دينا الشربيني بإطلالة مكشوفة تشعل المواقع! (شاهد)

وطن – أشعلت الفنانة المصرية دينا الشربيني مواقع التواصل، في أحد إطلالة لها على جمهورها.

ونشرت دينا الشربيني صوراً جديدةً على حسابها في “انستغرام“، وظهرت بإطلالة جريئة، كشفت بطنها، بينما كانت ترتدي حملة صدر باللون الفض، بينما ارتدت مجموعة مجوهرات كبيرة الحجم، في يديها على رقبتها.

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وقبل أيّام، أثارت دينا الشربيني، جدلاً واسعاً بظهورها مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، وهما تغنيان معاً وتتراقصان في أحد المقاهي الليلية ببيروت.

وظهرت دينا الشربيني بفيديو متداول، بسهرة جمعتها مع مايا وأصدقاء آخرين، وكانتا يؤديان أغنية “ليليي” للفنانة اللبنانية.

كما وتعرض الثنائي لانتقادات لاذعة من الجمهور، الذي رأى أنهما ثنائي غير لائق، فجاء في التعليقات: “الجلئان والزناخة”. وكتب آخر: ” شو هالمنظر المقزز”.

دينا الشربيني في موسم جدة

مؤخرا، حضرت دينا موسم جدّة الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت على حسابها في انستجرام صورا من قلب الحدث كشفت عند سعادتها وتفاعلها مع الجمهور.

كما شاركت دينا هذا العام في موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية وهي مسرحية “أحفاد ريّا وسكينة”، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظيت بعروض كاملة العدد.

كما نافست موسم رمضان الماضي بمسلسل المشوار، والذي تصدر تريند “تويتر” و”جوجل” أكثر من مرة وحقق نجاحا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.