كانت ترتدي حملة صدر باللون الفض، بينما ارتدت مجموعة مجوهرات كبيرة الحجم، في يديها على رقبتها.

وقبل أيّام، أثارت دينا الشربيني، جدلاً واسعاً بظهورها مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، وهما تغنيان معاً وتتراقصان في أحد المقاهي الليلية ببيروت.

وظهرت دينا الشربيني بفيديو متداول، بسهرة جمعتها مع مايا وأصدقاء آخرين، وكانتا يؤديان أغنية “ليليي” للفنانة اللبنانية.

كما وتعرض الثنائي لانتقادات لاذعة من الجمهور، الذي رأى أنهما ثنائي غير لائق، فجاء في التعليقات: “الجلئان والزناخة”. وكتب آخر: ” شو هالمنظر المقزز”.

دينا الشربيني في موسم جدة 

مؤخرا، حضرت دينا موسم جدّة الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت على حسابها في انستجرام صورا من قلب الحدث كشفت عند سعادتها وتفاعلها مع الجمهور.

دينا الشربيني في موسم جدة
دينا في موسم جدة

كما شاركت دينا هذا العام في موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية وهي مسرحية “أحفاد ريّا وسكينة”، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظيت بعروض كاملة العدد.

كما نافست موسم رمضان الماضي بمسلسل المشوار، والذي تصدر تريند “تويتر” و”جوجل” أكثر من مرة وحقق نجاحا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

 

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المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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